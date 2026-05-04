Mikel Arteta afirma que a recuperação de dois jogadores lesionados permite ao Arsenal apresentar um "jogo diferente" contra o Atlético de Madrid, e o técnico "mal pode esperar" pelo confronto da Liga dos Campeões

Em declarações à imprensa antes do confronto decisivo no Emirates Stadium, Arteta deu a notícia que todos os torcedores do Arsenal queriam ouvir sobre Odegaard e Havertz, que ficaram de fora do jogo da semana passada. Após o tenso empate em 1 a 1 na primeira partida na Espanha, a disponibilidade de dois de seus atacantes mais confiáveis representa um importante impulso psicológico e tático para o time do norte de Londres.

“Eles estão disponíveis, estão no elenco, os dois”, confirmou Arteta quando questionado sobre o estado físico dos jogadores. Ao falar sobre a importância do retorno deles, o espanhol acrescentou: “Ótimo, porque precisamos de opções, precisamos da capacidade de jogar de maneiras diferentes amanhã, seja desde o início ou depois. Então, é realmente uma notícia muito boa para nós ter os dois de volta.”