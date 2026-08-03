Em meio ao crescente burburinho sobre uma mudança para Londres, o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, abordou a situação após o recente amistoso de pré-temporada de sua equipe contra a Fiorentina. O treinador português está desesperado para reintegrar seus principais jogadores ao elenco após a pausa para a Copa do Mundo. Mourinho admitiu estar sentindo o peso de um elenco incompleto, mas espera que Vinicius se apresente nos próximos dias, independentemente das crescentes especulações de transferência que o ligam ao time de Arteta.

Falando por meio do site oficial do clube, Mourinho disse: "Na segunda-feira, Vini Jr, Brahim [Diaz] e Bernardo [Silva] vão chegar. Pouco a pouco, até chegarem os garotos que jogaram as semifinais e a final da Copa do Mundo, sendo que o único na final foi [Marc] Cucurella." Embora Mourinho espere ter seu talismã de volta, a pressão do Arsenal continua a crescer à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.



