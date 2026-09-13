A defesa brilhante de Raya em cobrança de pênalti preservou a meta sem ser vazada do Arsenal e o colocou como o único goleiro a defender um pênalti na Premier League até agora nesta temporada. Expressando profunda preocupação com o uso do VAR e com o nível geral da arbitragem, Arteta disse ao BBC Match of the Day: "Vocês estão surpresos? Não? Ok.

"É uma chave de judô do adversário. Ezri não faz nada. Basta olhar. Temos muitas câmeras e o VAR; precisamos assumir a responsabilidade de proteger o jogo. O jogo ficou desprotegido, e isso poderia ter nos custado a partida e o momento, o que é algo muito, muito sério.

"Adorei a defesa do David e a forma como o time reagiu, a maneira como fomos contra tudo, mas isso nunca deveria acontecer; não é justo, e eu estou triste, muito triste, nesse sentido. Estou deixando isso muito claro publicamente porque é pelo jogo; não é só pelo Arsenal. Isso não pode acontecer neste nível."