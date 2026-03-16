Mikel Arteta avisa Max Dowman que seu desempenho “quase impossível” contra o Everton “já não tem mais importância”, enquanto o jovem jogador do Arsenal é desafiado a seguir em frente

Arteta enviou uma mensagem clara a Dowman, insistindo que suas façanhas goleadoras recordistas contra o Everton já são coisa do passado. O técnico do Arsenal elogiou o impacto histórico do jovem, que desempenhou um papel fundamental no primeiro gol da equipe no final da partida antes de selar a vitória com uma jogada individual deslumbrante, mas lembrou-lhe que o futebol muda rapidamente

“Fazer o que ele fez naquele momento é algo muito raro de se ver, ou quase impossível”, disse Arteta. “Ele conseguiu, mas agora é futebol, e o que você fez há alguns dias não tem mais relevância; o que importa é o próximo jogo.”