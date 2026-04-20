Mikel Arteta, está acontecendo de novo! Vencedores e perdedores enquanto o Arsenal se aproxima de mais uma derrota no final da Premier League, depois que Erling Haaland e o Man City mostraram espírito de campeões

O magnífico gol individual de Rayan Cherki deu um início emocionante à partida, e a partir daí o ritmo não diminuiu: o Arsenal empatou um minuto depois, quando Kai Havertz aproveitou um erro crasso do goleiro Gianluigi Donnarumma. As duas equipes acertaram a trave e a barra um total de quatro vezes, com Eberechi Eze sendo particularmente azarado, já que seu chute da entrada da área acertou a parte interna da trave e rolou pela linha.
Momentos depois, Erling Haaland se vingou do Arsenal após ter sido ridicularizado por Myles Lewis-Skelly há pouco mais de um ano, marcando o gol decisivo. Os visitantes continuaram criando chances de empatar e, aos sete minutos do tempo adicional, Havertz, que havia sido impedido por Donnarumma em uma jogada à queima-roupa, cabeceou a bola por poucos centímetros acima da trave.
Agora a vantagem é do City, que reduziu a diferença para o Arsenal de nove pontos para três e assumirá a liderança pelo saldo de gols se vencer o Burnley na quarta-feira.
O GOAL analisa os vencedores e os perdedores do Etihad Stadium...