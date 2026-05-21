Mikel Arteta está entre os cinco melhores treinadores do futebol mundial? Ex-jogador do Arsenal explica por que a conquista do título da Premier League coloca o técnico dos Gunners no seleto grupo dos melhores treinadores

Unai Emery assumiu a responsabilidade de suceder Arsène Wenger no norte de Londres, após a saída do icônico francês em 2018, após 22 anos no comando, mas foi preciso outro técnico espanhol para levar os Gunners de volta ao topo.

Arteta — que passou cinco temporadas no Arsenal como jogador, assumindo a capitania antes de se aposentar — assumiu o comando em dezembro de 2019, tendo adquirido experiência como técnico ao lado de Pep Guardiola no Manchester City.

Seus ex-patrões no Etihad Stadium foram — junto com o Liverpool — finalmente derrotados após três temporadas consecutivas como vice-campeões da Premier League. O City também pode ser imitado ao conquistar o mais prestigiado dos títulos europeus pela primeira vez na história brilhante do Arsenal.

A trajetória até este ponto nem sempre foi tranquila para Arteta, com algumas dúvidas sendo levantadas sobre sua capacidade de conquistar o maior dos prêmios, mas o técnico de 44 anos nunca recuou diante de um desafio nem se dedicou a menos de 100% ao ocupar um cargo tão exigente.