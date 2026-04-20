Richard Martin

Mikel Arteta, está acontecendo de novo! Vencedores e perdedores enquanto o Arsenal se aproxima de mais uma derrota no final da Premier League, depois que Erling Haaland e o Man City mostraram espírito de campeões

Os torcedores do Arsenal adoram entoar “Tottenham Hotspur, está acontecendo de novo” sempre que seus rivais do norte de Londres sofrem uma grande derrota. Mas, apesar de se divertirem sem parar rindo dos vizinhos ameaçados de rebaixamento nesta temporada, os Gunners estão caminhando para seu próprio pesadelo com um toque de déjà vu após a derrota de 2 a 1 para o Manchester City no domingo. A equipe de Mikel Arteta deu tudo de si no imperdível confronto pelo título, mas houve uma sensação familiar assim que soou o apito final.

O magnífico gol individual de Rayan Cherki deu um início emocionante à partida, e a partir daí o ritmo não diminuiu: o Arsenal empatou um minuto depois, quando Kai Havertz aproveitou um erro crasso do goleiro Gianluigi Donnarumma. As duas equipes acertaram a trave e a barra um total de quatro vezes, com Eberechi Eze sendo particularmente azarado, já que seu chute da entrada da área acertou a parte interna da trave e rolou pela linha.

Momentos depois, Erling Haaland se vingou do Arsenal após ter sido ridicularizado por Myles Lewis-Skelly há pouco mais de um ano, marcando o gol decisivo. Os visitantes continuaram criando chances de empatar e, aos sete minutos do tempo adicional, Havertz, que havia sido impedido por Donnarumma em uma jogada à queima-roupa, cabeceou a bola por poucos centímetros acima da trave.

Agora a vantagem é do City, que reduziu a diferença para o Arsenal de nove pontos para três e assumirá a liderança pelo saldo de gols se vencer o Burnley na quarta-feira.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Etihad Stadium...

    VENCEDOR: Erling Haaland

    Muitos acreditavam que a contratação de Viktor Gyokeres daria ao Arsenal o impulso necessário para finalmente pôr fim à espera de 22 anos pelo título da Premier League. Mas, no domingo, o jogador da seleção sueca passou a maior parte do jogo mais importante da temporada sentado no banco, enquanto seu compatriota escandinavo lhe mostrava como se faz.

    Haaland se tornou o protagonista em campo nesta rivalidade acirrada, e por isso parecia inevitável que fosse ele quem tivesse a palavra final. Ele estava ansioso para entrar em ação desde o primeiro minuto, quando perseguiu David Raya e quase marcou, e permaneceu no centro da ação, criando perigo na jogada que culminou com Cherki acertando a trave, antes de ele próprio chutar na trave.

    Quando Haaland mandou uma bola para a arquibancada sul no primeiro tempo, parecia que aquele não seria seu dia, mas, sendo Haaland contra o Arsenal, ele continuou insistindo e acabou fazendo os Gunners pagarem por terem desperdiçado suas próprias chances.

    Em oito partidas contra a equipe de Arteta, Haaland marcou seis gols e deu duas assistências. Quando se leva em conta que o Arsenal tem sido o maior rival do City durante a passagem do norueguês pelo clube, essa é a resposta perfeita à acusação de que ele desaparece nos jogos mais importantes.

    PERDEDOR: Gabriel Magalhães

    Como arqui-inimigo de Haaland, Gabriel Magalhães tinha uma tarefa simples, embora assustadora, no domingo: impedir que o norueguês marcasse. E, apesar de mais uma batalha emocionante contra o camisa 9 do City, Gabriel acabou falhando, já que o jogador da seleção brasileira deixou Haaland passar por ele e aproveitar uma bola perdida na área.

    Poderia ter sido ainda pior para o zagueiro, cuja frustração por ter deixado Haaland levá-lo a melhor quase levou à sua expulsão. Ele teve sorte de seu adversário não ser dado a simulações e não ter dado importância ao fato de ele ter batido com a cabeça nele quando se enfrentaram no final da partida.

    Gabriel é uma das principais razões pelas quais o Arsenal tem sido tão forte nas últimas temporadas, mas, assim como seu técnico e vários de seus companheiros de equipe, ele se deixou levar no momento decisivo.

    VENCEDOR: Rayan Cherki

    Cherki não só se destacou nos momentos decisivos, como também protagonizou jogadas verdadeiramente incríveis durante a recente recuperação do City. Seu gol hipnotizante no domingo foi, no entanto, o melhor de todos.

    Cherki lembrou o Lionel Messi no auge com seu drible artístico, passando por quatro defensores do Arsenal antes de finalizar de forma imparável no canto inferior. Guardiola, que recentemente disse não querer que Cherki defenda como o resto da equipe e que prefere que ele tenha liberdade para “se expressar”, admitiu que o plano de jogo do City girava em torno de encontrar Cherki sempre que possível. E cada vez que o ex-meia do Lyon pegava na bola, todos os torcedores do City no Etihad Stadium se levantavam em antecipação.

