Mikel Arteta destaca Bukayo Saka, o "muito especial" autor do gol da vitória, e o "imenso" Viktor Gyokeres, ao mesmo tempo em que pede desculpas aos jogadores do elenco do Arsenal após eliminar o Atlético de Madrid da Liga dos Campeões

O Arsenal pôs fim a uma espera de 20 anos para regressar à principal competição europeia graças a uma vitória apertada por 2 a 1 no placar agregado sobre a equipe de Diego Simeone. Após a vitória na segunda partida, Arteta não hesitou em elogiar o jogador da seleção inglesa Saka, que protagonizou o momento decisivo no Emirates Stadium. O jogador formado na base de Hale End provou mais uma vez por que é o rosto desta era moderna do Arsenal, aproveitando uma falha defensiva para selar a classificação.

“Tinha que ser alguém muito especial e, certamente, ele é muito especial para mim, para os rapazes e para todos os que estão ligados a este clube”, disse Arteta à Amazon Prime. “Se tinha que ser alguém a marcar aquele golo, provavelmente tinha que ser ele.”