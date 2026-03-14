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Mikel Arteta afirma que Max Dowman tem capacidade para enfrentar “os melhores do mundo”, ao comentar o gol histórico na Premier League contra o Everton
Um momento sensacional no Emirates
Após a vitória conquistada com muito esforço, Arteta ficou visivelmente emocionado com a atmosfera e o significado do resultado. Refletindo sobre o drama no final da partida, que viu o Arsenal finalmente romper a teimosa defesa do Everton, o espanhol descreveu a tarde como “sensacional” e “um dos melhores momentos” que já viveu no banco de reservas. Apesar dos 13 chutes no primeiro tempo, Arteta continuou confiante de que sua equipe encontraria o caminho para o gol, destacando a incrível garra da equipe nos últimos meses. O gol finalmente saiu aos 89 minutos, quando o cruzamento de Max Dowman forçou um erro de Jordan Pickford, permitindo que Gyokeres empurrasse a bola para o gol vazio. Momentos depois, o jogador de 16 anos garantiu seu lugar na história ao afastar um escanteio no final da partida e partir em uma impressionante corrida solo de 75 metros para mandar a bola para o gol vazio.
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A decisão de confiar em um adolescente
O ponto de virada da partida foi a entrada de Dowman a 15 minutos do fim. Arteta explicou que a decisão se baseou na incrível serenidade e no desempenho do jovem nos treinos, afirmando: “Acho que a decisão que você toma precisa ser colocada em prática. É preciso vê-lo treinar todos os dias; ele enfrenta esses zagueiros que, na minha opinião, são os melhores do mundo.”
O técnico observou: “Foi um momento para ele, provavelmente porque ele não parece se deixar abalar pela ocasião, pelo adversário ou pelo jogo”, destacando como o jogador de 16 anos se destaca mesmo quando enfrenta os zagueiros titulares de elite do Arsenal.
Instruções simples para os substitutos
Quando a tensão estava no auge, a mensagem de Arteta para o banco foi extremamente direta. Ele incentivou os reservas, incluindo Dowman e Viktor Gyokeres, a “irem lá, darem o seu melhor e garantirem a vitória”. O técnico enfatizou que, quando a equipe precisa de um impulso decisivo, ele conta com os jogadores para oferecerem aquele “toque especial”.
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Manter os pés no chão em meio ao entusiasmo
Apesar da euforia em torno de Dowman ter se tornado o jogador mais jovem a marcar um gol na história da liga, aos 16 anos e 73 dias, Arteta não demorou a moderar as expectativas. Quando questionado se a estrela da base poderia ser titular em breve, o técnico respondeu: “Calma! Vamos manter os pés no chão e aproveitar o dia.” Em vez disso, ele se concentrou no espírito coletivo do time, elogiando sua “vontade de vencer”, já que continuam a disputar todas as competições como se fossem a última.
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