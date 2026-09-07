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Mikel Arteta avisa rivais da Premier League após Arsenal atingir nível mais alto do que na temporada passada depois da vitória sobre o Chelsea
Arteta vê um teto mais alto para os campeões
O técnico do Arsenal acredita que sua equipe já está mostrando sinais de evolução para além dos padrões estabelecidos durante a histórica campanha do título na temporada passada. Após uma vitória contundente por 2 a 1 sobre o Chelsea no domingo, o espanhol foi categórico ao afirmar que seu elenco tem fome para alcançar patamares ainda maiores. Apesar de sair atrás com um gol de Morgan Rogers logo aos dois minutos, os gols de Kai Havertz e do capitão Martin Odegaard viraram o jogo e garantiram três pontos vitais, deixando o Arsenal ao lado do Manchester City como os únicos times com 100% de aproveitamento após três partidas.
Ao refletir sobre a atuação, Arteta elogiou muito a forma como seus jogadores lidaram com a adversidade inicial contra a equipe de Xabi Alonso. "Acho que foi uma atuação excepcional. Eu aproveitei cada minuto, do começo ao fim, e o começo foi duro", disse Arteta. "Acho que isso é um indicativo para nós do quanto somos capazes de atuar em um nível ainda mais alto do que na temporada passada, e depende de como mantemos e sustentamos esse desejo, essa humildade, e continuamos todos os dias tentando encontrar uma versão melhor de mim mesmo e da equipe. Ainda temos muito a evoluir e muito a oferecer, e esta é a ambição do time."
- AFP
O entrosamento ofensivo acrescenta uma nova dimensão
Embora o clube do norte de Londres tenha tido uma janela de transferências de verão relativamente discreta em termos de atacantes contratados, optando por permitir as saídas de Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Leandro Trossard, a fluidez ofensiva da equipe parece estar atingindo um novo auge. A combinação de Havertz, Odegaard e Bukayo Saka causou problemas constantes à linha defensiva do Chelsea, enquanto o novo reforço Christos Tzolis acrescentou um novo toque de criatividade pelos lados.
O treinador apontou especificamente para o entrosamento crescente entre seus articuladores criativos como um motivo para otimismo. "Odegaard tem algo a provar em relação à última temporada, depois de ter perdido tantos jogos", observou Arteta. "Quando isso acontece, Kai também, Bukayo também, sentimos falta de muitos jogadores de ataque na última temporada por períodos muito, muito longos. Não sei quantas vezes esses dois jogaram juntos no último ano ou algo assim, mas provavelmente não muitas, e quando você começa a sentir a química que eles têm entre si e o que podem produzir, é ótimo."
Choque de realidade para Alonso no Chelsea
Para o Chelsea, a derrota representou um importante choque de realidade após um início promissor sob o comando do ex-meio-campista de Liverpool e Real Madrid Xabi Alonso. Apesar da frustração por perder os primeiros pontos na temporada, Alonso manteve o desafio e pediu ao elenco que seguisse focado no projeto de longo prazo em Stamford Bridge.
"Queremos começar a sair sem sofrer gols, isso vai acontecer. Os jogadores estão comprometidos em trabalhar duro e em saber que estamos no caminho para competir em cada jogo. Não estamos felizes por não termos conseguido nada, mas precisamos manter a calma e seguir em frente", afirmou Alonso.
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O embalo cresce à medida que a Liga dos Campeões se aproxima
A vitória representa uma mudança de ritmo significativa para o Arsenal, que deu sequência a uma vitória confortável na estreia contra o Coventry City e a um triunfo apertado e batalhado sobre o Aston Villa com uma atuação de verdadeira maturidade tática. O Arsenal agora se prepara para iniciar sua campanha na Champions League com um começo sólido em Nápoles, na quarta-feira. No entanto, o elenco não está livre de preocupações, já que Cristhian Mosquera foi uma ausência notável na lista relacionada para a partida contra o Chelsea. Arteta deu uma breve atualização sobre a condição do defensor ao dizer: "Ele teve um problema muscular, e achamos que não é muita coisa, mas precisamos esperar para ver nos próximos dias como isso evolui."
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