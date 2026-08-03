Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Mikel Arteta "conversou" com Vinicius Junior! Técnico do Arsenal mantém conversas diretas com superastro do Real Madrid, enquanto valor pedido recorde é revelado

Mercado da bola
Vinicius Junior
Arsenal
M. Arteta
Real Madrid
Premier League
La Liga

Segundo relatos, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, assumiu a dianteira na tentativa de contratar Vinicius Junior ao manter conversas diretas com a estrela do Real Madrid. Um impasse contratual no Bernabéu abriu a porta para uma transferência à Premier League, mas o Arsenal terá de atender a uma pedida recorde para concretizar a monumental negociação.

  • Arteta lidera a ofensiva de charme

    O interesse do Arsenal em Vinicius Junior ganhou força após relatos de que Arteta falou pessoalmente com o internacional brasileiro sobre uma possível transferência para o Emirates Stadium. Os desdobramentos mais recentes surgem depois de notícias de que o Arsenal está interessado em contratar o atacante do Real Madrid neste verão.

    O futuro de Vinicius passou a ser colocado em dúvida em meio à sua atual situação contratual. O ponta tem contrato até 2027, mas relatos afirmam que o Madrid disse a ele que o venderá neste verão se não aceitar a mais recente oferta de renovação, em vez de correr o risco de perdê-lo de graça quando seu vínculo expirar.


    • Publicidade
  • ViniciusGetty Images

    Arsenal intensifica a perseguição por Vinicius Jr

    De acordo com o AS, Arteta assumiu a dianteira da investida do Arsenal ao apresentar diretamente a Vinicius a visão de longo prazo do clube. A reportagem afirma que o espanhol explicou o quão importante o ponta seria para uma equipe que busca se estabelecer como a força dominante da Europa. A reportagem acrescenta que o projeto do Arsenal para a temporada 2026-27 giraria em grande parte em torno de Vinicius, oferecendo a ele um papel de protagonismo que, segundo a publicação, é menos certo no Real Madrid.

    O jornalista espanhol Sergio Valentin corroborou as informações sobre o diálogo em alto nível, afirmando no X: "Arteta falou com Vinicius Junior. Ele explicou a ele o projeto do Arsenal e a importância de Vinicius no crescimento do clube."


  • Real Madrid define preço pedido altíssimo

    Embora a possibilidade de uma transferência esteja ganhando força, o Real Madrid não está disposto a deixar sua principal estrela sair por pouco. A reportagem sugere que o Real Madrid fixou um preço de € 150 milhões (£ 128,4 milhões) pelo jogador de 26 anos, valor que faria dele a contratação mais cara da história da Premier League. Ele superaria o recorde anterior, pertencente a Alexander Isak, após a transferência do internacional sueco de £ 125 milhões do Newcastle United para o Liverpool no verão de 2025.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho quebra o silêncio sobre o futuro de seu talismã

    Em meio ao crescente burburinho sobre uma mudança para Londres, o novo técnico do Real Madrid, José Mourinho, abordou a situação após o recente amistoso de pré-temporada de sua equipe contra a Fiorentina. O treinador português está desesperado para reintegrar seus principais jogadores ao elenco após a pausa para a Copa do Mundo. Mourinho admitiu estar sentindo o peso de um elenco incompleto, mas espera que Vinicius se apresente nos próximos dias, independentemente das crescentes especulações de transferência que o ligam ao time de Arteta.

    Falando por meio do site oficial do clube, Mourinho disse: "Na segunda-feira, Vini Jr, Brahim [Diaz] e Bernardo [Silva] vão chegar. Pouco a pouco, até chegarem os garotos que jogaram as semifinais e a final da Copa do Mundo, sendo que o único na final foi [Marc] Cucurella." Embora Mourinho espere ter seu talismã de volta, a pressão do Arsenal continua a crescer à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima.


Amistosos de clubes
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bétis crest
Bétis
BET
Amistosos de clubes
Ferencváros crest
Ferencváros
FTC
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA