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Mikel Arteta assina novo contrato de longo prazo com o Arsenal até 2030 após encerrar jejum de 22 anos sem título da Premier League
Arsenal recompensa técnico campeão do título
O Arsenal anunciou que Arteta assinou um novo contrato de longo prazo para permanecer no Emirates Stadium até 2030. A notícia representa um grande impulso para o clube após sua conquista histórica na última temporada, quando finalmente encerrou uma espera de 22 anos para ser coroado campeão da Inglaterra. Arteta, que retornou ao clube como técnico em 2019, comandou uma transformação completa do elenco, culminando no 14º título da primeira divisão do clube.
O impacto do espanhol à beira do campo não teve igual em termos estatísticos na história do clube. Ao longo de seus 361 jogos no comando em todas as competições, Arteta manteve um aproveitamento de vitórias de 62,05%, o mais alto de qualquer técnico em tempo integral a dirigir o Arsenal. Este novo acordo, que inclui renovações para toda a sua principal comissão técnica, serve como um claro sinal de intenção de que o gigante do norte de Londres está preparado para construir uma dinastia sustentável no auge do futebol europeu.
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Arteta reafirma visão de longo prazo no Arsenal
Arteta expressou profunda gratidão ao comprometer seu futuro com o Arsenal, descrevendo a liderança em uma instituição tão única como um verdadeiro privilégio. Ao refletir sobre a rica história de 140 anos do clube, ele elogiou as pessoas excepcionais em toda a organização e agradeceu aos proprietários Stan e Josh Kroenke pela confiança e apoio inabaláveis enquanto seguem trabalhando juntos. Destacando o forte vínculo construído com o time e os torcedores, Arteta enfatizou que a jornada deles está apenas começando e que conquistas muito maiores estão por vir.
"É um privilégio comprometer meu futuro com o clube e continuar trabalhando com pessoas excepcionais que querem o melhor para o Arsenal. Este clube é único, seu caráter e a maneira como faz você se sentir, e tenho uma grande sensação de privilégio por nossa jornada juntos continuar", disse Arteta.
"Já construímos um vínculo especial e criamos memórias que vão durar a vida toda, e o mais empolgante é que isso é apenas o começo do que podemos conquistar juntos. Sou extremamente grato a Stan e Josh pela confiança e apoio, e me sinto honrado por liderar este clube em um período tão especial de sua história de 140 anos. Este é um momento de muito orgulho para mim e minha família. Sinto o amor e o respeito dos nossos fantásticos torcedores, e eles têm os meus, e os nossos, em troca."
A propriedade apoia a visão de longo prazo
A família Kroenke tem sido enfática ao manifestar seu apoio a Arteta, vendo-o como o arquiteto da identidade moderna do clube. Ao garantir seus serviços para os próximos quatro anos, o grupo proprietário acredita ter assegurado estabilidade em um momento crucial do desenvolvimento da equipe. Os co-presidentes destacaram o peso emocional da recente conquista do título como a principal motivação para esta renovação, na esperança de repetir esse sucesso de forma consistente no cenário nacional e continental.
"Tem sido uma jornada incrível até aqui e estamos animados com o que está por vir nesta relação especial. A temporada passada foi um momento incrível na história do Arsenal, um momento em que criamos memórias que vão durar a vida toda. Estamos determinados a criar muitas mais nos próximos anos. Compartilhamos um vínculo especial com Mikel. Temos muito orgulho de tudo o que alcançamos desde que ele voltou ao clube em 2019. Ele tem um profundo entendimento dos valores do Arsenal e os carrega no coração. Ele sabe o que este clube significa para todos os que estão ligados a ele e está comprometido em dar sequência a tudo o que conquistamos juntos", declararam Stan e Josh Kroenke em uma mensagem conjunta.
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Construindo uma era vencedora
O CEO do Arsenal, Richard Garlick, também enfatizou que o clube está entrando em um período definidor sob a liderança de Arteta. O foco segue em se manter competitivo no mais alto nível, ao mesmo tempo em que adere aos valores financeiros e culturais do clube. A diretoria acredita que a base construída nos últimos anos agora evoluiu para uma plataforma de briga constante por títulos, com Arteta no centro desse projeto.
"Este é um momento importante na história do Arsenal Football Club. Queremos criar uma era vitoriosa juntos com Mikel. Vamos continuar trabalhando duro juntos enquanto buscamos concretizar nossas ambições de longo prazo para o clube e nossos torcedores. Mikel tem a crença, a determinação e o entendimento do que é preciso para construir algo notável e duradouro aqui, e estamos animados para continuar essa jornada juntos", acrescentou Garlick.
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