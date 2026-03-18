Mikel Arteta elogia o “momento mágico” de Eberechi Eze, enquanto o técnico do Arsenal destaca a “química” entre o meio-campista e seus companheiros de equipe

Após o apito final, Arteta declarou: “Começamos o jogo muito bem e criamos perigo por todos os lados. O goleiro deles manteve a equipe na partida, e precisamos de um lance mágico do Ebs para abrir o placar. Depois, no segundo tempo, a jogada do Declan nos deu a chance de garantir a vitória, e tivemos quatro ou cinco oportunidades em que deveríamos ter marcado o terceiro gol, mas, no geral, merecemos totalmente a vitória e a classificação para as quartas de final.”

Eze tornou-se uma peça fundamental na máquina do Arsenal desde sua transferência no verão para o Emirates, e seu técnico acredita que o meio-campista só está melhorando à medida que se integra aos novos companheiros. O técnico não hesitou em destacar que a preparação física e o ritmo do jogador da seleção inglesa são fatores-chave para sua boa fase.

Arteta acrescentou: “Ebs está jogando a cada três dias, ele tem ritmo, tem entrosamento com os jogadores e é por isso [o gol] que ele está aqui. Ele está construindo um entrosamento com todos eles e, quando você começa a marcar momentos decisivos nos jogos, isso aumenta sua confiança. Declan foi imenso, ele e toda a equipe – a maneira como eles disputam cada bola e a paixão que demonstram é notável.”