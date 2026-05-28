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Mikel Arteta considera Luis Enrique “um exemplo para todos”, enquanto o técnico do Arsenal revela “boas lembranças” do treinador do PSG durante sua passagem pelo Barcelona
A ligação com o Barcelona e a liderança de Luis Enrique
À medida que a contagem regressiva para a final da Liga dos Campeões continua, Arteta refletiu sobre sua relação com seu homólogo, Luis Enrique. Os dois passaram um tempo juntos no Barcelona, quando Arteta era uma promessa em ascensão nas categorias de base e Luis Enrique já era um veterano consagrado. O técnico do Arsenal relembrou o apelido que o treinador do PSG lhe deu e elogiou a convicção inabalável do espanhol em sua filosofia tática, apesar das pressões externas.
Em entrevista ao MARCA, Arteta disse: “Lembro-me dele com muito carinho por causa de como ele era com os jovens e do que ele foi como jogador. Como técnico, ele é alguém que teve a liderança de seguir um caminho e, mesmo com todo o barulho contra ele, continuar nesse caminho e acabar vencendo da maneira que venceu. Ele é um exemplo para todos.”
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A gestão da transição de Zubimendi para a Premier League
Ao abordar as críticas táticas em torno de Martin Zubimendi – que chega à final após quatro partidas consecutivas no banco –, Arteta defendeu com veemência a temporada de estreia do meio-campista no Arsenal. “Eu poderia citar mil exemplos de jogadores que, em seu primeiro ano na Premier League, não tiveram um desempenho tão notável quanto a impressionante temporada que Zubi teve”, explicou Arteta. “Mas também é verdade que ele disputou várias partidas que nunca havia jogado antes, e isso o colocou em uma posição difícil em alguns momentos.”
O técnico esclareceu que as substituições foram uma decisão calculada para proporcionar um espaço tático vital e oxigênio para a final, acrescentando: “Para mim, foi uma decisão difícil, mas acho que havia companheiros de equipe melhores para certos tipos de partidas. Demos a Zubi uma pausa, um fôlego, para essas partidas finais.”
Uma homenagem comovente aos sacrifícios da família
A entrevista tomou um rumo profundamente pessoal quando o técnico do Arsenal foi questionado sobre o desgaste psicológico e emocional de atuar no mais alto nível do futebol europeu. Arteta ficou visivelmente emocionado ao falar de sua esposa, Lorena, atribuindo a ela todo o mérito por manter a estabilidade em casa enquanto ele lida com as pressões ininterruptas da gestão de alto nível.
“Se há uma pessoa que merece seu lugar em todo esse sucesso mais do que qualquer outra, é minha esposa Lorena”, confessou ele. “O que ela tem feito por mim e pelos meus filhos está além das palavras, porque eu, literalmente, não estou presente. E quando estou fisicamente presente, às vezes não estou mentalmente.”
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Orgulho pela crescente influência do Arsenal na Espanha
Olhando além da campanha do clube e de olho na próxima Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, Arteta expressou imenso orgulho ao ver algumas de suas estrelas do Arsenal – David Raya, Mikel Merino e Zubimendi – convocadas para a seleção espanhola de Luis de la Fuente. O técnico demonstrou total confiança na adaptabilidade tática deles no cenário internacional, independentemente das funções específicas que lhes forem atribuídas.
“Estou 100% convencido de que, sejam quais forem as circunstâncias que o técnico precisar, eles vão responder bem... porque são verdadeiras joias”, concluiu o técnico basco, destacando a maturidade de elite que seus jogadores desenvolveram sob sua orientação.