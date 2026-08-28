O Arsenal pode estar prestes a lançar seus reforços badalados de verão enquanto se prepara para uma difícil partida fora de casa contra o Aston Villa. Arteta confirmou que tanto Konsa quanto Guimaraes estão próximos da forma física ideal depois de terem desfalcado a confortável vitória na estreia contra o Coventry City.

Arteta pareceu especialmente otimista em relação a Konsa, que chegou do adversário de segunda-feira no início deste verão. O defensor inglês aparentemente se recuperou totalmente e briga por um lugar no elenco relacionado para a partida. Ao falar sobre a situação atual do zagueiro, o técnico do Arsenal disse aos repórteres: "Ele está treinando muito bem e está disponível para ser escolhido."