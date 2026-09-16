Falando após o apito final, o técnico do Arsenal destacou Merino por sua inteligência futebolística excepcional e sua atitude altruísta. O jogador de 30 anos se firmou como um membro vital do elenco, mesmo que seus minutos na elite tenham sido bastante limitados nesta temporada.

"Ele é inacreditável", disse Arteta aos repórteres. "Antes de tudo, ele é um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi e com quem já trabalhei. Depois, a personalidade dele é simplesmente cheia de... eu não sei, ele só quer se doar por todo mundo. Ele pensa em tudo, pensa em todo mundo."

O treinador também destacou a versatilidade tática do espanhol. Arteta acrescentou: "Ele tem qualidades que são únicas no futebol e no nosso time, sua capacidade de chegar à área, ele é capaz de ocupar diferentes espaços, de jogar em diferentes posições, de conectar a jogada com os companheiros.

"E, como meio-campista, a capacidade que ele tem de marcar gols como o desta noite é algo diferente do que vimos ultimamente, mas é outra coisa incrível."