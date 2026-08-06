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Mikel Arteta despista sobre a chegada de Bruno Guimaraes enquanto o Arsenal libera Christian Norgaard para o Everton
Arteta mantém a calma sobre acordo por Guimaraes
Arteta se recusou a entrar em especulações sobre Guimaraes, apesar de circularem relatos de que uma transferência gigantesca está chegando aos seus estágios finais. O Arsenal teria concordado com uma taxa de £ 75 milhões pelo meio-campista brasileiro, que, segundo relatos, recebeu permissão para viajar para realizar exames médicos. No entanto, falando após a derrota por 3 a 2 para o Real Betis, Arteta manteve sua postura habitual de não discutir jogadores que pertencem a outros clubes.
Ao ser pressionado sobre o quanto o jogador de 28 anos seria um reforço para seu elenco, Arteta foi firme na resposta. "Não vou falar sobre jogadores que não são jogadores do Arsenal", declarou o espanhol. Mais tarde, acrescentou: "Bem, posso dizer a vocês no momento que algo acontece e que podemos anunciar. Eu lhes darei minha resposta direta."
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Um grande reforço para o meio-campo do Arsenal
A investida por Guimaraes representa um movimento estratégico do Arsenal, que busca adicionar ainda mais profundidade e qualidade a um meio-campo que já conta com nomes como Declan Rice, Martin Odegaard e Mikel Merino. Desde sua chegada a St James' Park, vindo do Lyon, em janeiro de 2022, o brasileiro se tornou uma peça-chave do projeto do Newcastle. Sua liderança foi crucial para levar o Newcastle de volta à Champions League e à eventual conquista da Carabao Cup em 2025.
O valor de £ 75 milhões citado destaca o quanto Guimaraes é valorizado, especialmente considerando que ele tem contrato no Nordeste até 2028. Para Arteta, a versatilidade oferecida por Guimaraes é um grande atrativo: o meio-campista atua com a mesma desenvoltura tanto como um armador mais recuado quanto avançando para exercer uma função de camisa 8 mais ofensiva.
Reformulação no meio-campo com a saída de Norgaard
A possível chegada de Guimaraes coincide com a saída de Christian Norgaard, que concluiu sua transferência para o Everton. Norgaard foi uma figura importante no vestiário durante o recente sucesso do Arsenal na conquista do título, e Arteta foi rápido em elogiar a contribuição do internacional dinamarquês ao clube.
"Bem, ele teve um papel tremendo para nós", disse Arteta sobre a saída de Norgaard. "Quando o trouxe para cá, eu disse que ele poderia ser o jogador do grupo. Uma capacidade incrível de unir as pessoas, de manter os padrões elevados. Quando jogou, também teve alguns momentos realmente bons. Mas eu entendo que cumprir esse papel por um longo período não é fácil. Ele teve uma grande oportunidade com um treinador e um clube que conheço muito bem. Desejamos a ele tudo de melhor e obrigado."
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A peça final do quebra-cabeça do título
Embora a taxa seja menor do que a quantia de £100 milhões inicialmente pedida pelo Newcastle, ela ainda representa um investimento significativo para um jogador que completa 29 anos em novembro. O clube acredita que a falta de necessidade de adaptação de Guimaraes, já que ele já passou quatro anos na Premier League, faz dele o candidato ideal para entrar diretamente no time titular. Sua consistência e liderança são vistas como componentes essenciais para um elenco que busca múltiplos títulos. Por enquanto, garantir Guimaraes é uma enorme vitória para a equipe de recrutamento, oferecendo uma combinação de força física e excelência técnica que poucos jogadores conseguem igualar.
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