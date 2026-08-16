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Moataz Elgammal

Traduzido por

Mikel Arteta dá grande pista sobre transferência do Arsenal enquanto três jogadores estrelados ficam fora do elenco para a Community Shield

Mercado da bola
M. Arteta
G. Martinelli
G. Jesus
E. Nwaneri
Arsenal
Arsenal x Manchester City
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
Premier League

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, mandou um recado claro sobre o futuro de Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Ethan Nwaneri ao deixá-los fora de sua lista para a Community Shield. Com o Arsenal vencendo o Manchester City por 2 a 0 no primeiro tempo, a surpreendente ausência acontece em meio à intensa especulação de que os três jogadores podem deixar o clube antes do fechamento da janela.

  • Rumores de transferência cercam trio ausente do Arsenal

    Arteta deixou Martinelli, Jesus e Nwaneri fora do grupo de 20 jogadores para a abertura da temporada no domingo, contra o Manchester City. Enquanto o Arsenal domina a partida em andamento com uma confortável vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo, o Evening Standard informa que a ausência do trio está fortemente ligada a dúvidas sobre seus futuros.

    O Galatasaray apresentou uma proposta de £ 38 milhões por Martinelli, embora o atacante não esteja interessado em se mudar para a Turquia. Enquanto isso, o Napoli está em negociações para contratar Jesus, que pode sair por cerca de £ 17 milhões. Nwaneri também despertou o interesse de vários clubes, com o diretor esportivo do Arsenal, Andrea Berta, encarregado de encontrar soluções.

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    Nwaneri precisa jogar com regularidade

    Enquanto Martinelli e Jesus enfrentam futuros incertos, a situação em torno de Nwaneri é particularmente interessante por causa de suas impressionantes atuações na pré-temporada. O meio-campista adolescente viajou com os companheiros de equipe para Cardiff antes de ficar fora da lista para a partida. Arteta abordou a situação durante sua entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira.

    "Ethan precisa jogar futebol", afirmou Arteta. "Se ele ficar aqui, é porque podemos garantir que ele possa ter esses minutos. Caso contrário, é simplesmente algo que não é bom para ninguém, eu acho." Segundo relatos, o Arsenal considera emprestar Nwaneri ou vendê-lo com uma cláusula de recompra para garantir que ele tenha o tempo de jogo necessário.

  • Novas contratações estreiam enquanto estrelas da Inglaterra descansam

    Apesar das ausências notáveis, os torcedores do Arsenal estão acompanhando neste momento os novos reforços Bruno Guimaraes e Christos Tzolis, que começaram a partida e estão ajudando a garantir a vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo.

    Arteta demonstrou satisfação com os novos jogadores. "Christos chegou cedo, então isso sempre ajuda. Bruno se juntou a nós na semana passada. Ele está em boas condições e sabemos o que vai trazer para o time", explicou. Além disso, Bukayo Saka e Declan Rice começaram no banco. Arteta acrescentou: "É algo muito individual. Declan jogou mais de 65 jogos; ele precisava de descanso completo e temos que recolocá-lo aos poucos. Eles continuam muito competitivos. Queriam estar envolvidos e isso também é bom de ver."

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  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    O que vem a seguir para o Arsenal?

    Enquanto o Arsenal busca administrar com tranquilidade o restante da Community Shield e garantir o troféu, o clube tem pouco tempo para concretizar as saídas de Martinelli, Jesus e Nwaneri. Arteta precisa garantir que seu elenco permaneça totalmente focado na próxima campanha da Premier League, negociando ativamente jogadores fora dos planos e integrando de forma natural as contratações mais recentes ao time.

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