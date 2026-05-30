Mikel Arteta afirma que o Arsenal merecia um pênalti decisivo contra o PSG e critica decisões “importantes” na derrota na final da Liga dos Campeões

Arteta não conseguiu esconder sua frustração com a arbitragem depois de ver sua equipe ser eliminada em Budapeste. O técnico do Arsenal apontou um lance específico envolvendo uma falta em Noni Madueke como um possível ponto de virada que prejudicou sua equipe. “Eu assisti ao lance e poderia facilmente ter sido um pênalti. Especialmente quando vemos o pênalti que me deram este ano na competição. Nesta temporada, o árbitro tomou uma decisão e tomou outra diferente com Cristhian Mosquera, e essa é importante”, disse o espanhol àTNT Sports.

A derrota foi particularmente amarga para os Gunners, que agora são o clube que mais jogos disputou nesta competição sem conquistá-la. Apesar de uma temporada de imenso progresso, Arteta sentiu que os detalhes da final foram influenciados pela vitória nervosa por 4 a 3 nos pênaltis sobre o Arsenal, que acabou garantindo a manutenção do título pelo PSG.