Após a feroz entrevista coletiva do técnico do Arsenal, Jamie Carragher traçou paralelos entre o espanhol e duas das figuras mais icônicas da Premier League. Falando no Monday Night Football, da Sky Sports, o ex-zagueiro do Liverpool sugeriu que Arteta agora está usando sua força como treinador para influenciar os árbitros.

"Isso foi Mikel Arteta se tornando o Sir Alex Ferguson da Premier League neste momento", afirmou Carragher. "Ele é o chefão no momento; é o campeão da Premier League. Há muitos técnicos novos por aí... ele está no cargo há seis ou sete anos e sente que está em uma posição de poder para dizer: 'Sim, não foi pênalti'. E eu não acho que foi pênalti."

Carragher observou que Arteta deliberadamente sequestrou suas obrigações com a mídia para passar uma mensagem mais ampla. "Um dos jornalistas destacou que, não importava qual pergunta fizessem a ele, ele sempre voltava ao pênalti, então estava determinado a fazer circular a narrativa de que isso não vai acontecer de novo com o clube dele", acrescentou o comentarista. "Mas isso é coisa de técnico, vimos isso com Sir Alex Ferguson, vimos isso com Jose Mourinho."



