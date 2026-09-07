O técnico do Arsenal acredita que sua equipe já está mostrando sinais de evolução para além dos padrões estabelecidos durante a histórica campanha do título na temporada passada. Após uma vitória contundente por 2 a 1 sobre o Chelsea no domingo, o espanhol foi categórico ao afirmar que seu elenco tem fome para alcançar patamares ainda maiores. Apesar de sair atrás com um gol de Morgan Rogers logo aos dois minutos, os gols de Kai Havertz e do capitão Martin Odegaard viraram o jogo e garantiram três pontos vitais, deixando o Arsenal ao lado do Manchester City como os únicos times com 100% de aproveitamento após três partidas.

Ao refletir sobre a atuação, Arteta elogiou muito a forma como seus jogadores lidaram com a adversidade inicial contra a equipe de Xabi Alonso. "Acho que foi uma atuação excepcional. Eu aproveitei cada minuto, do começo ao fim, e o começo foi duro", disse Arteta. "Acho que isso é um indicativo para nós do quanto somos capazes de atuar em um nível ainda mais alto do que na temporada passada, e depende de como mantemos e sustentamos esse desejo, essa humildade, e continuamos todos os dias tentando encontrar uma versão melhor de mim mesmo e da equipe. Ainda temos muito a evoluir e muito a oferecer, e esta é a ambição do time."