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Mikel Arteta dá grande pista sobre transferência do Arsenal enquanto três jogadores estrelados ficam fora do elenco para a Community Shield
Rumores de transferência cercam trio ausente do Arsenal
Arteta deixou Martinelli, Jesus e Nwaneri fora do grupo de 20 jogadores para a abertura da temporada no domingo, contra o Manchester City. Enquanto o Arsenal domina a partida em andamento com uma confortável vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, o Evening Standard informa que a ausência do trio está fortemente ligada a dúvidas sobre seus futuros.
O Galatasaray apresentou uma proposta de £ 38 milhões por Martinelli, embora o atacante não esteja interessado em se mudar para a Turquia. Enquanto isso, o Napoli está em negociações para contratar Jesus, que pode sair por cerca de £ 17 milhões. Nwaneri também despertou o interesse de vários clubes, com o diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, encarregado de encontrar soluções.
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Nwaneri precisa jogar com regularidade
Enquanto Martinelli e Jesus enfrentam futuros incertos, a situação em torno de Nwaneri é particularmente interessante por causa de suas impressionantes atuações na pré-temporada. O meio-campista adolescente viajou com os companheiros de equipe para Cardiff antes de ficar fora da lista para a partida. Arteta abordou a situação durante sua entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira.
"Ethan precisa jogar futebol", afirmou Arteta. "Se ele ficar aqui, é porque podemos garantir que ele possa ter esses minutos. Caso contrário, é simplesmente algo que não é bom para ninguém, eu acho." Segundo relatos, o Arsenal considera emprestar Nwaneri ou vendê-lo com uma cláusula de recompra para garantir que ele tenha o tempo de jogo necessário.
Novas contratações estreiam enquanto estrelas da Inglaterra descansam
Apesar das ausências notáveis, os torcedores do Arsenal estão acompanhando neste momento os novos reforços Bruno Guimaraes e Christos Tzolis, que começaram a partida e estão ajudando a garantir a vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo.
Arteta demonstrou satisfação com os novos jogadores. "Christos chegou cedo, então isso sempre ajuda. Bruno se juntou a nós na semana passada. Ele está em boas condições e sabemos o que vai trazer para o time", explicou. Além disso, Bukayo Saka e Declan Rice começaram no banco. Arteta acrescentou: "É algo muito individual. Declan jogou mais de 65 jogos; ele precisava de descanso completo e temos que recolocá-lo aos poucos. Eles continuam muito competitivos. Queriam estar envolvidos e isso também é bom de ver."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Arsenal?
Enquanto o Arsenal busca administrar com tranquilidade o restante da Community Shield e garantir o troféu, o clube tem pouco tempo para concretizar as saídas de Martinelli, Jesus e Nwaneri. Arteta precisa garantir que seu elenco permaneça totalmente focado na próxima campanha da Premier League, negociando ativamente jogadores fora dos planos e integrando de forma natural as contratações mais recentes ao time.
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