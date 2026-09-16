Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1083370672.jpgSports Press Photo
Muhammad Zaki

Traduzido por

Mikel Arteta elogia estrela "única" do Arsenal como "um dos jogadores mais inteligentes" que já treinou, enquanto o Arsenal passa com facilidade pelo Ipswich na Copa da Liga Inglesa

M. Arteta
Arsenal
Carabao Cup
Ipswich
Ipswich x Arsenal
Premier League
M. Merino

Mikel Arteta fez uma grande homenagem a Mikel Merino após a vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Ipswich Town na Copa da Liga. O meio-campista espanhol usou a braçadeira de capitão e balançou as redes em Portman Road, recebendo muitos elogios de seu técnico, apesar de ter sido usado principalmente como opção de rotação na Premier League.

  • Arsenal avança com tranquilidade à quarta rodada

    O Arsenal manteve seu excelente início de campanha com uma tranquila vitória por 4 a 2 sobre o Ipswich Town na noite de terça-feira. Embora o fenômeno de 16 anos Max Dowman tenha roubado a cena com uma notável dobradinha, Arteta fez questão de destacar a contribuição de seus jogadores mais experientes.

    Noni Madueke e Merino também deixaram seus nomes na súmula em Portman Road. O último recebeu a braçadeira de capitão para o duelo da terceira rodada, assumindo a liderança dos campeões da Premier League em uma atuação dominante fora de casa.


    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-IPSWICH-ARSENALAFP

    Arteta elogia meio-campista "inacreditável"

    Falando após o apito final, o técnico do Arsenal destacou Merino por sua inteligência futebolística excepcional e sua atitude altruísta. O jogador de 30 anos se firmou como um membro vital do elenco, mesmo que seus minutos na elite tenham sido bastante limitados nesta temporada.

    "Ele é inacreditável", disse Arteta aos repórteres. "Antes de tudo, ele é um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi e com quem já trabalhei. Depois, a personalidade dele é simplesmente cheia de... eu não sei, ele só quer se doar por todo mundo. Ele pensa em tudo, pensa em todo mundo."

    O treinador também destacou a versatilidade tática do espanhol. Arteta acrescentou: "Ele tem qualidades que são únicas no futebol e no nosso time, sua capacidade de chegar à área, ele é capaz de ocupar diferentes espaços, de jogar em diferentes posições, de conectar a jogada com os companheiros.

    "E, como meio-campista, a capacidade que ele tem de marcar gols como o desta noite é algo diferente do que vimos ultimamente, mas é outra coisa incrível."

  • Merino saboreia a honra da braçadeira de capitão

    Desde que chegou da Real Sociedad por £ 31,6 milhões, em agosto de 2024, Merino soma 16 gols em 84 partidas por todas as competições. No entanto, o internacional espanhol, com 51 jogos pela seleção, segue como figura periférica na liga, tendo feito apenas quatro breves aparições saindo do banco nesta temporada.

    Apesar de seu papel secundário, o meio-campista demonstrou enorme orgulho por liderar a equipe em campo contra o Ipswich Town. Assumir a braçadeira foi um marco significativo para um jogador que continua colocando o coletivo em primeiro lugar.

    "É uma honra enorme", explicou Merino. "Estou muito orgulhoso e de representar este clube dessa forma, usando a braçadeira. Muitas lendas fizeram isso antes de mim. Para mim, isso é felicidade, e eu tento fazer o melhor que posso para representar este clube, e sei o quanto é grande usar a braçadeira, então estou realmente muito feliz."


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1083370602.jpgEvery Second Media

    Brighton espera antes da pausa internacional

    O Arsenal conhecerá seu próximo adversário na Copa da Liga Inglesa na noite de quarta-feira, após o fim do confronto entre Manchester United e Brighton. Vários clubes da elite, incluindo Tottenham e Leeds, já sofreram eliminações precoces, o que deixa os Gunners em uma posição forte para brigar pelo troféu.

    O time de Arteta agora precisa voltar suas atenções para a Premier League, enquanto se prepara para uma viagem difícil a Brighton no sábado. Garantir um resultado positivo na costa sul será crucial para manter o embalo antes da próxima pausa internacional.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Ipswich crest
Ipswich
IPS