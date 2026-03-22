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Mikel Arteta defende a decisão de escalar Kepa Arrizabalaga como titular em vez de David Raya após a derrota na final da Carabao Cup para o Manchester City
Arteta defende a escolha do goleiro
Arteta foi alvo de críticas intensas após a derrota em Wembley, especialmente no que diz respeito à escolha do goleiro. Kepa cometeu um erro crucial que permitiu a O'Reilly marcar o primeiro de seus dois gols, mudando completamente o rumo da partida. Apesar do erro grave, o técnico manteve-se firme em sua decisão de deixar Raya no banco. Ao explicar seu raciocínio, Arteta afirmou: "Eu entendo isso, mas tenho que fazer o que considero certo. Ele jogou todas as partidas da competição e acho que teria sido muito injusto. Eles têm que merecer a vaga. Nós nos baseamos no que vimos. Acredito que seja a coisa certa a se fazer. Erros fazem parte do futebol e, infelizmente, hoje isso aconteceu em um momento crucial.”
- Getty Images Sport
O Arsenal lamenta as oportunidades perdidas em Wembley
Os Gunners tiveram um primeiro tempo competitivo, mas não conseguiram transformar a pressão em gols. Kai Havertz viu uma oportunidade de ouro ser frustrada por James Trafford, deixando o time do norte de Londres vulnerável à eventual recuperação do City. Refletindo sobre a dolorosa derrota e a falta de eficiência da equipe, Arteta expressou sua profunda decepção: “É muito triste, difícil de engolir. Sabemos o quanto isso significa para nossos torcedores. Como eu disse antes, no primeiro tempo tivemos alguns bons momentos e não aproveitamos isso. Tivemos chances com Gabi e Viktor. Especialmente no segundo tempo, naqueles 25 minutos, deveríamos ter feito melhor. Às vezes, é preciso dar crédito ao adversário. Com certeza, há coisas que podemos fazer melhor.”
Recuperar-se de um duro golpe psicológico
Com uma série crucial de jogos se aproximando, tanto nas competições nacionais quanto nas europeias, o desafio imediato é garantir que essa decepção na final da copa não comprometa toda a campanha. O técnico acredita firmemente que seu elenco possui a força mental necessária para se recuperar rapidamente do revés em Wembley. Enfatizando a resiliência da equipe, Arteta declarou: “Jogamos 50 partidas antes de hoje? Sempre que empatamos ou perdemos, temos que provar nosso valor, temos que fazer tudo de novo. Temos um histórico recente de como esta equipe reagiu nesses momentos. Bem, especialmente para ter alguma perspectiva sobre isso. Vamos usar isso como combustível. Vamos administrar a energia da maneira certa. Vamos superar a dor e a decepção, faz parte do futebol.”
- AFP
O que vem a seguir para o Arsenal?
Os Gunners precisam deixar rapidamente para trás essa decepção na Carabao Cup, já que se aproxima um período decisivo da temporada. A equipe de Arteta ocupa atualmente a liderança da tabela da Premier League com 70 pontos em 31 partidas, mantendo uma vantagem de nove pontos sobre o Manchester City, embora os jogadores de Pep Guardiola tenham um jogo a menos. A busca pelo histórico triplo continua a todo vapor. Após o confronto das quartas de final da FA Cup fora de casa contra o Southampton, no dia 4 de abril, eles enfrentam uma eliminatória crucial de duas partidas da Liga dos Campeões da UEFA contra o Sporting CP. Todos os olhos, no entanto, estarão voltados para o dia 19 de abril, quando o Arsenal viaja ao Etihad Stadium para enfrentar o City em uma partida que ainda pode ter impacto na disputa pelo título.
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