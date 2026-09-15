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Mikel Arteta é o novo Sir Alex Ferguson? Jamie Carragher faz comparação com o Man Utd após desabafo furioso do técnico do Arsenal contra a arbitragem
Arsenal garante vitória apesar da polêmica do pênalti
O Arsenal conquistou uma vitória por 2 a 0 no Stadium of Light, mas a partida foi ofuscada por um incidente controverso no primeiro tempo. Com o jogo ainda sem gols, o árbitro Stuart Attwell marcou pênalti para o Sunderland depois que Ezri Konsa foi punido por agarrar Dan Ballard dentro da área.
O VAR revisou o lance na cobrança de escanteio e manteve a decisão de Attwell em campo. Apesar de o Arsenal ter garantido os três pontos, Arteta fez uma avaliação contundente da arbitragem após a partida, classificando a marcação do pênalti como "inaceitável".
- AFP
Carragher faz comparação com Sir Alex Ferguson
Após a feroz entrevista coletiva do técnico do Arsenal, Jamie Carragher traçou paralelos entre o espanhol e duas das figuras mais icônicas da Premier League. Falando no Monday Night Football, da Sky Sports, o ex-zagueiro do Liverpool sugeriu que Arteta agora está usando sua força como treinador para influenciar os árbitros.
"Isso foi Mikel Arteta se tornando o Sir Alex Ferguson da Premier League neste momento", afirmou Carragher. "Ele é o chefão no momento; é o campeão da Premier League. Há muitos técnicos novos por aí... ele está no cargo há seis ou sete anos e sente que está em uma posição de poder para dizer: 'Sim, não foi pênalti'. E eu não acho que foi pênalti."
Carragher observou que Arteta deliberadamente sequestrou suas obrigações com a mídia para passar uma mensagem mais ampla. "Um dos jornalistas destacou que, não importava qual pergunta fizessem a ele, ele sempre voltava ao pênalti, então estava determinado a fazer circular a narrativa de que isso não vai acontecer de novo com o clube dele", acrescentou o comentarista. "Mas isso é coisa de técnico, vimos isso com Sir Alex Ferguson, vimos isso com Jose Mourinho."
Padrões de arbitragem sob escrutínio
A explosão de Arteta faz parte de uma frustração crescente direcionada ao órgão de arbitragem do futebol inglês, Pro Ref. Relatos indicam que o Arsenal pretende escalar formalmente suas reclamações para exigir respostas sobre o incidente com Konsa. Carragher acredita que essa pressão pública é um movimento calculado e de longo prazo, observando: "Seria interessante ver quanto tempo levará para outro árbitro marcar um pênalti contra o Arsenal em uma situação semelhante."
A controvérsia agrava um fim de semana desastroso para os oficiais da Premier League. O Pro Ref recentemente confessou um erro gritante durante o clássico de Manchester de domingo, admitindo que Enzo Fernandez estava em impedimento na jogada que levou ao gol decisivo de Erling Haaland. Consequentemente, os árbitros de vídeo responsáveis por aquela partida foram afastados da próxima rodada de jogos.
- Getty Images Sport
Arsenal busca manter início perfeito
Arteta agora precisa rapidamente desviar o foco de seu elenco das polêmicas de arbitragem enquanto a equipe se prepara para uma agenda doméstica cheia. O Arsenal recebe o Ipswich Town pela Carabao Cup na noite de terça-feira, em uma oportunidade de rodar o time sem perder o embalo das vitórias.
Após a campanha na copa, o Arsenal volta à ação na liga com um complicado compromisso fora de casa contra o Brighton. Arteta estará determinado a manter o início perfeito de sua equipe na temporada e provar que as distrações fora de campo não vão atrapalhar seu embalo.
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