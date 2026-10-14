Mikel Arteta dá notícia animadora sobre lesão de Martin Zubimendi enquanto Arsenal encara desafio contra o Nottingham Forest

Arteta deu uma atualização importante sobre as condições físicas de seu elenco antes do confronto de domingo com o Nottingham Forest, pela Premier League. O meio-campista Zubimendi, peça fundamental da equipe, e o defensor Hincapie sofreram lesões no tornozelo durante a atividade de recuperação após a vitória sobre o Leeds United, o que gerou dúvidas sobre a disponibilidade dos dois para os próximos compromissos nacionais e europeus.

Após a vitória de sua equipe em uma competição europeia no meio da semana, Arteta revelou que o jogador da seleção espanhola está se recuperando mais rapidamente do que seu companheiro de defesa. “Zubi está muito, muito melhor. Piero está melhorando, mas, como eu disse, o caso dele parece mais sério. Acho que será uma questão de semanas. Não sabemos exatamente quantas. Zubi está melhorando. Zubi está melhorando, sim. Precisamos ver, quando ele entrar em campo, como vai lidar com a dor e com alguns pequenos incômodos que ainda terá, basicamente”, explicou o treinador, segundo o Football London.