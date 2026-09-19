Mikel Arteta dá pista sobre o futuro de Max Dowman enquanto o Arsenal considera um empréstimo surpreendente em janeiro para a joia jovem

O Arsenal está aberto a permitir que o prodígio adolescente Dowman deixe o clube por empréstimo nesta temporada caso uma saída temporária ajude em seu desenvolvimento contínuo, segundo a BBC.

O meio-campista de 16 anos ganhou as manchetes na última temporada ao estabelecer dois recordes notáveis, tornando-se o jogador mais jovem a marcar pelo Arsenal e na história da Premier League.

Embora ainda não tenha atuado na elite do futebol inglês nesta temporada, Dowman voltou aos holofotes com dois gols na vitória do Arsenal por 4 a 2 sobre o Ipswich na Carabao Cup.