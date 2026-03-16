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Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Mikel Arteta avisa Max Dowman que seu desempenho “quase impossível” contra o Everton “já não tem mais importância”, enquanto o jovem jogador do Arsenal é desafiado a seguir em frente

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, pediu ao jovem prodígio Max Dowman que mantenha os pés no chão após seu gol histórico na Premier League contra o Everton no fim de semana. Enquanto os Gunners se preparam para receber o Bayer Leverkusen no Emirates Stadium amanhã, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, após um empate em 1 a 1 na Alemanha, o treinador insiste que as conquistas passadas pouco importam, já que o foco está voltado para o futuro.

  • O momento histórico de Dowman

    Arteta enviou uma mensagem clara a Dowman, insistindo que suas façanhas goleadoras recordistas contra o Everton já são coisa do passado. O técnico do Arsenal elogiou o impacto histórico do jovem, que desempenhou um papel fundamental no primeiro gol da equipe no final da partida antes de selar a vitória com uma jogada individual deslumbrante, mas lembrou-lhe que o futebol muda rapidamente

    “Fazer o que ele fez naquele momento é algo muito raro de se ver, ou quase impossível”, disse Arteta. “Ele conseguiu, mas agora é futebol, e o que você fez há alguns dias não tem mais relevância; o que importa é o próximo jogo.”

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  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Protegendo o adolescente

    Para proteger o jovem jogador, o clube conta com sua rede de apoio. Arteta destacou o papel do grupo de liderança e do capitão Martin Odegaard, que também despontou ainda jovem. “Todas as experiências que os jogadores têm e que podem compartilhar e explicar são muito úteis”, observou Arteta, referindo-se a Odegaard como “um exemplo realmente bom”. Ele acrescentou: “O mais importante é a família dele... ele está acostumado a muitas coisas, encara tudo com naturalidade.” Quando questionado sobre escalar o jogador regularmente ou protegê-lo, o técnico foi diplomático: “Depende do jogo e de como ele reage... sempre há uma possibilidade. Regularmente, dependendo do que você entende por regularmente.”

  • Preocupações com lesões e a pressão pelo título

    Embora a ascensão de Dowman tenha dado um novo fôlego, o Arsenal está preocupado com a condição física de duas estrelas experientes. Tanto Odegaard quanto Jurrien Timber ficaram de fora do treino antes da partida de volta contra o Bayer Leverkusen. Com a final da Carabao Cup contra o Manchester City se aproximando no domingo, Arteta admitiu não ter certeza se eles estarão à frente da equipe em Wembley. “Os dois estão fora”, confirmou Arteta em relação ao confronto contra o Leverkusen. A intensidade da temporada está atingindo seu auge, o que ficou evidente no comportamento animado de Arteta durante a vitória por 2 a 1 sobre o Everton. “Quando a equipe precisa de ajuda... temos que estar presentes”, afirmou.

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    Ajustes táticos para o Leverkusen

    Voltando sua atenção para a Liga dos Campeões, Arteta reconheceu que sua equipe teve dificuldades para superar a defesa do Leverkusen na partida de ida. Após um empate apertado por 1 a 1 na Alemanha, o técnico exige mais precisão na finalização para evitar as armadilhas do contra-ataque criadas no primeiro confronto. “Especialmente no primeiro tempo, e principalmente em muitas jogadas que nem sequer concluímos, permitimos contra-ataques nessas ocasiões”, observou Arteta. Felizmente, Leandro Trossard e Ben White estão disponíveis, e o técnico acrescentou que White está “em uma situação muito melhor” para contribuir nessas partidas decisivas.

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