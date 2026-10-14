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Mikel Arteta dá notícia animadora sobre lesão de Martin Zubimendi enquanto Arsenal encara desafio contra o Nottingham Forest
Boa notícia para Zubimendi enquanto Hincapie enfrenta período de afastamento
Arteta deu uma atualização importante sobre as condições físicas de seu elenco antes do confronto de domingo com o Nottingham Forest, pela Premier League. O meio-campista Zubimendi, peça fundamental da equipe, e o defensor Hincapie sofreram lesões no tornozelo durante a atividade de recuperação após a vitória sobre o Leeds United, o que gerou dúvidas sobre a disponibilidade dos dois para os próximos compromissos nacionais e europeus.
Após a vitória de sua equipe em uma competição europeia no meio da semana, Arteta revelou que o jogador da seleção espanhola está se recuperando mais rapidamente do que seu companheiro de defesa. “Zubi está muito, muito melhor. Piero está melhorando, mas, como eu disse, o caso dele parece mais sério. Acho que será uma questão de semanas. Não sabemos exatamente quantas. Zubi está melhorando. Zubi está melhorando, sim. Precisamos ver, quando ele entrar em campo, como vai lidar com a dor e com alguns pequenos incômodos que ainda terá, basicamente”, explicou o treinador, segundo o Football London.
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Foco se volta para o desafio no City Ground
Apesar da proximidade do confronto contra o Bayern de Munique pela Champions League, Arteta se recusa a pensar além do compromisso mais imediato. O Arsenal visita um Forest desesperado para recuperar a boa fase em casa, e o treinador sabe bem que seus jogadores encontrarão um ambiente hostil no City Ground neste fim de semana.
Questionado sobre a ausência de Michael Olise no próximo compromisso europeu, Arteta rapidamente voltou a conversa para a Premier League. “Acho que o belo desafio será enfrentar o Forest fora de casa, e precisamos garantir que estaremos preparados para essa partida”, afirmou.
Arteta administra o rodízio do elenco e lida com casos de doença
Além das preocupações com lesões de longo prazo, Arteta também falou sobre as condições de Bukayo Saka, que só pôde fazer uma breve participação contra o Lille. Mesmo enfrentando uma doença que o deixou fora da escalação inicial para o confronto da Champions League no meio da semana, o jogador da seleção inglesa marcou um gol e deu uma assistência.
“Ele não estava se sentindo muito bem ontem nem hoje porque estava com algum tipo de doença. Não estava pronto para começar jogando, mas queria muito contribuir com a equipe. Se fosse necessário, entraria. Ele teve um impacto enorme e mostrou muita qualidade”, afirmou Arteta.
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Homenagem a Ken Friar, lenda do Arsenal
Apesar da alegria pela vitória, a noite foi marcada pela tristeza após a morte de Ken Friar, presidente vitalício do Arsenal. Arteta prestou uma homenagem emocionada ao homem que dedicou mais de 70 anos ao clube. O técnico ressaltou que o desempenho em campo foi uma forma à altura de homenagear alguém que ajudou a moldar a identidade do Arsenal moderno.
“Antes de começarmos, gostaria de dizer algumas palavras sobre Ken Friar, nosso presidente vitalício”, disse Arteta. “É um dia muito triste para todos que amam o Arsenal, para quem ama o futebol ou para quem teve a oportunidade de conhecê-lo. Tive o privilégio, a honra de conhecê-lo, de passar um tempo com ele e de aprender com ele. Nos clubes de futebol, há pessoas que têm uma função e a cumprem. E há outras que criam uma identidade, estabelecem valores e têm uma visão para construir o futuro do clube.”
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