Arteta se recusou a entrar em especulações sobre Guimaraes, apesar de circularem relatos de que uma transferência gigantesca está chegando aos seus estágios finais. O Arsenal teria concordado com uma taxa de £ 75 milhões pelo meio-campista brasileiro, que, segundo relatos, recebeu permissão para viajar para realizar exames médicos. No entanto, falando após a derrota por 3 a 2 para o Real Betis, Arteta manteve sua postura habitual de não discutir jogadores que pertencem a outros clubes.

Ao ser pressionado sobre o quanto o jogador de 28 anos seria um reforço para seu elenco, Arteta foi firme na resposta. "Não vou falar sobre jogadores que não são jogadores do Arsenal", declarou o espanhol. Mais tarde, acrescentou: "Bem, posso dizer a vocês no momento que algo acontece e que podemos anunciar. Eu lhes darei minha resposta direta."