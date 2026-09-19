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Mikel Arteta dá pista sobre o futuro de Max Dowman enquanto o Arsenal considera um empréstimo surpreendente em janeiro para a joia jovem
Arsenal considera empréstimo em janeiro para o adolescente Dowman
O Arsenal está aberto a permitir que o prodígio adolescente Dowman deixe o clube por empréstimo nesta temporada caso uma saída temporária ajude em seu desenvolvimento contínuo, segundo a BBC.
O meio-campista de 16 anos ganhou as manchetes na última temporada ao estabelecer dois recordes notáveis, tornando-se o jogador mais jovem a marcar pelo Arsenal e na história da Premier League.
Embora ainda não tenha atuado na elite do futebol inglês nesta temporada, Dowman voltou aos holofotes com dois gols na vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Ipswich na Carabao Cup.
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Arteta está focado em encontrar o equilíbrio certo
Arteta continua disposto a manter o jovem envolvido com seu elenco principal, mas o técnico do Arsenal confirmou que o clube vai avaliar regularmente o que é melhor para Dowman.
"Vamos avaliar a cada seis meses onde estamos e qual é a melhor coisa para ele fazer, e então tomar a decisão certa", explicou Arteta. "Isso depende de muitos fatores. Do que ele precisa, e também do que o time precisa, da disponibilidade que temos no elenco, dos minutos que ele está jogando e da qualidade desses minutos."
Planos concretos para o revelado pela base do Arsenal
Apesar do interesse externo no adolescente recordista, o Arsenal protegeu Dowman de forma deliberada das primeiras especulações sobre transferência. Isso garantiu que ele permanecesse totalmente integrado ao time principal durante todo o verão.
"Na verdade, não demos ouvidos a nenhuma das possibilidades porque fomos muito claros ao dizer que queríamos ter Max no elenco", acrescentou Arteta. "Queríamos que ele fizesse parte da pré-temporada e depois começar a ver onde estamos a partir daí. Temos que estar abertos, mas agora o foco é estar aqui e causar impacto na equipe."
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Wilshere aguarda oportunidade na janela de transferências de janeiro
Dowman, que concluiu seus GCSEs no verão, se tornará oficialmente elegível para ser emprestado ao time principal quando completar 17 anos em 31 de dezembro. A janela de transferências de inverno abre no dia seguinte, abrindo caminho para uma possível ida à English Football League.
O ex-meio-campista do Arsenal Jack Wilshere, que comanda o Luton, da League One, acredita-se, já manifestou interesse em receber o jovem por empréstimo até o fim da temporada.
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