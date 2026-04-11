Mikel Arteta disse que tem “muita sorte” de ainda ser o técnico do Arsenal e que deveria estar obtendo melhores resultados depois de ter gasto “muito dinheiro”

O ex-atacante também destacou o investimento significativo do Arsenal no mercado de transferências, sugerindo que o reforço do elenco do clube deveria ter se traduzido em um domínio mais evidente. Em entrevista à Sky Sports, Hasselbaink sugeriu que a permanência de Arteta no cargo tem sido excepcionalmente estável para um técnico de um clube do porte do Arsenal.

“O Arsenal está em uma ótima posição no momento, mas não vamos esquecer há quanto tempo ele está lá”, disse ele. “Ele ganhou uma FA Cup. Para um clube como o Arsenal, isso é suficiente? Sim, eles estão em uma posição realmente boa, mas vamos ver quanto ele gastou nos últimos dois anos — muito dinheiro. Ele tem dois bons elencos, o banco é realmente forte. Eles não deveriam estar mais à frente?”