    Se o City acabar de fechar o trabalho e conquistar o título, Cherki deve ser eleito o Jogador da Temporada. E não vamos esquecer que ele custou a mesma quantia que Joshua Zirkzee, o fracasso do Manchester United...

    PERDEDOR: Mikel Arteta

    Na semana passada, Arteta disse que estava “em chamas”. Agora, é a temporada do Arsenal que foi por água abaixo. E se os Gunners terminarem a campanha sem nenhum título, então as excentricidades do técnico, como acender uma fogueira de verdade no centro de treinamento ou exibir vídeos gerados por IA dos jogadores durante os treinos, vão assombrá-lo para sempre.

    Depois de todo o trabalho árduo para colocar o Arsenal em posição de disputar o quadruplo em março, Arteta registrou apenas uma vitória em seis partidas, enquanto perdeu quatro vezes. Os quatro troféus que eles almejavam se transformaram em dois, e aquele que mais desejam, o primeiro título da Premier League desde a temporada dos “Invincibles” em 2004, está se esvaindo rapidamente.

    Ao contrário de 2024, quando Rodri questionou a tática do Arsenal de jogar pelo empate após o empate em 0 a 0 no Etihad, Arteta não poderia ser acusado de jogar pelo seguro contra o City. Ele insistiu que o resultado se resumiu à diferença na finalização das duas equipes dentro da área, mas, depois de ter sido a melhor equipe da Europa há apenas alguns meses, seu time agora parece estar sem fôlego e mancando até a linha de chegada. E ele será o único culpado.

    VENCEDOR: Pep Guardiola

    Justamente quando seus poderes pareciam estar enfraquecendo, Guardiola protagonizou a mais recente de inúmeras reviravoltas do City. O técnico teve um início difícil em 2026, perdendo para o Manchester United e sendo eliminado da Liga dos Campeões pelo eterno rival Real Madrid, além de desperdiçar pontos desnecessários contra o Nottingham Forest e o West Ham, times ameaçados pelo rebaixamento. No entanto, ele reagiu ao derrotar o Arsenal duas vezes e golear o Liverpool e o Chelsea. E, em vez de ver o que poderia ser sua última temporada no banco do City ir por água abaixo, a equipe de Guardiola está agora prestes a conquistar a tríplice coroa nacional.

    O técnico catalão não apresentou grandes surpresas táticas para este jogo, já que encontrou seu melhor time: um trio de ataque potente formado pelo habilidoso Jeremy Doku, a força e velocidade formidáveis de Antoine Semenyo e a insaciável fome de gols de Haaland, apoiados por uma dupla de volantes composta por Bernardo Silva e Rodri, com Cherki tecendo sua magia no meio.

    O fato de o City ter vencido esta partida não deveria ter sido surpresa para ninguém que conheça como a equipe ganhou vida nesta fase da temporada sob o comando de seu lendário técnico. O City venceu 31 das 39 partidas da Premier League disputadas em abril durante a década de Guardiola no clube, empatando cinco vezes e sofrendo apenas três derrotas, a última delas contra o Leeds United lá em 2021.


    PERDEDOR: A falta de coragem do Arsenal

    Tal Rehman, torcedor fanático do City — cujo filho recebeu o nome de Yaya Touré —, viralizou em Stamford Bridge por agitar uma garrafa do Arsenal nas arquibancadas, e um torcedor empreendedor foi visto vendendo garrafas semelhantes do lado de fora do Etihad no domingo. Assim, com todos rindo da incapacidade dos Gunners de manter a calma quando é preciso, eles acabaram provando que seus críticos estavam certos.

    Ser chamado de “bottlers” é um rótulo que os torcedores do Arsenal detestam profundamente, principalmente porque é verdade. Enquanto o City se destaca em abril, conquistando uma média de 2,5 pontos por jogo no mês sob o comando de Guardiola, o Arsenal parece derreter com o calor da primavera. Eles conquistaram uma média de 1,5 pontos por jogo em abril desde que Arteta assumiu o comando, com o City aproveitando alegremente seus erros.

    Eles desperdiçaram uma vantagem de oito pontos na disputa pelo título em 2022-23, com a temporada desmoronando completamente em abril. Na temporada seguinte, após arrancar um empate por 0 a 0 contra o City, eles acabaram dando um tiro no próprio pé ao perder em casa para o Aston Villa. Este ano, começaram o mês com uma surpreendente derrota na FA Cup para o Southampton, depois perderam em casa para o Bournemouth e agora foram derrotados no jogo mais importante da disputa pelo título. Nem tudo está perdido, mas será necessária uma recuperação extraordinária da confiança a partir de agora.