Mikel Arteta defende 11 jogadores do Arsenal por terem desistido das convocações para as seleções, à medida que a disputa pelo triplo dos Gunners se intensifica

A magnitude dos recentes problemas físicos do Arsenal tornou-se um dos principais assuntos em destaque durante a pausa para os jogos internacionais em março, com os Gunners representando quase metade do total de desistências da Premier League. Dos 23 jogadores de toda a divisão que desistiram de suas respectivas seleções, 11 eram do clube do norte de Londres, o que gerou um debate sobre se o clube estaria sendo excessivamente cauteloso em sua busca por títulos em várias frentes.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, Arteta abordou a coordenação do clube com as seleções nacionais, afirmando: “Temos um ótimo relacionamento e comunicação com a maioria das seleções nacionais — certamente com Thomas [Tuchel] também. Temos dado todo o apoio o tempo todo. Quando precisamos comunicar a condição de cada jogador, somos sempre honestos, e uma decisão médica precisava ser tomada. A conclusão ficou clara.”