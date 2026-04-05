Mikel Arteta defende os craques do Arsenal e dá notícias sobre a lesão de Gabriel após a surpreendente eliminação da FA Cup contra o Southampton

A noite foi de mal a pior para os Gunners, já que o zagueiro titular Gabriel foi forçado a sair de campo no segundo tempo. A possível ausência do brasileiro pode ser um grande golpe para a campanha do Arsenal na Premier League e para os próximos jogos das quartas de final da Liga dos Campeões. Arteta admitiu que os primeiros sinais eram preocupantes depois que o zagueiro central pediu para ser substituído.

“Não sei. Acho que ele sentiu alguma coisa”, disse Arteta quando questionado sobre o estado do zagueiro. “Não sei exatamente o que é. Vamos ter que avaliá-lo. Mas, obviamente, quando um jogador pede para ser substituído, não é uma boa notícia.”