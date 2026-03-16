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Mikel Arteta avisa Max Dowman que seu desempenho “quase impossível” contra o Everton “já não tem mais importância”, enquanto o jovem jogador do Arsenal é desafiado a seguir em frente
O momento histórico de Dowman
Arteta enviou uma mensagem clara a Dowman, insistindo que suas façanhas goleadoras recordistas contra o Everton já são coisa do passado. O técnico do Arsenal elogiou o impacto histórico do jovem, que desempenhou um papel fundamental no primeiro gol da equipe no final da partida antes de selar a vitória com uma jogada individual deslumbrante, mas lembrou-lhe que o futebol muda rapidamente
“Fazer o que ele fez naquele momento é algo muito raro de se ver, ou quase impossível”, disse Arteta. “Ele conseguiu, mas agora é futebol, e o que você fez há alguns dias não tem mais relevância; o que importa é o próximo jogo.”
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Protegendo o adolescente
Para proteger o jovem jogador, o clube conta com sua rede de apoio. Arteta destacou o papel do grupo de liderança e do capitão Martin Odegaard, que também despontou ainda jovem. “Todas as experiências que os jogadores têm e que podem compartilhar e explicar são muito úteis”, observou Arteta, referindo-se a Odegaard como “um exemplo realmente bom”. Ele acrescentou: “O mais importante é a família dele... ele está acostumado a muitas coisas, encara tudo com naturalidade.” Quando questionado sobre escalar o jogador regularmente ou protegê-lo, o técnico foi diplomático: “Depende do jogo e de como ele reage... sempre há uma possibilidade. Regularmente, dependendo do que você entende por regularmente.”
Preocupações com lesões e a pressão pelo título
Embora a ascensão de Dowman tenha dado um novo fôlego, o Arsenal está preocupado com a condição física de duas estrelas experientes. Tanto Odegaard quanto Jurrien Timber ficaram de fora do treino antes da partida de volta contra o Bayer Leverkusen. Com a final da Carabao Cup contra o Manchester City se aproximando no domingo, Arteta admitiu não ter certeza se eles estarão à frente da equipe em Wembley. “Os dois estão fora”, confirmou Arteta em relação ao confronto contra o Leverkusen. A intensidade da temporada está atingindo seu auge, o que ficou evidente no comportamento animado de Arteta durante a vitória por 2 a 1 sobre o Everton. “Quando a equipe precisa de ajuda... temos que estar presentes”, afirmou.
- AFP
Ajustes táticos para o Leverkusen
Voltando sua atenção para a Liga dos Campeões, Arteta reconheceu que sua equipe teve dificuldades para superar a defesa do Leverkusen na partida de ida. Após um empate apertado por 1 a 1 na Alemanha, o técnico exige mais precisão na finalização para evitar as armadilhas do contra-ataque criadas no primeiro confronto. “Especialmente no primeiro tempo, e principalmente em muitas jogadas que nem sequer concluímos, permitimos contra-ataques nessas ocasiões”, observou Arteta. Felizmente, Leandro Trossard e Ben White estão disponíveis, e o técnico acrescentou que White está “em uma situação muito melhor” para contribuir nessas partidas decisivas.
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