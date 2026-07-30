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Mikel Arteta diz que este é “o começo e o padrão” para o Arsenal, enquanto o técnico busca construir sobre o sucesso do título da Premier League
Arteta estabelece nova meta ambiciosa
Arteta desafiou seu elenco a levar o clube a uma "dimensão diferente" após conquistar seu primeiro título da Premier League em 22 anos. Em vez de tratar esse triunfo histórico como um destino final, o técnico espanhol o vê como a base para o futuro. Em entrevista ao site oficial do clube, Arteta deixou claro que o sucesso do passado não vai gerar acomodação no norte de Londres. Ele insiste que a conquista da primeira divisão deve marcar o início de uma era sustentada de domínio.
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O sucesso se torna o novo padrão
Arteta lançou o desafio ao seu elenco, exigindo que cada jogador abrace a pressão de ser o atual campeão. Ele pediu à equipe que mantivesse a disciplina diária necessária para seguir no topo do futebol inglês.
"Isso tem que ser o começo e esse tem que ser o padrão", afirmou Arteta. "A excelência tem que ser o nosso padrão, e isso tem que nos impulsionar a atacar o futuro. A forma como nos comportamos diariamente, com cada vez mais determinação e ambição, porque mostramos que temos isso."
Mirando uma "dimensão diferente"
O Arsenal encerrou mais de duas décadas de frustração na última temporada ao conquistar o troféu da Premier League, provando que pode competir no mais alto nível. Agora, Arteta quer que sua equipe consolide seu status ao lado dos principais clubes da elite europeia, ano após ano.
"Agora temos que mostrar que pertencemos a este nível e queremos crescer e levar este clube de futebol a uma dimensão diferente", acrescentou. "Minha ambição é que, diariamente, atinamos com os padrões e as exigências do dia para sermos melhores no dia seguinte. Essa é a coisa que temos que controlar. E manter essa ambição, essa disciplina, esse comprometimento e essa energia positiva ao longo de 11 meses. Essa é a responsabilidade que todos nós temos. Se todos conseguirmos isso, estaremos em uma posição realmente forte em maio."
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De olho na nova temporada
Enquanto o Arsenal se prepara para defender o título da Premier League, o foco de Arteta se volta para traduzir essa mentalidade de elite em campo. O técnico do Arsenal vai esperar que seus jogadores demonstrem sua ambição renovada desde o primeiro dia da nova temporada.
Com o jejum de 22 anos sem título finalmente encerrado, as expectativas no norte de Londres mudaram drasticamente. Arteta e seu time agora enfrentam o teste definitivo de se manter no topo e provar que a excelência é, de fato, sua nova rotina.
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