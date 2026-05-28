Mikel Arteta considera Luis Enrique “um exemplo para todos”, enquanto o técnico do Arsenal revela “boas lembranças” do treinador do PSG durante sua passagem pelo Barcelona

À medida que a contagem regressiva para a final da Liga dos Campeões continua, Arteta refletiu sobre sua relação com seu homólogo, Luis Enrique. Os dois passaram um tempo juntos no Barcelona, quando Arteta era uma promessa em ascensão nas categorias de base e Luis Enrique já era um veterano consagrado. O técnico do Arsenal relembrou o apelido que o treinador do PSG lhe deu e elogiou a convicção inabalável do espanhol em sua filosofia tática, apesar das pressões externas.

Em entrevista ao MARCA, Arteta disse: “Lembro-me dele com muito carinho por causa de como ele era com os jovens e do que ele foi como jogador. Como técnico, ele é alguém que teve a liderança de seguir um caminho e, mesmo com todo o barulho contra ele, continuar nesse caminho e acabar vencendo da maneira que venceu. Ele é um exemplo para todos.”