Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Mikel Arteta defende 11 jogadores do Arsenal por terem desistido das convocações para as seleções, à medida que a disputa pelo triplo dos Gunners se intensifica

M. Arteta
Arsenal
Southampton x Arsenal
Southampton
Copa da Inglaterra
W. Saliba
Gabriel
M. Zubimendi
M. Oedegaard
J. Timber
E. Eze
D. Rice
B. Saka
L. Trossard
N. Madueke
P. Hincapie

Mikel Arteta rebateu as críticas de que os jogadores do Arsenal teriam priorizado o clube em detrimento da seleção nacional, depois que nada menos que 11 membros de seu elenco se retiraram das convocações para as seleções. O técnico dos Gunners insiste que as decisões médicas foram necessárias e que o clube mantém uma relação transparente com os técnicos das seleções nacionais, incluindo Thomas Tuchel, da Inglaterra.

  • Arteta aborda as preocupações com lesões

    A magnitude dos recentes problemas físicos do Arsenal tornou-se um dos principais assuntos em destaque durante a pausa para os jogos internacionais em março, com os Gunners representando quase metade do total de desistências da Premier League. Dos 23 jogadores de toda a divisão que desistiram de suas respectivas seleções, 11 eram do clube do norte de Londres, o que gerou um debate sobre se o clube estaria sendo excessivamente cauteloso em sua busca por títulos em várias frentes.

    Em entrevista coletiva na sexta-feira, Arteta abordou a coordenação do clube com as seleções nacionais, afirmando: “Temos um ótimo relacionamento e comunicação com a maioria das seleções nacionais — certamente com Thomas [Tuchel] também. Temos dado todo o apoio o tempo todo. Quando precisamos comunicar a condição de cada jogador, somos sempre honestos, e uma decisão médica precisava ser tomada. A conclusão ficou clara.”

    • Publicidade
  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Defendendo o compromisso dos jogadores com as seleções nacionais

    Arteta foi rápido em descartar qualquer ideia de que seus jogadores estivessem procurando desculpas para evitar defender suas seleções. Com o Arsenal atualmente liderando a Premier League e ainda na disputa das competições nacionais de copa, o espanhol enfatizou que os próprios jogadores estavam ansiosos para jogar pelos seus países, mas acabaram sendo afastados devido a problemas físicos reais.

    “Quando você está em forma e disponível para jogar pela seleção, você tem que jogar”, acrescentou o técnico. “Ficamos muito orgulhosos por termos tantos jogadores na seleção. Os jogadores estão ansiosos para jogar pela sua nação. Sei o quanto isso é importante para eles. Apoiamos totalmente isso e, quando podemos fazer isso, fazemos.”

  • A extensão da lista de lesionados do Arsenal

    A lista de lesionados cresceu significativamente após a derrota do Arsenal para o Manchester City na final da Carabao Cup. William Saliba e Gabriel Magalhães foram os primeiros a se retirar, com problemas no tornozelo e no joelho, respectivamente, seguidos por Martin Ødegaard, Jurrien Timber e Eberechi Eze. A situação piorou quando os jogadores se juntaram aos seus grupos de treinamento, com Declan Rice, Bukayo Saka e Martin Zubimendi entre outros cinco que voltaram mais cedo para London Colney.

    A lista inclui uma ampla gama de talentos em várias posições, incluindo Leandro Trossard, Noni Madueke e Piero Hincapie. Arteta continua evasivo sobre exatamente quantas dessas estrelas estarão disponíveis para a próxima partida das quartas de final da FA Cup contra o Southampton, optando por manter suas cartas na manga antes da viagem a St Mary's.

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Ambições triplas e próximos jogos

    Enquanto o Arsenal se prepara para a reta final da temporada, Arteta deixou claro que a rotação e a boa forma física do elenco serão fundamentais para o sucesso da equipe. Com a possibilidade de conquistar o triplo ainda em jogo, o técnico está focado em escalar a equipe mais forte possível para cada partida restante, começando pelo confronto contra o Southampton, na tentativa de dar mais um passo em direção a Wembley.

    “Vocês verão. Vou deixar que façam suas especulações. Podem julgar depois”, observou Arteta sobre a escolha do time. “Estamos em uma posição agora em que precisamos montar a escalação mais forte possível para vencer todas as competições. Estamos a duas ou três partidas da FA Cup e sabemos o quanto essa competição é importante para nós.”

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Championship
Southampton crest
Southampton
SOU
Derby County crest
Derby County
DER