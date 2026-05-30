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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Mikel Arteta afirma que o Arsenal merecia um pênalti decisivo contra o PSG e critica decisões “importantes” na derrota na final da Liga dos Campeões

M. Arteta
Arsenal
PSG
Liga dos Campeões
PSG x Arsenal

Mikel Arteta criticou a arbitragem na dolorosa derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain, sugerindo que sua equipe foi privada de um pênalti claro. Os Gunners viram seus sonhos europeus serem destruídos nos pênaltis após um empate tenso por 1 a 1, deixando o time do norte de Londres a refletir sobre o que poderia ter acontecido.

  • Arteta questiona decisões cruciais da arbitragem

    Arteta não conseguiu esconder sua frustração com a arbitragem depois de ver sua equipe ser eliminada em Budapeste. O técnico do Arsenal apontou um lance específico envolvendo uma falta em Noni Madueke como um possível ponto de virada que prejudicou sua equipe. “Eu assisti ao lance e poderia facilmente ter sido um pênalti. Especialmente quando vemos o pênalti que me deram este ano na competição. Nesta temporada, o árbitro tomou uma decisão e tomou outra diferente com Cristhian Mosquera, e essa é importante”, disse o espanhol àTNT Sports.

    A derrota foi particularmente amarga para os Gunners, que agora são o clube que mais jogos disputou nesta competição sem conquistá-la. Apesar de uma temporada de imenso progresso, Arteta sentiu que os detalhes da final foram influenciados pela vitória nervosa por 4 a 3 nos pênaltis sobre o Arsenal, que acabou garantindo a manutenção do título pelo PSG. 

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    Lidando com a dor da derrota nos pênaltis

    Perder uma final nos pênaltis é um tipo único de agonia esportiva, e Arteta incentivou seus jogadores a aceitarem a decepção em vez de fugirem dela. “Sim, é muito difícil de aceitar quando você tem um desempenho tão consistente na competição até a final e, no fim, perde o troféu nos pênaltis, então é algo difícil”, admitiu ele. Ele enfatizou que o clube deve reconhecer sua trajetória, já que não chegava a esta fase há mais de duas décadas.

    A mensagem de Arteta para o seu elenco foi de resiliência e honestidade emocional. “Eles são um time excelente e eu os parabenizo. A qualidade individual que possuem, a maneira como são treinados — eles são um time de primeira, de primeira linha. É preciso passar por essas emoções e, se estiverem sofrendo, então enfrentem a dor. Se acharem que poderiam ter feito algo diferente, aprendam com isso. Refletam sobre isso e mostrem a ambição que queremos ter novamente”, acrescentou.

  • Orgulho do emblema do Arsenal

    Apesar de não terem conquistado nenhum título naquela noite, o técnico não hesitou em elogiar a dedicação demonstrada por seus jogadores ao longo de uma exaustiva campanha europeia. Ele destacou que o grupo enfrentou desafios internos significativos que os uniram ainda mais. “Tenho muito orgulho deles, considerando a temporada que tivemos, dadas as circunstâncias. Internamente, sabemos pelo que passamos. É um privilégio treinar este grupo de jogadores e esta equipe, pela forma como eles defendem este emblema e pelo quanto se dedicam a ele”, afirmou Arteta.

    Os Gunners já haviam garantido o título da Premier League no início do mês, mas a Liga dos Campeões continua sendo o "grande título" que escapa aos torcedores do Emirates. Arteta reconheceu o caráter agridoce do desfecho da temporada, observando que, embora tenham alcançado o sucesso nacional, eles “perderam o maior título” nos momentos finais na Hungria. O desempenho também marcou uma mudança tática, já que o Arsenal registrou apenas 24,7% de posse de bola, o menor índice já registrado sob o comando de Arteta com onze jogadores em campo.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    O PSG estabelece uma nova dinastia europeia

    Enquanto o Arsenal lamentava a derrota, Luis Enrique e o PSG comemoravam uma conquista histórica, tornando-se o segundo clube da era moderna a defender com sucesso o título da Liga dos Campeões. O gigante francês conquistou agora oito dos últimos dez troféus disputados, consolidando um período de domínio sem precedentes desde a famosa “tríplice coroa” do Real Madrid sob o comando de Zinedine Zidane.

    Para o Arsenal, a tarefa agora é garantir que essa participação na final não seja mais uma anomalia de 22 anos. “Não conseguimos isso há 22 anos, então imagine a segunda vez na nossa história que conseguimos, e precisamos reconhecer a temporada que tivemos, mas, no momento, ninguém vai tirar essa dor de vocês”, concluiu Arteta.