O Arsenal se prepara para enfrentar o Nottingham Forest no City Ground no domingo, com a expectativa de que Havertz volte a comandar o ataque. O jogador de 27 anos foi titular em todas as partidas do campeonato nesta temporada e marcou duas vezes nos três primeiros jogos, antes de passar cinco partidas sem balançar as redes.

Apesar da recente seca de gols, Arteta continua a preferir o ex-jogador do Chelsea a Gyokeres. O atacante da seleção da Suécia, que chegou do Sporting CP por 60 milhões de libras em 2025, está cada vez mais frustrado com os poucos minutos que recebe na Premier League e se sente desconectado do esquema tático atual.

Gyokeres teve uma primeira temporada de muitos gols, com 21 no total, mas a falta de oportunidades como titular o deixou em busca de uma saída no meio da temporada. Segundo relatos, seu descontentamento se agravou com o interesse persistente do Arsenal em contratar outro atacante de renome, após a investida por Julian Alvarez no verão.



