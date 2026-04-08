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Mikel Arteta elogia os substitutos “mágicos” Kai Havertz e Gabriel Martinelli pelo impacto decisivo, enquanto o Arsenal marca no final da partida e derrota o Sporting CP na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões
Havertz dá ao Arsenal uma vantagem inestimável
Os Gunners pareciam caminhar para um empate no Estádio José Alvalade, após uma atuação que careceu de brilho ofensivo durante grande parte do jogo. No entanto, a entrada de Martinelli e Havertz do banco mudou o rumo da partida de ida, culminando em um gol dramático nos acréscimos. O ponta brasileiro deu um cruzamento preciso para Havertz empurrar a bola para o fundo da rede à queima-roupa, provocando comemorações frenéticas na torcida visitante.
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Superar o bloqueio defensivo do Sporting
Em entrevista à Amazon Prime após o apito final, Arteta expressou sua satisfação com o resultado e com a qualidade do gol da vitória. “Estou muito feliz por termos vencido fora de casa nas quartas de final da Liga dos Campeões contra um time que não perde em casa há não sei há quanto tempo”, disse o técnico do Arsenal. “Acho que a última vez foi provavelmente também na Europa, o que mostra a dificuldade disso. No final, um momento mágico dos finalizadores nos deu a vitória. Lindo, e esse é o impacto que você precisa quando chega a esta fase da temporada. Todos têm que causar impacto, e eles certamente fizeram isso hoje à noite.”
Apesar da vitória, Arteta admitiu que sua equipe teve dificuldades para encontrar o ritmo no terço final do campo, com Martin Zubimendi tendo um gol anulado pelo VAR por impedimento na jogada. Arteta observou que sua equipe precisava ser mais precisa para superar um Sporting resistente, que tem sido formidável em casa.
“Sim, porque quando chegávamos ao terço final e ficávamos ali, faltava-nos o toque final”, respondeu Arteta quando questionado se temia que a sua equipa não conseguisse marcar. “Tínhamos de ser um pouco mais precisos, mais rápidos, mais eficientes para os quebrar quando eles tinham aquele bloco. Tivemos um golo anulado e houve duas ou três ocasiões em que estivemos perto, mas faltou-nos aquele passe final.”
Raya, a heroína na retaguarda
Embora os reservas tenham sido responsáveis pelos momentos emocionantes no final da partida, o Arsenal deve sua vitória sem sofrer gols a David Raya. O goleiro espanhol realizou uma série de defesas de nível mundial, incluindo uma defesa crucial com a ponta dos dedos logo nos primeiros cinco minutos. Seu desempenho recebeu muitos elogios tanto do técnico quanto dos companheiros de equipe, com Havertz descrevendo Raya como o “melhor goleiro do mundo” nas últimas duas temporadas.
Arteta foi igualmente efusivo em relação à contribuição de seu goleiro titular para a vitória. “Ele teve dois momentos em que fez duas grandes defesas. E isso é a Liga dos Campeões; a Liga dos Campeões sempre se decide nas áreas e porque há muita qualidade aqui. No momento, ele está fenomenal e tem sido extraordinário desde que se juntou a nós. Temos muita sorte de tê-lo”, acrescentou o técnico do Arsenal.
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Com um pé nas semifinais
A vitória por 1 a 0 dá um impulso muito necessário ao Arsenal, após algumas semanas difíceis no cenário nacional. Após as eliminações tanto da Carabao Cup quanto da FA Cup, a pressão sobre os Gunners para que tivessem um bom desempenho na competição europeia estava aumentando. O Arsenal buscará agora concluir a tarefa contra o Sporting no Emirates Stadium e garantir sua vaga nas semifinais da Liga dos Campeões.