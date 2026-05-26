Mikel Arteta está “liderando pessoalmente” a tentativa de contratação de Morgan Rogers, enquanto o Arsenal busca superar o Manchester United e o Chelsea na disputa pela transferência

Segundo a talkSPORT, Arteta estaria adotando uma abordagem mais ativa na estratégia de contratações do clube neste verão, especialmente com Rogers identificado como principal alvo. Após encerrar um jejum de 22 anos e conquistar o título da Premier League, o técnico dos Gunners está determinado a não deixar sua equipe estagnar e identificou o meia inglês como a contratação ideal para seu setor ofensivo.

Entende-se que já ocorreram discussões preliminares com os representantes do jogador, enquanto o Arsenal tenta se antecipar aos clubes rivais. Os Gunners enfrentam forte concorrência pelo jogador de 23 anos. O Chelsea continua acompanhando a situação de perto, enquanto o Manchester United mantém o interesse devido à admiração de longa data do diretor técnico Jason Wilcox pelo ex-jogador da base do Manchester City.