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Mikel Arteta elogia o “momento mágico” de Eberechi Eze, enquanto o técnico do Arsenal destaca a “química” entre o meio-campista e seus companheiros de equipe
Eze e Rice garantem a classificação do Arsenal
O Arsenal manteve viva sua busca pela glória europeia, com gols de Eze e Declan Rice garantindo uma vitória por 3 a 1 no placar agregado sobre o gigante da Bundesliga. Os Gunners dominaram desde o apito inicial no Emirates, mas se viram frustrados pela resistência da defesa do Leverkusen e pela excelente atuação do goleiro Janis Blaswich. Foi preciso um momento de brilhantismo individual de Eze para abrir o placar e acalmar os ânimos da torcida da casa.
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Arteta elogia o impacto mágico de Eze
Após o apito final, Arteta declarou: “Começamos o jogo muito bem e criamos perigo por todos os lados. O goleiro deles manteve a equipe na partida, e precisamos de um lance mágico do Ebs para abrir o placar. Depois, no segundo tempo, a jogada do Declan nos deu a chance de garantir a vitória, e tivemos quatro ou cinco oportunidades em que deveríamos ter marcado o terceiro gol, mas, no geral, merecemos totalmente a vitória e a classificação para as quartas de final.”
Eze tornou-se uma peça fundamental na máquina do Arsenal desde sua transferência no verão para o Emirates, e seu técnico acredita que o meio-campista só está melhorando à medida que se integra aos novos companheiros. O técnico não hesitou em destacar que a preparação física e o ritmo do jogador da seleção inglesa são fatores-chave para sua boa fase.
Arteta acrescentou: “Ebs está jogando a cada três dias, ele tem ritmo, tem entrosamento com os jogadores e é por isso [o gol] que ele está aqui. Ele está construindo um entrosamento com todos eles e, quando você começa a marcar momentos decisivos nos jogos, isso aumenta sua confiança. Declan foi imenso, ele e toda a equipe – a maneira como eles disputam cada bola e a paixão que demonstram é notável.”
Preocupação com lesão dissipada antes do confronto em Wembley
Apesar das comemorações, houve um breve momento de preocupação quando Eze precisou de atendimento médico devido a uma possível lesão no tornozelo durante o segundo tempo. Com a final da Carabao Cup contra o Manchester City se aproximando no domingo, os torcedores do Arsenal ficaram em suspense quando seu craque foi substituído por Kai Havertz, mas o próprio jogador se pronunciou para acalmar os ânimos.
Questionado sobre uma lesão após a partida, Eze disse à TNT Sports: “Sim, estou bem. Vou ficar bem.” O meio-campista descreveu seu gol sensacional como um dos pontos altos da carreira e admitiu: “Para ser sincero, não sei se poderia sonhar em marcar um gol como aquele. Foi um belo gol, apenas vi uma oportunidade de chutar e agradeço a Deus por ter dado certo hoje. Com certeza foi um gol especial, vou me lembrar dele por muito tempo.”
- AFP
Trajetória nas quartas de final confirmada, com a primeira busca pelo tetracampeonato se aproximando
A recompensa do Arsenal pela vitória por 3 a 1 no placar agregado é um confronto nas quartas de final contra o Sporting CP, que conseguiu uma virada surpreendente para eliminar o azarão norueguês Bodo/Glimt. Embora o sonho europeu continue vivo, o foco imediato volta-se agora para os títulos no cenário nacional. Os Gunners buscam encerrar sua seca de títulos de seis anos neste fim de semana, enfrentando os comandados de Pep Guardiola na final da Carabao Cup, que pode garantir o primeiro título de um histórico quadruplo nesta temporada.
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