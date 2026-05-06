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Mikel Arteta destaca Bukayo Saka, o "muito especial" autor do gol da vitória, e o "imenso" Viktor Gyokeres, ao mesmo tempo em que pede desculpas aos jogadores do elenco do Arsenal após eliminar o Atlético de Madrid da Liga dos Campeões
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Arteta elogia Saka, o herói da vitória
O Arsenal pôs fim a uma espera de 20 anos para regressar à principal competição europeia graças a uma vitória apertada por 2 a 1 no placar agregado sobre a equipe de Diego Simeone. Após a vitória na segunda partida, Arteta não hesitou em elogiar o jogador da seleção inglesa Saka, que protagonizou o momento decisivo no Emirates Stadium. O jogador formado na base de Hale End provou mais uma vez por que é o rosto desta era moderna do Arsenal, aproveitando uma falha defensiva para selar a classificação.
“Tinha que ser alguém muito especial e, certamente, ele é muito especial para mim, para os rapazes e para todos os que estão ligados a este clube”, disse Arteta à Amazon Prime. “Se tinha que ser alguém a marcar aquele golo, provavelmente tinha que ser ele.”
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Um pedido de desculpas emocionado aos jogadores do elenco
Enquanto as comemorações eram intensas em campo, Arteta revelou as difíceis decisões táticas que teve de tomar antes mesmo do pontapé inicial. O espanhol admitiu que sentia um profundo senso de responsabilidade para com os jogadores que deixou de fora do time titular, o que levou a uma conversa emocionante no hotel da equipe no início do dia.
“Foi muito difícil tomar certas decisões e sinto muito pelos rapazes”, acrescentou o técnico do Arsenal. “Sei, de modo geral, como eles são boas pessoas e, com alguns deles, conversei esta tarde, pedi desculpas e disse: ‘Vou escalar o mesmo time’, e a reação imediata foi: ‘treinador, estou aqui quando você precisar de mim’, e eles me deram um abraço.” Essa união tem sido uma marca registrada da temporada do Arsenal, que continua em busca de uma histórica dobradinha.
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Gyokeres, o “imenso” líder da defesa
Embora Saka tenha sido o destaque com o gol da vitória, Gyokeres recebeu elogios pela sua atuação incansável no ataque. O atacante sueco, frequentemente elogiado por sua finalização precisa, foi destacado pelo técnico pelo trabalho árduo que permitiu aos Gunners manterem a organização diante de um Atlético de Madrid muito físico.
“Ele foi imenso”, observou Arteta. “Dá para ver a reação da torcida toda vez que ele pegava a bola; o ritmo de trabalho dele e o que ele está dando à equipe são simplesmente incríveis. Quando se fala de Gyokeres, ele é o primeiro a definir o tom, o ritmo e os hábitos que demonstra quando não temos a posse de bola, e isso é um esforço coletivo.”
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De olho na dobradinha da Liga dos Campeões e da Premier League
Com a disputa pelo título da Premier League ainda firmemente em suas mãos, além da campanha europeia, Arteta está abraçando o desafio de buscar a dupla conquista. A solidez defensiva dos Gunners tem sido a espinha dorsal do sucesso da equipe nesta temporada e, quando questionado sobre o velho ditado de que “o ataque ganha jogos, mas a defesa ganha títulos”, o técnico respondeu simplesmente: “Vamos em frente, então”. Agora a apenas um jogo da imortalidade, o time do norte de Londres enfrentará o Bayern de Munique ou o Paris Saint-Germain na final.