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Mikel Arteta confirma reforço duplo para a escalação do Arsenal na viagem para enfrentar o Aston Villa, enquanto Bruno Guimaraes e Ezri Konsa se aproximam de estreias
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Novos rostos prontos para Villa Park
O Arsenal pode estar prestes a lançar seus reforços badalados de verão enquanto se prepara para uma difícil partida fora de casa contra o Aston Villa. Arteta confirmou que tanto Konsa quanto Guimaraes estão próximos da forma física ideal depois de terem desfalcado a confortável vitória na estreia contra o Coventry City.
Arteta pareceu especialmente otimista em relação a Konsa, que chegou do adversário de segunda-feira no início deste verão. O defensor inglês aparentemente se recuperou totalmente e briga por um lugar no elenco relacionado para a partida. Ao falar sobre a situação atual do zagueiro, o técnico do Arsenal disse aos repórteres: "Ele está treinando muito bem e está disponível para ser escolhido."
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Guimaraes se aproxima de retorno
A situação envolvendo o maestro do meio-campo brasileiro é um pouco mais delicada, embora o panorama siga positivo. Guimaraes atuou na vitória na Supercopa da Inglaterra sobre o Manchester City no início deste mês, mas ficou fora recentemente por conta de uma leve distensão na coxa. Arteta quer garantir que o ex-jogador do Newcastle não volte antes da hora, monitorando cuidadosamente sua carga de trabalho na preparação para a viagem ao West Midlands.
Ao dar uma atualização detalhada sobre a evolução do meio-campista, Arteta explicou: "Nós apenas administramos os últimos dias com ele. Ele esteve em campo fazendo sessões de treino. Nós apenas administramos a carga. Ele tem chance de estar disponível."
Notícias mistas sobre o cenário das lesões
Embora as possíveis estreias de Konsa e Guimaraes deem motivo para comemoração, as notícias sobre lesões não são totalmente positivas em outras partes do elenco. Jurrien Timber, que vem lidando com um problema na virilha, não estará pronto a tempo para o confronto de segunda-feira à noite, apesar de mostrar sinais de melhora.
Arteta fez uma avaliação franca sobre o prazo de recuperação de Timber, observando que o defensor ainda está a uma ou duas semanas de brigar por uma vaga. "Jurrien está progredindo muito bem", disse Arteta sobre o holandês. "Esta é a terceira semana seguida em que aumentamos a carga dele. Se tudo correr bem, podemos intensificar isso na próxima semana."
- AFP
Mudanças na defesa continuam
A maior preocupação da defesa do Arsenal continua sendo a ausência prolongada de William Saliba. O francês, que tem sido uma peça fundamental do sucesso defensivo do clube nas últimas temporadas, deve ficar um período significativo fora de ação devido a uma persistente lesão nas costas. Ao ser questionado sobre as últimas informações a respeito do influente francês, o técnico deu uma atualização preocupante para os torcedores do Emirates: "Willy vai demorar um pouco."
Com Saliba indisponível, os holofotes se voltam para quem tem a missão de preencher a lacuna ao lado de Gabriel Magalhaes. Cristhian Mosquera teve atuações admiráveis nas primeiras semanas da temporada, mas o retorno de Konsa acrescenta uma nova dimensão às opções defensivas de Arteta.
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