Mikel Arteta assinará um novo contrato com o Arsenal? Novidades importantes sobre o futuro, enquanto os Gunners buscam a dobradinha da Premier League e da Liga dos Campeões

O Arsenal está vivendo atualmente um dos períodos de maior sucesso de sua história recente, e a força motriz por trás desse renascimento é, sem dúvida, Arteta. Embora os torcedores estejam ansiosos por notícias sobre a renovação do contrato, o clube decidiu priorizar os títulos que estão em jogo no momento.

Em reportagem em seu canal no YouTube, o especialista em transferências Fabrizio Romano explicou: “Mikel Arteta continua em negociações com o Arsenal sobre um novo contrato, mas nada será decidido ou concluído agora. Esse é um assunto para depois do fim da temporada. Agora, todo o foco está no título da Premier League e na Liga dos Campeões. Depois disso, qualquer momento poderá ser propício para o Arsenal e Arteta retomarem as negociações e tentarem fechar o acordo sobre um novo contrato.”