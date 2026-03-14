Mikel Arteta afirma que Max Dowman tem capacidade para enfrentar “os melhores do mundo”, ao comentar o gol histórico na Premier League contra o Everton

O ponto de virada da partida foi a entrada de Dowman a 15 minutos do fim. Arteta explicou que a decisão se baseou na incrível serenidade e no desempenho do jovem nos treinos, afirmando: “Acho que a decisão que você toma precisa ser colocada em prática. É preciso vê-lo treinar todos os dias; ele enfrenta esses zagueiros que, na minha opinião, são os melhores do mundo.”

O técnico observou: “Foi um momento para ele, provavelmente porque ele não parece se deixar abalar pela ocasião, pelo adversário ou pelo jogo”, destacando como o jogador de 16 anos se destaca mesmo quando enfrenta os zagueiros titulares de elite do Arsenal.