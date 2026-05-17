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Mikel Arteta assinará um novo contrato com o Arsenal? Novidades importantes sobre o futuro, enquanto os Gunners buscam a dobradinha da Premier League e da Liga dos Campeões
Negociações sobre o contrato de Arteta estão suspensas
O Arsenal está vivendo atualmente um dos períodos de maior sucesso de sua história recente, e a força motriz por trás desse renascimento é, sem dúvida, Arteta. Embora os torcedores estejam ansiosos por notícias sobre a renovação do contrato, o clube decidiu priorizar os títulos que estão em jogo no momento.
Em reportagem em seu canal no YouTube, o especialista em transferências Fabrizio Romano explicou: “Mikel Arteta continua em negociações com o Arsenal sobre um novo contrato, mas nada será decidido ou concluído agora. Esse é um assunto para depois do fim da temporada. Agora, todo o foco está no título da Premier League e na Liga dos Campeões. Depois disso, qualquer momento poderá ser propício para o Arsenal e Arteta retomarem as negociações e tentarem fechar o acordo sobre um novo contrato.”
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Em busca de uma dobradinha histórica
Os Gunners estão prestes a fazer história nas próximas semanas. O Arsenal tem a chance de conquistar o primeiro título da Liga dos Campeões na ilustre história do clube, embora precise primeiro superar um caminho difícil e derrotar o atual campeão, o PSG. No cenário nacional, o time do norte de Londres está a caminho de conquistar seu primeiro título da Premier League desde a temporada dos “Invincibles”, em 2003-04.
A base da equipe é a defesa, enquanto a habilidade do clube em jogadas ensaiadas nunca pode ser ignorada. Arteta é quem molda a abordagem do clube aos jogos, enquanto grande parte do crédito pelo sucesso do clube no mercado de transferências deve ser atribuído ao diretor esportivo Andrea Berta e ao seu antecessor, Edu. Berta estaria pronto para aprovar um novo contrato para Arteta logo após o término da campanha.
Recompensas financeiras pelo sucesso
Arteta tem contrato até o final da próxima temporada e já é o segundo técnico mais bem pago da Premier League, ganhando aproximadamente 15 milhões de libras (20 milhões de dólares) por temporada. Um novo contrato provavelmente melhoraria essas condições para refletir seu status como uma das mentes táticas de elite do futebol europeu.
Pep Guardiola ocupa atualmente o primeiro lugar no ranking salarial, embora haja sérias chances de o espanhol deixar o Manchester City no meio do ano. Se Guardiola realmente partir, o ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, é considerado o favorito para assumir seu lugar no banco do City, o que poderia mudar o panorama técnico da liga.
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Estabilidade no Emirates
Enquanto os rivais enfrentam um futuro incerto no banco de reservas, o Arsenal aposta na estabilidade que Arteta proporciona. A diretoria do Emirates Stadium acredita que garantir a permanência do espanhol a longo prazo é a decisão mais importante que podem tomar, independentemente do que aconteça nas últimas partidas da temporada. Com um elenco cuidadosamente montado para competir no mais alto nível, os Gunners sentem que estão entrando em um período de sucesso que se estenderá por vários anos.