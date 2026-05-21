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Mikel Arteta está entre os cinco melhores treinadores do futebol mundial? Ex-jogador do Arsenal explica por que a conquista do título da Premier League coloca o técnico dos Gunners no seleto grupo dos melhores treinadores
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Arteta aprendeu com Guardiola e seguiu os passos de Wenger
Unai Emery assumiu a responsabilidade de suceder Arsène Wenger no norte de Londres, após a saída do icônico francês em 2018, após 22 anos no comando, mas foi preciso outro técnico espanhol para levar os Gunners de volta ao topo.
Arteta — que passou cinco temporadas no Arsenal como jogador, assumindo a capitania antes de se aposentar — assumiu o comando em dezembro de 2019, tendo adquirido experiência como técnico ao lado de Pep Guardiola no Manchester City.
Seus ex-patrões no Etihad Stadium foram — junto com o Liverpool — finalmente derrotados após três temporadas consecutivas como vice-campeões da Premier League. O City também pode ser imitado ao conquistar o mais prestigiado dos títulos europeus pela primeira vez na história brilhante do Arsenal.
A trajetória até este ponto nem sempre foi tranquila para Arteta, com algumas dúvidas sendo levantadas sobre sua capacidade de conquistar o maior dos prêmios, mas o técnico de 44 anos nunca recuou diante de um desafio nem se dedicou a menos de 100% ao ocupar um cargo tão exigente.
Arteta está entre os cinco melhores treinadores do futebol mundial?
Será que ele já está entre os melhores do ramo — ao lado de nomes como Guardiola, Luis Enrique, Diego Simeone e Carlo Ancelotti? Quando essa pergunta foi feita a Senderos, o ex-zagueiro do Arsenal — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a Spreadex Sports — disse: “Acho que, se você tem um objetivo ao contratar um técnico jovem, é que ele desenvolva a equipe e a transforme em candidata ao título. Então, ele vinha fazendo isso até agora e agora ele realmente conquistou a Premier League com essa equipe e esse elenco. Então, sim, levá-los à vitória foi muito importante.
“Ele está entre os cinco melhores treinadores? Quero dizer, quem é capaz de ganhar a Premier League? Não há muitos no mundo, então, sem dúvida, ele merece muito crédito por isso.”
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A conquista da Liga dos Campeões superaria o título dos “Invencíveis”?
O Arsenal saboreou a supremacia nacional pela primeira vez desde a lendária equipe dos “Invincibles” de 2003-04. O clube poderia superar aquele grupo conquistando o continente. Será que essa conquista — que entraria para a história — superaria as façanhas de Thierry Henry, Patrick Vieira e companhia de mais de duas décadas atrás?
Senderos acrescentou ao ser confrontado com essa questão: “Acho que são coisas diferentes. Já houve times do Arsenal que conquistaram o título antes, então isso é algo a mais.
“Ganhar a Liga dos Campeões é obviamente incrível para a história do clube, mas ser ‘Invincible’ é algo que é difícil de repetir no geral. Então, sim, não sei o que é maior, mas nos dias de hoje, é claro, ser ‘Invincible’ é inacreditável e conquistar o bicampeonato da liga e a Liga dos Campeões também é algo — um feito único.”
Por que o Arsenal, rei das jogadas ensaiadas, não é um time de um único truque
O sucesso do Arsenal foi construído sobre bases sólidas, com o goleiro David Raya conquistando a Luva de Ouro da Premier League por três temporadas consecutivas, enquanto a arte de marcar em jogadas ensaiadas foi aperfeiçoada.
Os Gunners não têm arrasado com os adversários, mas encontraram maneiras de conquistar vitórias por todos os meios necessários. Questionado se essa abordagem tática merece mais crédito, já que os adversários ainda não encontraram uma maneira de parar o Arsenal em jogadas de bola parada, Senderos disse: “Não é um truque isolado. Eles marcaram muitos, muitos tipos diferentes de gols em jogadas ensaiadas. Eles identificaram algo no futebol moderno e realmente tiraram proveito disso. Isso desbloqueou muitos jogos para eles e permitiu que assumissem a liderança.
“Sabendo como eles funcionam bem defensivamente, como estão bem organizados e como dão poucas oportunidades ao adversário, isso lhes deu uma base sólida para seguir em frente e vencer jogos. Vencer por 1 a 0, sim, o Arsenal chato por 1 a 0, mas isso realmente mostra a estabilidade e a força deste elenco e desta equipe.”
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Conquista do título da Premier League antes do confronto europeu contra o PSG
O Arsenal ainda tem mais dois jogos a disputar nesta temporada, e a viagem para enfrentar o Crystal Palace na última rodada da Premier League já não tem mais importância. O troféu da Premier League será, no entanto, erguido no domingo, quando vários anos de trabalho árduo finalmente darão frutos.
No dia 30 de maio, os Gunners tentarão destronar o Paris Saint-Germain como reis do futebol europeu ao enfrentar Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e companhia na Puskas Arena, em Budapeste — com Arteta buscando ampliar ainda mais seu legado em solo húngaro.