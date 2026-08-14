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Mikel Arteta atualiza situação de lesões de Bukayo Saka e Jurrien Timber no Arsenal antes de duelo da Community Shield com o Manchester City
Saka e Rice prontos para duelo com o City
Os torcedores do Arsenal receberam um impulso significativo antes da estreia de domingo contra o Manchester City, com Arteta confirmando que a dupla de estrelas Bukayo Saka e Declan Rice voltou a ficar à disposição.
Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo, Arteta mostrou confiança em relação à condição de seus jogadores de peso que estão retornando, incluindo o novo reforço Martin Zubimendi. O espanhol afirmou: "Eles estarão disponíveis, treinaram conosco hoje, vão treinar amanhã e, se estiverem na condição que esperamos que estejam, serão envolvidos."
Arteta também reservou um tempo para elogiar a postura profissional de seu elenco após um verão agitado, observando que "a maioria deles voltou antes do esperado, realmente em forma com todos os testes, e todos parecem estar em grande condição.
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Dupla de zaga segue fora
Embora as notícias sejam positivas nos setores de ataque e meio-campo, o cenário defensivo segue um pouco mais complicado para o campeão da Premier League. Arteta confirmou que Jurrien Timber e William Saliba vão desfalcar o duelo com o time de Enzo Maresca, enquanto continuam seus respectivos programas de reabilitação.
Saliba, em particular, parece enfrentar um período mais significativo no departamento médico, com o treinador descrevendo sua situação como uma "lesão de longo prazo". A situação de Timber é mais otimista, embora ele ainda não esteja pronto para um retorno competitivo ao time titular.
Arteta deu uma explicação detalhada sobre o estágio atual do processo de recuperação do internacional holandês, afirmando que o clube está adotando uma abordagem cautelosa para evitar qualquer contratempo. "Jurrien está progredindo muito bem", relatou Arteta.
"Ele está em campo, agora estamos aumentando com determinadas ações e, especialmente, o volume e a carga. Acho que ele está em uma boa trajetória, mas ainda faltam algumas semanas. Wilo, como todos nós sabemos, é mais uma lesão de longo prazo."
O caminho de Timber para a recuperação
O versátil ex-jogador do Ajax é uma peça vital do esquema tático de Arteta, e o retorno dele aos treinos completos com o grupo deve acontecer em um futuro muito próximo. O treinador indicou que os próximos sete a dez dias serão cruciais para o lateral, à medida que ele começa a se reintegrar aos trabalhos no campo com os companheiros.
Arteta detalhou o plano para o defensor, afirmando: "Temos que esperar para ver. Ele precisa começar a treinar com o grupo na próxima semana ou algo assim, espero, e então ver como evolui a partir daí. Tem sido um problema de longo prazo, e queremos garantir que cada passo que dermos seja o certo, que ele se sinta bem para fazer isso, porque ele é um jogador muito importante para nós."
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Conversas sobre transferências e ambições por títulos
Além das preocupações imediatas com lesões, Arteta abordou as ambições contínuas do clube no mercado de transferências à medida que o prazo final se aproxima. Com ligações a vários defensores de alto nível circulando na imprensa, o espanhol manteve discrição sobre nomes específicos, mas foi claro sobre o desejo do clube de seguir evoluindo o elenco.
Sobre possíveis reforços, Arteta disse: "Não vou falar sobre um indivíduo, mas o que obviamente posso dizer a vocês é [sobre] a ambição do clube. É grande o fato de querermos melhorar o elenco, queremos evoluir o elenco, para alcançar. Detectamos algumas áreas em que eles podem ser um ponto forte, é isso que estamos tentando fazer."
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