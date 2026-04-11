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Mikel Arteta disse que tem “muita sorte” de ainda ser o técnico do Arsenal e que deveria estar obtendo melhores resultados depois de ter gasto “muito dinheiro”
Hasselbaink questiona o histórico de Arteta
Hasselbaink colocou em dúvida as conquistas de Arteta no Arsenal, apesar de o clube estar em uma posição sólida na disputa pelo título da Premier League. O ex-jogador da seleção holandesa argumentou que o número de títulos conquistados pelo espanhol não corresponde ao tempo e ao apoio financeiro que ele recebeu. Arteta está no comando desde 2019 e levou o Arsenal de volta à Liga dos Campeões, ao mesmo tempo em que montou um elenco capaz de disputar títulos importantes. No entanto, Hasselbaink acredita que ter conquistado apenas a FA Cup durante esse período levanta questões legítimas sobre se já não deveriam ter surgido mais conquistas.
- AFP
Analista questiona os resultados, apesar da posição sólida
O ex-atacante também destacou o investimento significativo do Arsenal no mercado de transferências, sugerindo que o reforço do elenco do clube deveria ter se traduzido em um domínio mais evidente. Em entrevista à Sky Sports, Hasselbaink sugeriu que a permanência de Arteta no cargo tem sido excepcionalmente estável para um técnico de um clube do porte do Arsenal.
“O Arsenal está em uma ótima posição no momento, mas não vamos esquecer há quanto tempo ele está lá”, disse ele. “Ele ganhou uma FA Cup. Para um clube como o Arsenal, isso é suficiente? Sim, eles estão em uma posição realmente boa, mas vamos ver quanto ele gastou nos últimos dois anos — muito dinheiro. Ele tem dois bons elencos, o banco é realmente forte. Eles não deveriam estar mais à frente?”
Debate sobre estilo e apoio a longo prazo
Embora o Arsenal tenha conquistado, nesta temporada, uma reputação de solidez defensiva e eficiência nas jogadas ensaiadas, Hasselbaink admitiu que preferiria ver um estilo mais expressivo por parte do time do norte de Londres.
“Se você observar o futebol deles, eles são pragmáticos”, acrescentou. “São sólidos e não dão muitas chances ao adversário. Sim, é assim que normalmente se ganha o campeonato. Eu gostaria de ver mais do estilo do Arsenal? Sim. Com um pouco mais de brilho. Mas isso sou eu, um amante do futebol. Não se ganha campeonatos o tempo todo dessa maneira. Acho que ele teve muita sorte de permanecer tanto tempo em um clube daquela magnitude. Eles devem ter acreditado nele. Isso não acontece com frequência.”
- AFP
E agora?
O Arsenal continua firme na disputa pelo título da Premier League, com 11 pontos de vantagem sobre o Manchester City. A equipe de Arteta busca conquistar o primeiro título do campeonato desde 2004, e levantar o troféu provavelmente silenciaria muitas das críticas em torno de sua gestão. Os Gunners se preparam agora para enfrentar o Bournemouth na Premier League, seguido pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP na próxima semana.