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Mikel Arteta defende 11 jogadores do Arsenal por terem desistido das convocações para as seleções, à medida que a disputa pelo triplo dos Gunners se intensifica
Arteta aborda as preocupações com lesões
A magnitude dos recentes problemas físicos do Arsenal tornou-se um dos principais assuntos em destaque durante a pausa para os jogos internacionais em março, com os Gunners representando quase metade do total de desistências da Premier League. Dos 23 jogadores de toda a divisão que desistiram de suas respectivas seleções, 11 eram do clube do norte de Londres, o que gerou um debate sobre se o clube estaria sendo excessivamente cauteloso em sua busca por títulos em várias frentes.
Em entrevista coletiva na sexta-feira, Arteta abordou a coordenação do clube com as seleções nacionais, afirmando: “Temos um ótimo relacionamento e comunicação com a maioria das seleções nacionais — certamente com Thomas [Tuchel] também. Temos dado todo o apoio o tempo todo. Quando precisamos comunicar a condição de cada jogador, somos sempre honestos, e uma decisão médica precisava ser tomada. A conclusão ficou clara.”
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Defendendo o compromisso dos jogadores com as seleções nacionais
Arteta foi rápido em descartar qualquer ideia de que seus jogadores estivessem procurando desculpas para evitar defender suas seleções. Com o Arsenal atualmente liderando a Premier League e ainda na disputa das competições nacionais de copa, o espanhol enfatizou que os próprios jogadores estavam ansiosos para jogar pelos seus países, mas acabaram sendo afastados devido a problemas físicos reais.
“Quando você está em forma e disponível para jogar pela seleção, você tem que jogar”, acrescentou o técnico. “Ficamos muito orgulhosos por termos tantos jogadores na seleção. Os jogadores estão ansiosos para jogar pela sua nação. Sei o quanto isso é importante para eles. Apoiamos totalmente isso e, quando podemos fazer isso, fazemos.”
A extensão da lista de lesionados do Arsenal
A lista de lesionados cresceu significativamente após a derrota do Arsenal para o Manchester City na final da Carabao Cup. William Saliba e Gabriel Magalhães foram os primeiros a se retirar, com problemas no tornozelo e no joelho, respectivamente, seguidos por Martin Ødegaard, Jurrien Timber e Eberechi Eze. A situação piorou quando os jogadores se juntaram aos seus grupos de treinamento, com Declan Rice, Bukayo Saka e Martin Zubimendi entre outros cinco que voltaram mais cedo para London Colney.
A lista inclui uma ampla gama de talentos em várias posições, incluindo Leandro Trossard, Noni Madueke e Piero Hincapie. Arteta continua evasivo sobre exatamente quantas dessas estrelas estarão disponíveis para a próxima partida das quartas de final da FA Cup contra o Southampton, optando por manter suas cartas na manga antes da viagem a St Mary's.
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Ambições triplas e próximos jogos
Enquanto o Arsenal se prepara para a reta final da temporada, Arteta deixou claro que a rotação e a boa forma física do elenco serão fundamentais para o sucesso da equipe. Com a possibilidade de conquistar o triplo ainda em jogo, o técnico está focado em escalar a equipe mais forte possível para cada partida restante, começando pelo confronto contra o Southampton, na tentativa de dar mais um passo em direção a Wembley.
“Vocês verão. Vou deixar que façam suas especulações. Podem julgar depois”, observou Arteta sobre a escolha do time. “Estamos em uma posição agora em que precisamos montar a escalação mais forte possível para vencer todas as competições. Estamos a duas ou três partidas da FA Cup e sabemos o quanto essa competição é importante para nós.”