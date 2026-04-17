Mikel Arteta alertou que um fracasso na Premier League terá “consequências a longo prazo” para o Arsenal, enquanto o Manchester City aumenta a pressão antes do confronto entre os líderes da tabela

A situação repentinamente precária do Arsenal despertou receios de um novo colapso dos jogadores de Arteta. Depois de terminar em segundo lugar na Premier League nas últimas três temporadas, cresce a convicção de que o time alcançará o segundo lugar pela quarta vez consecutiva. Tal reviravolta certamente geraria pedidos para que Arteta deixasse o cargo, apesar do crescimento que o time tem experimentado sob o comando do técnico espanhol.

Carragher enfatizou que as expectativas para a atual campanha mudaram radicalmente e que apenas um título importante justificará a evolução tática de Arteta.

Em sua coluna no Telegraph, Carragher explicou por que os riscos nunca foram tão altos: “Para Mikel Arteta, as implicações de um fracasso serão mais graves; a validade de sua abordagem depende inteiramente de ele se tornar campeão da Premier League ou da Europa nos próximos dois meses. Uma vitória tornará todas as críticas até este momento de seu reinado irrelevantes e sem sentido. Se fracassar, o período de recuperação será marcado por rancor e recriminações.”

Ele acrescentou: “Os torcedores do Arsenal não vão gostar de ouvir isso, mas terminar em segundo lugar nos últimos três anos representou sucesso. Terminar em segundo lugar em 2026 será, sem dúvida, um fracasso. Este deveria ser o momento do Arsenal, mas o esforço final para conquistar um troféu importante é sempre o mais difícil. O futebol está repleto de exemplos de times que chegaram perto da conquista e deram uma interpretação positiva para a temporada seguinte. Na maioria das vezes, esse próximo passo é um retrocesso.”