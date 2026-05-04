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Mikel Arteta afirma que a recuperação de dois jogadores lesionados permite ao Arsenal apresentar um "jogo diferente" contra o Atlético de Madrid, e o técnico "mal pode esperar" pelo confronto da Liga dos Campeões
Dupla importante de volta ao time
Em declarações à imprensa antes do confronto decisivo no Emirates Stadium, Arteta deu a notícia que todos os torcedores do Arsenal queriam ouvir sobre Odegaard e Havertz, que ficaram de fora do jogo da semana passada. Após o tenso empate em 1 a 1 na primeira partida na Espanha, a disponibilidade de dois de seus atacantes mais confiáveis representa um importante impulso psicológico e tático para o time do norte de Londres.
“Eles estão disponíveis, estão no elenco, os dois”, confirmou Arteta quando questionado sobre o estado físico dos jogadores. Ao falar sobre a importância do retorno deles, o espanhol acrescentou: “Ótimo, porque precisamos de opções, precisamos da capacidade de jogar de maneiras diferentes amanhã, seja desde o início ou depois. Então, é realmente uma notícia muito boa para nós ter os dois de volta.”
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Ansiedade pela final
Os Gunners estão prestes a disputar sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2006, e o clima em London Colney é de intensa concentração. Arteta não hesitou em reconhecer a importância do momento, destacando que o clube trabalhou incansavelmente durante vinte anos para voltar ao topo do futebol europeu.
“Mal posso esperar. Quero dizer, sinto a energia dentro e entre a equipe, nossos torcedores, então esses são os momentos que queremos viver juntos”, disse Arteta. “Tivemos muito trabalho como clube, como equipe, após 20 anos para estar nesta posição novamente, e estamos muito ansiosos para disputar a partida que queremos amanhã e avançar para a final,”
Flexibilidade tática e profundidade do elenco
Com Bukayo Saka também em “ótima forma”, Arteta acredita que seu elenco está atingindo o auge no momento perfeito. O técnico destacou a importância de contar com perfis diferentes, mencionando especificamente a disputa pela lateral esquerda entre Riccardo Calafiori e Piero Hincapie.
Arteta explicou: “[Calafiori e Hincapie são] muito diferentes. Raramente tivemos os dois disponíveis ao mesmo tempo por longos períodos, então ficamos mais limitados em termos do adversário e da conexão que vamos criar ao longo da partida ou com os companheiros de equipe para escolher a partir daí. Agora os dois estão disponíveis e essa é uma ótima opção porque eles são, como você disse, muito diferentes.”
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Uma mensagem para os torcedores do Emirates
O técnico do Arsenal aposta em um ambiente barulhento no estádio para impulsionar seus jogadores à vitória contra o disciplinado time do Atlético de Diego Simeone. Após uma temporada exaustiva que totalizou 58 partidas, Arteta insiste que sua equipe está pronta para “ir em frente e agarrar” a oportunidade que se apresenta, motivada pelo recente sucesso no campeonato nacional contra o Fulham.
“Não acho que sejam necessárias mensagens. É o que está em jogo; isso diz tudo”, concluiu Arteta. “Acho que é a ocasião, é o momento, é o jogo. Vamos viver isso juntos e vamos fazer acontecer. Vamos lá e conquistemos. Quando você está diante de uma oportunidade dessas, significa que está pronto para cumprir, e a equipe vai entrar em campo desde o primeiro minuto para ir atrás disso.”