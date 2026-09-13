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Mikel Arteta critica arbitragem "inaceitável" apesar da vitória do Arsenal, enquanto David Raya defende pênalti em duelo com o Sunderland
Arsenal amplia sequência de vitórias
O Arsenal manteve seu início perfeito de campanha ao superar um resistente Sunderland com uma vitória por 2 a 0 no Stadium of Light no sábado. Raya fez uma defesa heroica em pênalti cobrado por Enzo Le Fee apenas 121 segundos antes de o substituto do segundo tempo Guimaraes abrir sua conta pelo clube com uma impressionante finalização colocada de 20 jardas. Saka então confirmou os pontos nos acréscimos, da marca do pênalti, após um segundo cartão amarelo para Reinildo Mandava.
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Arteta critica marcação de pênalti
Apesar de ver seu time ampliar para seis partidas a sequência de vitórias em todas as competições, Arteta ficou furioso com a decisão do árbitro John Brooks de marcar pênalti de Ezri Konsa após um lance disputado com Dan Ballard. Ao criticar a arbitragem depois da partida, o treinador espanhol disse à TNT Sports: "Eles [os árbitros] poderiam ter mudado o jogo. Você sabe."
Perguntado se estava se referindo ao pênalti do Sunderland, Arteta acrescentou: "Sim. 100%. É inaceitável neste nível. Inaceitável. Isso pode mudar o rumo de uma temporada. Não é aceitável. Assisti 10 vezes para ter certeza. Isso não pode acontecer. Estou envolvido com o futebol há 27 ou 28 anos. Não é pênalti em nenhuma hipótese, em nenhum jogo, em nenhum contexto, em nenhuma liga. Estou muito feliz por um lado, mas muito preocupado por outro."
Treinador exige maior proteção
A defesa brilhante de Raya em cobrança de pênalti preservou a meta sem ser vazada do Arsenal e o colocou como o único goleiro a defender um pênalti na Premier League até agora nesta temporada. Expressando profunda preocupação com o uso do VAR e com o nível geral da arbitragem, Arteta disse ao BBC Match of the Day: "Vocês estão surpresos? Não? Ok.
"É uma chave de judô do adversário. Ezri não faz nada. Basta olhar. Temos muitas câmeras e o VAR; precisamos assumir a responsabilidade de proteger o jogo. O jogo ficou desprotegido, e isso poderia ter nos custado a partida e o momento, o que é algo muito, muito sério.
"Adorei a defesa do David e a forma como o time reagiu, a maneira como fomos contra tudo, mas isso nunca deveria acontecer; não é justo, e eu estou triste, muito triste, nesse sentido. Estou deixando isso muito claro publicamente porque é pelo jogo; não é só pelo Arsenal. Isso não pode acontecer neste nível."
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Testes no meio da semana aguardam ambos
O Sunderland, atualmente parado na 14ª colocação, precisa se reorganizar rapidamente antes de sua estreia na Liga Europa contra a equipe holandesa AZ Alkmaar no meio da semana. Enquanto isso, o time de Arteta tentará levar seu embalo de vitórias perfeitas para a copa quando visitar o Ipswich Town na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. O treinador espanhol precisa garantir que seus jogadores mantenham a compostura e evitem que controvérsias de arbitragem os atrapalhem durante uma sequência exigente de jogos.
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