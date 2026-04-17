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Mikel Arteta alertou que um fracasso na Premier League terá “consequências a longo prazo” para o Arsenal, enquanto o Manchester City aumenta a pressão antes do confronto entre os líderes da tabela
O que está em jogo no Etihad
O Arsenal viaja ao Etihad Stadium neste domingo para uma partida crucial que poderá, em última instância, decidir o destino do troféu da Premier League. A equipe de Arteta lidera atualmente a tabela com 70 pontos, mas seu desempenho recente tem sido prejudicado por uma crescente onda de lesões e três derrotas consecutivas no campeonato nacional. Uma vitória permitiria aos Gunners ampliar a vantagem para nove pontos; no entanto, uma derrota devolveria o ímpeto à equipe de Pep Guardiola, conhecida por sua capacidade de lidar com a pressão que surge no final da temporada.
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O legado de Arteta está em jogo
A situação repentinamente precária do Arsenal despertou receios de um novo colapso dos jogadores de Arteta. Depois de terminar em segundo lugar na Premier League nas últimas três temporadas, cresce a convicção de que o time alcançará o segundo lugar pela quarta vez consecutiva. Tal reviravolta certamente geraria pedidos para que Arteta deixasse o cargo, apesar do crescimento que o time tem experimentado sob o comando do técnico espanhol.
Carragher enfatizou que as expectativas para a atual campanha mudaram radicalmente e que apenas um título importante justificará a evolução tática de Arteta.
Em sua coluna no Telegraph, Carragher explicou por que os riscos nunca foram tão altos: “Para Mikel Arteta, as implicações de um fracasso serão mais graves; a validade de sua abordagem depende inteiramente de ele se tornar campeão da Premier League ou da Europa nos próximos dois meses. Uma vitória tornará todas as críticas até este momento de seu reinado irrelevantes e sem sentido. Se fracassar, o período de recuperação será marcado por rancor e recriminações.”
Ele acrescentou: “Os torcedores do Arsenal não vão gostar de ouvir isso, mas terminar em segundo lugar nos últimos três anos representou sucesso. Terminar em segundo lugar em 2026 será, sem dúvida, um fracasso. Este deveria ser o momento do Arsenal, mas o esforço final para conquistar um troféu importante é sempre o mais difícil. O futebol está repleto de exemplos de times que chegaram perto da conquista e deram uma interpretação positiva para a temporada seguinte. Na maioria das vezes, esse próximo passo é um retrocesso.”
Risco de danos a longo prazo
O ex-jogador da seleção inglesa sugeriu que mais uma temporada sem um título importante poderia minar a confiança fundamental entre o técnico e a torcida do Arsenal. Ele observou que não aproveitar a vantagem atual deixaria a comissão técnica em uma posição vulnerável no que diz respeito a futuras contratações e táticas.
Refletindo sobre as possíveis consequências duradouras no Emirates, Carragher acrescentou: “Psicologicamente, seria mais difícil se recuperar neste verão e há uma chance maior de consequências a longo prazo se a confiança no técnico começar a se esvair. Independentemente de o Arsenal conseguir o objetivo nesta temporada ou não, Arteta estará sob a pressão mais severa de seu mandato para repensar suas táticas durante o verão.
“Como vencedor, ele pode fazer isso de forma planejada e com autoridade absoluta. Se ele e seus jogadores estiverem lambendo as feridas mais uma vez, as mudanças nas táticas e no elenco serão motivadas pela demanda do público e partirão de uma posição de fraqueza.”
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Fim de temporada desafiador para os Gunners
O Arsenal precisa enfrentar um calendário exaustivo sem jogadores importantes como Bukayo Saka e Martin Odegaard, que continuam fora de ação devido a lesões. Após o confronto no Etihad, os Gunners se prepararão para uma difícil viagem pela semifinal da Liga dos Campeões para enfrentar o Atlético de Madrid no Metropolitano. Arteta enfrenta o teste definitivo da profundidade do elenco e da fortaleza mental da equipe, enquanto eles se esforçam para evitar uma quarta derrota consecutiva no campeonato nacional e impedir que a temporada desmorone nestas últimas semanas.