Mikel Arteta defende a decisão de escalar Kepa Arrizabalaga como titular em vez de David Raya após a derrota na final da Carabao Cup para o Manchester City

Os Gunners precisam deixar rapidamente para trás essa decepção na Carabao Cup, já que se aproxima um período decisivo da temporada. A equipe de Arteta ocupa atualmente a liderança da tabela da Premier League com 70 pontos em 31 partidas, mantendo uma vantagem de nove pontos sobre o Manchester City, embora os jogadores de Pep Guardiola tenham um jogo a menos. A busca pelo histórico triplo continua a todo vapor. Após o confronto das quartas de final da FA Cup fora de casa contra o Southampton, no dia 4 de abril, eles enfrentam uma eliminatória crucial de duas partidas da Liga dos Campeões da UEFA contra o Sporting CP. Todos os olhos, no entanto, estarão voltados para o dia 19 de abril, quando o Arsenal viaja ao Etihad Stadium para enfrentar o City em uma partida que ainda pode ter impacto na disputa pelo título.