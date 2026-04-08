Mikel Arteta elogia os substitutos “mágicos” Kai Havertz e Gabriel Martinelli pelo impacto decisivo, enquanto o Arsenal marca no final da partida e derrota o Sporting CP na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões

Em entrevista à Amazon Prime após o apito final, Arteta expressou sua satisfação com o resultado e com a qualidade do gol da vitória. “Estou muito feliz por termos vencido fora de casa nas quartas de final da Liga dos Campeões contra um time que não perde em casa há não sei há quanto tempo”, disse o técnico do Arsenal. “Acho que a última vez foi provavelmente também na Europa, o que mostra a dificuldade disso. No final, um momento mágico dos finalizadores nos deu a vitória. Lindo, e esse é o impacto que você precisa quando chega a esta fase da temporada. Todos têm que causar impacto, e eles certamente fizeram isso hoje à noite.”

Apesar da vitória, Arteta admitiu que sua equipe teve dificuldades para encontrar o ritmo no terço final do campo, com Martin Zubimendi tendo um gol anulado pelo VAR por impedimento na jogada. Arteta observou que sua equipe precisava ser mais precisa para superar um Sporting resistente, que tem sido formidável em casa.

“Sim, porque quando chegávamos ao terço final e ficávamos ali, faltava-nos o toque final”, respondeu Arteta quando questionado se temia que a sua equipa não conseguisse marcar. “Tínhamos de ser um pouco mais precisos, mais rápidos, mais eficientes para os quebrar quando eles tinham aquele bloco. Tivemos um golo anulado e houve duas ou três ocasiões em que estivemos perto, mas faltou-nos aquele passe final.”