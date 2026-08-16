Arteta deixou Martinelli, Jesus e Nwaneri fora do grupo de 20 jogadores para a abertura da temporada no domingo, contra o Manchester City. Enquanto o Arsenal domina a partida em andamento com uma confortável vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, o Evening Standard informa que a ausência do trio está fortemente ligada a dúvidas sobre seus futuros.

O Galatasaray apresentou uma proposta de £ 38 milhões por Martinelli, embora o atacante não esteja interessado em se mudar para a Turquia. Enquanto isso, o Napoli está em negociações para contratar Jesus, que pode sair por cerca de £ 17 milhões. Nwaneri também despertou o interesse de vários clubes, com o diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, encarregado de encontrar soluções.