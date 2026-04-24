Mikel Arteta é apontado como o futuro técnico do Barcelona, mesmo que não consiga conquistar o título da Premier League com o Arsenal

O técnico do Arsenal tem sido apontado como o sucessor natural para o cargo no Barcelona, com Nadal insistindo que Arteta possui o “DNA” necessário para liderar o clube. Apesar da intensa pressão sobre Arteta para conquistar o título da Premier League no norte de Londres, Nadal acredita que sua reputação na Catalunha permanece inalterada, independentemente do número de títulos conquistados até o momento.

O trabalho de Arteta em transformar os Gunners em candidatos consistentes ao título não passou despercebido na Espanha. Nadal sugere que a formação de Arteta sob o comando de Pep Guardiola, combinada com sua própria evolução tática no Emirates, se alinha perfeitamente aos princípios “cruyffianos” que o Barcelona tradicionalmente busca em seus treinadores principais.