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Mikel Arteta defende os craques do Arsenal e dá notícias sobre a lesão de Gabriel após a surpreendente eliminação da FA Cup contra o Southampton
Arteta mantém a confiança na equipe após a decepção na copa
Após a derrota do Arsenal por 2 a 1, Arteta não hesitou em rebater qualquer crítica relacionada ao empenho ou à dedicação de seus jogadores. Os Gunners dominaram grande parte da partida, mas acabaram sendo prejudicados pela falta de eficiência na finalização e por falhas defensivas que o Southampton soube explorar ao máximo. Em declarações após o jogo, Arteta deixou sua posição clara: “Eu adoro meus jogadores. O que eles têm feito nos últimos nove meses. Não vou criticá-los porque perdemos uma partida aqui, da maneira como eles se esforçaram. E pela forma como estão se dedicando de corpo e alma. Alguns deles provavelmente nem precisavam estar aqui hoje. Não vou fazer isso. Vou defendê-los mais do que nunca.”
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Gabriel sofre lesão no final da derrota
A noite foi de mal a pior para os Gunners, já que o zagueiro titular Gabriel foi forçado a sair de campo no segundo tempo. A possível ausência do brasileiro pode ser um grande golpe para a campanha do Arsenal na Premier League e para os próximos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões. Arteta admitiu que os primeiros sinais eram preocupantes depois que o zagueiro central pediu para ser substituído.
“Não sei. Acho que ele sentiu alguma coisa”, disse Arteta quando questionado sobre o estado do zagueiro. “Não sei exatamente o que é. Vamos ter que avaliá-lo. Mas, obviamente, quando um jogador pede para ser substituído, não é uma boa notícia.”
Lições táticas da derrota para o Southampton
A abordagem ousada do Southampton recebeu elogios do técnico do Arsenal, que se recusou a usar a intensa carga de jogos como desculpa para a derrota. Arteta reconheceu que, embora os Gunners tenham disputado 51 partidas nesta temporada, simplesmente não foram eficientes o suficiente nos momentos decisivos contra a equipe de Tonda Eckert.
Arteta acrescentou: “Parabenizo a equipe. Acho que eles são realmente muito bons. Não é surpresa a sequência de vitórias que estão tendo. E, como eu disse, eles são muito mais eficientes do que nós quando mais importa. E é por isso que estão em Wembley, então desejo tudo de bom a eles. Isso se deveu principalmente a alguns aspectos que, na minha opinião, precisamos melhorar muito.”
- AFP
A atenção volta-se agora para o confronto com o Sporting
Com as quartas de final da Liga dos Campeões e a disputa pelo título da Premier League à vista, Arteta está empenhado em garantir que esta eliminação da copa nacional não comprometa toda a temporada. Os Gunners devem viajar para Lisboa para enfrentar o Sporting CP, e o técnico acredita que a agenda lotada não é desculpa para uma queda no nível de desempenho.
“Alguém tem que assumir a responsabilidade. Esse alguém sou eu, e temos o período mais bonito da temporada pela frente”, concluiu o espanhol. “Não quero dar desculpas em relação aos jogadores que estão ausentes, ou aos jogadores que estão aqui com problemas... Aceitar a situação, lutar contra ela e voltar a Portugal com, mais uma vez, renovado ânimo, com clareza e ansioso por isso.”