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Mikel Arteta aposta que Kai Havertz pode se tornar um atacante de 30 gols; técnico do Arsenal elogia o “QI futebolístico” do alemão em meio às dificuldades de Viktor Gyokeres
Havertz é o preferido enquanto Gyokeres busca uma saída
O Arsenal se prepara para enfrentar o Nottingham Forest no City Ground no domingo, com a expectativa de que Havertz volte a comandar o ataque. O jogador de 27 anos foi titular em todas as partidas do campeonato nesta temporada e marcou duas vezes nos três primeiros jogos, antes de passar cinco partidas sem balançar as redes.
Apesar da recente seca de gols, Arteta continua a preferir o ex-jogador do Chelsea a Gyokeres. O atacante da seleção da Suécia, que chegou do Sporting CP por 60 milhões de libras em 2025, está cada vez mais frustrado com os poucos minutos que recebe na Premier League e se sente desconectado do esquema tático atual.
Gyokeres teve uma primeira temporada de muitos gols, com 21 no total, mas a falta de oportunidades como titular o deixou em busca de uma saída no meio da temporada. Segundo relatos, seu descontentamento se agravou com o interesse persistente do Arsenal em contratar outro atacante de renome, após a investida por Julian Alvarez no verão.
- Mark Pain
Arteta elogia a “mentalidade de alto nível” de Havertz
Arteta segue firme em seu apoio a Havertz e confia que o atacante pode alcançar a marca de 30 gols se tiver tempo de jogo regular. O técnico do Arsenal destacou a excepcional compreensão tática do alemão como um dos principais motivos para escalá-lo com frequência.
“Ele tem essa capacidade”, disse Arteta aos jornalistas. “É por isso que ele também joga ali e foi por isso que o contratamos. Ele precisa desse volume de jogos e ações e, se você lhe der isso, acredito muito que, sim, ele pode conseguir.
“Sua inteligência de jogo é fora do comum. Ele entende tudo muito rapidamente e provavelmente consegue processar informações melhor do que qualquer outra pessoa no time. Não é fácil dizer isso, especialmente quando falamos de um atacante.”
Ao falar sobre a recuperação de Havertz após uma temporada anterior marcada por lesões, Arteta afirmou: “Ele ficou fora por um longo período na temporada passada, e voltar ao mais alto nível não é fácil e pode levar tempo. Mas Kai conseguiu isso quase imediatamente, desde a pré-temporada, e não me surpreende, porque sua mentalidade é excelente. Eu o valorizo muito.”
Gyokeres recebe apoio apesar das dificuldades para marcar gols
Enquanto Havertz tem a confiança do treinador, Gyokeres segue sem espaço. O jogador de 28 anos recebeu uma rara oportunidade como titular no confronto de terça-feira contra o Lille, pela Champions League, mas foi substituído no segundo tempo após não conseguir se destacar. Ele ainda não marcou em sete partidas pelo clube nesta temporada, em contraste com os quatro gols que fez em compromissos recentes pela seleção.
Questionado sobre a confiança do sueco após a queda acentuada em seu tempo de jogo, Arteta prontamente defendeu a dedicação do atacante.
“Essa é uma pergunta muito pessoal”, afirmou Arteta. “O que ele me transmite é uma vontade, uma determinação e uma dedicação incríveis para melhorar e ajudar a equipe. Esse é o Viktor todos os dias, independentemente de sua posição, marque ele um gol ou não. É por isso que ele sempre é uma opção para jogar.”
“Estamos tentando ajudá-lo o máximo possível. Ele tem alguns momentos muito bons, mas as diferenças são mínimas, e marcar ou não marcar muda a narrativa.”
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O que vem pela frente para o ataque do Arsenal?
O foco imediato do Arsenal se volta para o compromisso em competições nacionais contra o Forest, no qual Havertz tentará encerrar um jejum de cinco jogos sem marcar e corresponder às altas expectativas de seu técnico em meio a um calendário exigente.
Além do fim de semana, a diretoria do Arsenal terá de lidar com um dilema às vésperas da janela de transferências de janeiro. Com Gyokeres buscando uma saída e clubes de toda a Europa acompanhando sua situação, uma venda vantajosa para ambas as partes no inverno pode se concretizar e ajudar a financiar novas contratações para o ataque da equipe do norte de Londres.
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