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Mikel Arteta está “liderando pessoalmente” a tentativa de contratação de Morgan Rogers, enquanto o Arsenal busca superar o Manchester United e o Chelsea na disputa pela transferência
O Arsenal intensifica a busca por Rogers
Segundo a talkSPORT, Arteta estaria adotando uma abordagem mais ativa na estratégia de contratações do clube neste verão, especialmente com Rogers identificado como principal alvo. Após encerrar um jejum de 22 anos e conquistar o título da Premier League, o técnico dos Gunners está determinado a não deixar sua equipe estagnar e identificou o meia inglês como a contratação ideal para seu setor ofensivo.
Entende-se que já ocorreram discussões preliminares com os representantes do jogador, enquanto o Arsenal tenta se antecipar aos clubes rivais. Os Gunners enfrentam forte concorrência pelo jogador de 23 anos. O Chelsea continua acompanhando a situação de perto, enquanto o Manchester United mantém o interesse devido à admiração de longa data do diretor técnico Jason Wilcox pelo ex-jogador da base do Manchester City.
- AFP
O Arsenal vê Rogers como uma contratação de peso
O Arsenal estaria considerando Rogers uma contratação de grande impacto. Arteta, segundo relatos, vê o jogador da seleção inglesa como a escolha ideal para seu sistema ofensivo devido à sua criatividade e versatilidade na linha de frente. O Villa, por sua vez, não tem pressa em vender. A equipe de Unai Emery supostamente vê Rogers como uma figura central em sua estrutura ofensiva após suas atuações impressionantes na Europa e nas competições nacionais, tendo Rogers também marcado na vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Freiburg na final da Liga Europa.
O Villa mantém uma posição sólida em meio a um interesse crescente
Acredita-se que o Villa avalie Rogers em pelo menos 80 milhões de libras, embora o valor final possa subir significativamente caso se desenvolva uma disputa acirrada por sua contratação. O interesse de vários clubes da Premier League, bem como a possível atenção de clubes estrangeiros, poderia eventualmente elevar o preço para a marca de 100 milhões de libras. A capacidade de Rogers de atuar no centro e nas laterais proporcionaria maior flexibilidade tática e competitividade no ataque do Arsenal. Sua chegada também poderia pressionar as opções atuais, como Gabriel Martinelli e Leandro Trossard.
- AFP
A disputa por transferências deve se intensificar
Espera-se que o Arsenal dê continuidade às negociações, na tentativa de se colocar na frente na disputa por Rogers. Qualquer acordo, no entanto, provavelmente dependerá da posição do Villa e da decisão de outros clubes rivais de intensificarem seu interesse. Com o Arsenal buscando defender o título da Premier League e, ao mesmo tempo, ter um bom desempenho na Liga dos Campeões, Arteta parece determinado a reforçar o ataque com jogadores de alto nível.