Os torcedores do Arsenal receberam um impulso significativo antes da estreia de domingo contra o Manchester City, com Arteta confirmando que a dupla de estrelas Bukayo Saka e Declan Rice voltou a ficar à disposição.

Falando em sua entrevista coletiva pré-jogo, Arteta mostrou confiança em relação à condição de seus jogadores de peso que estão retornando, incluindo o novo reforço Martin Zubimendi. O espanhol afirmou: "Eles estarão disponíveis, treinaram conosco hoje, vão treinar amanhã e, se estiverem na condição que esperamos que estejam, serão envolvidos."

Arteta também reservou um tempo para elogiar a postura profissional de seu elenco após um verão agitado, observando que "a maioria deles voltou antes do esperado, realmente em forma com todos os testes, e todos parecem estar em grande condição.



