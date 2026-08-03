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Mikel Arteta "conversou" com Vinicius Junior! Técnico do Arsenal mantém conversas diretas com superastro do Real Madrid, enquanto valor pedido recorde é revelado
Arteta lidera a ofensiva de charme
O interesse do Arsenal em Vinicius Junior ganhou força após relatos de que Arteta falou pessoalmente com o internacional brasileiro sobre uma possível transferência para o Emirates Stadium. Os desdobramentos mais recentes surgem depois de notícias de que o Arsenal está interessado em contratar o atacante do Real Madrid neste verão.
O futuro de Vinicius passou a ser colocado em dúvida em meio à sua atual situação contratual. O ponta tem contrato até 2027, mas relatos afirmam que o Madrid disse a ele que o venderá neste verão se não aceitar a mais recente oferta de renovação, em vez de correr o risco de perdê-lo de graça quando seu vínculo expirar.
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Arsenal intensifica a perseguição por Vinicius Jr
De acordo com o AS, Arteta assumiu a dianteira da investida do Arsenal ao apresentar diretamente a Vinicius a visão de longo prazo do clube. A reportagem afirma que o espanhol explicou o quão importante o ponta seria para uma equipe que busca se estabelecer como a força dominante da Europa. A reportagem acrescenta que o projeto do Arsenal para a temporada 2026-27 giraria em grande parte em torno de Vinicius, oferecendo a ele um papel de protagonismo que, segundo a publicação, é menos certo no Real Madrid.
O jornalista espanhol Sergio Valentin corroborou as informações sobre o diálogo em alto nível, afirmando no X: "Arteta falou com Vinicius Junior. Ele explicou a ele o projeto do Arsenal e a importância de Vinicius no crescimento do clube."
Real Madrid define preço pedido altíssimo
Embora a possibilidade de uma transferência esteja ganhando força, o Real Madrid não está disposto a deixar sua principal estrela sair por pouco. A reportagem sugere que o Real Madrid fixou um preço de € 150 milhões (£ 128,4 milhões) pelo jogador de 26 anos, valor que faria dele a contratação mais cara da história da Premier League. Ele superaria o recorde anterior, pertencente a Alexander Isak, após a transferência do internacional sueco de £ 125 milhões do Newcastle United para o Liverpool no verão de 2025.
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Mourinho quebra o silêncio sobre o futuro de seu talismã
Em meio ao crescente burburinho sobre uma mudança para Londres, o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, abordou a situação após o recente amistoso de pré-temporada de sua equipe contra a Fiorentina. O treinador português está desesperado para reintegrar seus principais jogadores ao elenco após a pausa para a Copa do Mundo. Mourinho admitiu estar sentindo o peso de um elenco incompleto, mas espera que Vinicius se apresente nos próximos dias, independentemente das crescentes especulações de transferência que o ligam ao time de Arteta.
Falando por meio do site oficial do clube, Mourinho disse: "Na segunda-feira, Vini Jr, Brahim [Diaz] e Bernardo [Silva] vão chegar. Pouco a pouco, até chegarem os garotos que jogaram as semifinais e a final da Copa do Mundo, sendo que o único na final foi [Marc] Cucurella." Embora Mourinho espere ter seu talismã de volta, a pressão do Arsenal continua a crescer à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.
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