Mikel Arteta, com um sorriso no rosto, responde às reclamações de Wayne Rooney sobre as comemorações do Arsenal

No entanto, as comemorações foram alvo de críticas por parte da lenda do Manchester United, Rooney. Falando na qualidade de comentarista, Rooney sugeriu que o Arsenal havia exagerado, já que ainda não havia conquistado o troféu.

“Eles merecem estar nessa posição, mas ainda não ganharam”, disse Rooney no Amazon Prime. “As comemorações estão um pouco exageradas. Comemorem quando ganharem.”

Arteta pareceu divertido quando questionado sobre os comentários durante a coletiva de imprensa na sexta-feira. O técnico do Arsenal minimizou as críticas e deixou claro que não se importava com opiniões externas.

“Em primeiro lugar, eu não sabia disso”, disse Arteta. “É preciso respeitar todas as opiniões e colocá-las no lugar certo.” Quando questionado sobre onde exatamente essas opiniões se encaixavam, ele acrescentou: “No lugar certo. Não sei. Isso não é importante.”