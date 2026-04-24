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Mikel Arteta é apontado como o futuro técnico do Barcelona, mesmo que não consiga conquistar o título da Premier League com o Arsenal
Arteta é cotado para um futuro retorno ao Camp Nou
O técnico do Arsenal tem sido apontado como o sucessor natural para o cargo no Barcelona, com Nadal insistindo que Arteta possui o “DNA” necessário para liderar o clube. Apesar da intensa pressão sobre Arteta para conquistar o título da Premier League no norte de Londres, Nadal acredita que sua reputação na Catalunha permanece inalterada, independentemente do número de títulos conquistados até o momento.
O trabalho de Arteta em transformar os Gunners em candidatos consistentes ao título não passou despercebido na Espanha. Nadal sugere que a formação de Arteta sob o comando de Pep Guardiola, combinada com sua própria evolução tática no Emirates, se alinha perfeitamente aos princípios “cruyffianos” que o Barcelona tradicionalmente busca em seus treinadores principais.
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Nadal insiste que a personalidade é mais importante do que os títulos no Barça
Em entrevista ao BetBrothers, Nadal argumentou que as épocas de maior sucesso do Barcelona foram frequentemente impulsionadas por treinadores que não possuíam um palmarés extenso antes de sua chegada. Ele citou as contratações de Guardiola e Luis Enrique como prova de que a compatibilidade de estilos e uma personalidade forte são os componentes mais essenciais para uma contratação bem-sucedida.
“O Barcelona teve alguns dos melhores treinadores sem que eles tivessem conquistado títulos antes de chegarem”, disse ele. “Guardiola veio da equipe B, Luis Enrique também. Trata-se de identificar uma personalidade, um estilo que possa se adaptar naturalmente.”
A "brilhante" passagem pelo Arsenal serve como uma audição perfeita
Durante sua passagem por Londres, Arteta renovou o elenco do Arsenal e implantou uma filosofia dominante, baseada na posse de bola, que reflete a escola de pensamento do Barcelona. Nadal destacou que a capacidade de Arteta de lidar com grandes expectativas e personalidades marcantes enquanto reconstrói uma instituição de elite é exatamente o que seria necessário no Camp Nou.
“Arteta começou com Guardiola, mas agora no Arsenal está tendo uma passagem brilhante”, continuou Nadal. “Acho que… no que diz respeito a treinadores, nem sempre é necessário olhar se o currículo foi precedido por títulos ou não. Trata-se também de ver algo diferente. Não apenas porque ele foi jogador do Barcelona, mas ainda acho que ele tem um lugar para carregar o peso da equipe.”
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Arteta continua focado em acabar com a seca de títulos do Arsenal
Embora as especulações sobre seu futuro continuem, a prioridade imediata de Arteta é conduzir o time nas etapas finais da temporada da Premier League, enquanto o Arsenal busca seu primeiro título do campeonato em mais de duas décadas. Os Gunners caíram para o segundo lugar na tabela após sofrerem duas derrotas consecutivas na Premier League, permitindo que o Man City assumisse a liderança com base no saldo de gols.