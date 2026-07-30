Mikel Arteta diz que este é “o começo e o padrão” para o Arsenal, enquanto o técnico busca construir sobre o sucesso do título da Premier League

O Arsenal encerrou mais de duas décadas de frustração na última temporada ao conquistar o troféu da Premier League, provando que pode competir no mais alto nível. Agora, Arteta quer que sua equipe consolide seu status ao lado dos principais clubes da elite europeia, ano após ano.

"Agora temos que mostrar que pertencemos a este nível e queremos crescer e levar este clube de futebol a uma dimensão diferente", acrescentou. "Minha ambição é que, diariamente, atinamos com os padrões e as exigências do dia para sermos melhores no dia seguinte. Essa é a coisa que temos que controlar. E manter essa ambição, essa disciplina, esse comprometimento e essa energia positiva ao longo de 11 meses. Essa é a responsabilidade que todos nós temos. Se todos conseguirmos isso, estaremos em uma posição realmente forte em maio."