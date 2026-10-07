Mikel Arteta assina novo contrato de longo prazo com o Arsenal até 2030 após encerrar jejum de 22 anos sem título da Premier League

Arteta expressou profunda gratidão ao comprometer seu futuro com o Arsenal, descrevendo a liderança em uma instituição tão única como um verdadeiro privilégio. Ao refletir sobre a rica história de 140 anos do clube, ele elogiou as pessoas excepcionais em toda a organização e agradeceu aos proprietários Stan e Josh Kroenke pela confiança e apoio inabaláveis enquanto seguem trabalhando juntos. Destacando o forte vínculo construído com o time e os torcedores, Arteta enfatizou que a jornada deles está apenas começando e que conquistas muito maiores estão por vir.

"É um privilégio comprometer meu futuro com o clube e continuar trabalhando com pessoas excepcionais que querem o melhor para o Arsenal. Este clube é único, seu caráter e a maneira como faz você se sentir, e tenho uma grande sensação de privilégio por nossa jornada juntos continuar", disse Arteta.

"Já construímos um vínculo especial e criamos memórias que vão durar a vida toda, e o mais empolgante é que isso é apenas o começo do que podemos conquistar juntos. Sou extremamente grato a Stan e Josh pela confiança e apoio, e me sinto honrado por liderar este clube em um período tão especial de sua história de 140 anos. Este é um momento de muito orgulho para mim e minha família. Sinto o amor e o respeito dos nossos fantásticos torcedores, e eles têm os meus, e os nossos, em troca."