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Mikel Arteta, com um sorriso no rosto, responde às reclamações de Wayne Rooney sobre as comemorações do Arsenal
Arteta rejeita críticas às comemorações do Arsenal
O Arsenal garantiu sua vaga na final da Liga dos Campeões após derrotar o Atlético de Madrid por 2 a 1 no placar agregado, encerrando uma espera de 20 anos para retornar ao maior palco do futebol europeu. Cenas emocionantes se seguiram no Emirates Stadium, com Arteta se juntando aos seus jogadores em campo para comemorar esse marco com a torcida. O momento marcou uma grande conquista para o clube após duas décadas longe da final da competição.
- AFP
Arteta não leva a sério os comentários de Rooney
No entanto, as comemorações foram alvo de críticas por parte da lenda do Manchester United, Rooney. Falando na qualidade de comentarista, Rooney sugeriu que o Arsenal havia exagerado, já que ainda não havia conquistado o troféu.
“Eles merecem estar nessa posição, mas ainda não ganharam”, disse Rooney no Amazon Prime. “As comemorações estão um pouco exageradas. Comemorem quando ganharem.”
Arteta pareceu divertido quando questionado sobre os comentários durante a coletiva de imprensa na sexta-feira. O técnico do Arsenal minimizou as críticas e deixou claro que não se importava com opiniões externas.
“Em primeiro lugar, eu não sabia disso”, disse Arteta. “É preciso respeitar todas as opiniões e colocá-las no lugar certo.” Quando questionado sobre onde exatamente essas opiniões se encaixavam, ele acrescentou: “No lugar certo. Não sei. Isso não é importante.”
Mensagens de apoio de outros gerentes
Enquanto Rooney fazia críticas, Arteta revelou ter recebido amplo apoio de outros treinadores após a conquista do Arsenal. O espanhol disse que muitos colegas entraram em contato para parabenizá-lo pelo resultado, incluindo o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, seu antigo mentor e atual rival na disputa pelo título da Premier League.
"Todos eles entraram em contato de uma maneira muito bonita e eu respondi da mesma forma", disse Arteta. "Eles também são uma grande parte disso, porque me ajudaram a me desenvolver, a evoluir, a aprender com eles. Sinto uma enorme gratidão por isso.
"Recebi centenas de mensagens de muitas pessoas, de pessoas que estão na minha trajetória desde que eu era pequeno. Na minha terra natal, de todos os clubes, de todos os treinadores, obviamente de muitos familiares e amigos. Foi especial. Você percebe o quanto uma final da Liga dos Campeões vale a pena."
- AFP
O Arsenal volta a concentrar-se na disputa pelo título
Apesar da expectativa em torno da final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain em Budapeste, o Arsenal vai primeiro disputar o título da Premier League. Com três partidas pela frente e uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o Manchester City, Arteta buscará levar os Gunners a uma sequência de três vitórias consecutivas. A reta final começa contra o West Ham neste fim de semana, seguida por um confronto com o Burnley e, em seguida, uma viagem para enfrentar o Crystal Palace.