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Mikel Arteta admite que o PSG é o “melhor do mundo”, mas promete levar o Arsenal a “outro patamar” após a decepção na Liga dos Campeões
Arteta exige ambição para a janela de transferências de verão
Após a derrota na Puskas Arena, Arteta voltou imediatamente sua atenção para a janela de transferências de verão, insistindo que o clube deve agir com determinação para diminuir a distância que o separa da elite europeia. Ele deu a entender que se aproxima um período movimentado de contratações, já que os Gunners buscam aproveitar o sucesso nacional e dar um passo adiante no continente na próxima temporada.
“Primeiramente, vou passar alguns dias com minha família e, depois, daremos início ao processo de análise do que fizemos”, disse Arteta aos repórteres após a partida. “Vamos começar a tomar algumas decisões muito importantes se quisermos alcançar outro nível. E teremos que mostrar essa ambição, porque somos mais do que capazes de fazê-lo, mas isso exigirá que sejamos muito, muito ambiciosos, muito rápidos e muito inteligentes.” O clube já tem sido associado a reforços de alto nível, com relatos sugerindo que o atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, é o principal alvo para reforçar o ataque.
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Elogios ao PSG, considerado o "melhor do mundo"
Embora o resultado tenha sido difícil de engolir, Arteta mostrou-se magnânimo na derrota, reconhecendo a equipe de Luis Enrique como a referência máxima no futebol moderno. O PSG dominou a posse de bola durante toda a partida, deixando os Gunners com apenas 24,7% de posse. Esse recorde negativo para uma final da Liga dos Campeões destacou de forma gritante a superioridade técnica do gigante parisiense.
“Quero parabenizar o PSG, e Luis em particular, porque eles são, na minha opinião, o melhor time do mundo”, admitiu o técnico do Arsenal. “O que eles conseguem fazer com a bola, com jogadas individuais, eu nunca vi antes, e não é o plano jogar em determinadas áreas quando você não tem a posse de bola, mas eles te forçam a fazer isso. Portanto, ainda mais crédito aos jogadores.”
Indignado com as marcações de pênaltis
A partida não ficou isenta de polêmicas, já que o banco do Arsenal reagiu com fúria quando as decisões da arbitragem pareceram prejudicá-los durante a prorrogação. Arteta destacou um incidente específico em que Nuno Mendes pareceu cometer falta em Noni Madueke dentro da área, mas o árbitro ignorou os protestos dos Gunners.
O espanhol não mediu palavras ao avaliar a arbitragem, afirmando: “Eu assisti ao lance e poderia facilmente ter sido um pênalti. Especialmente quando vemos os pênaltis que foram marcados este ano na competição. Nesta temporada, o árbitro tomou uma decisão e tomou outra diferente com Cristhian Mosquera, e essa é uma decisão importante.” O lance aos 102 minutos se tornou um grande tema de discussão à medida que o jogo caminhava para a disputa de pênaltis que acabou selando o destino do Arsenal.
Lidando com a dor do tiroteio
Perder nos pênaltis é um trago amargo de engolir, especialmente com os Gunners tão perto de conquistar sua primeira Copa da Europa. Gabriel perdeu o pênalti decisivo depois que Eberechi Eze também falhou na cobrança, após o jogo terminar em 1 a 1, deixando Arteta a lidar com as consequências emocionais de uma temporada que rendeu o título da Premier League, mas na qual o prêmio máximo ficou de fora.
"Dor, é isso mesmo. Quando você está tão perto na competição e a poucos pênaltis de conquistar a maior competição de clubes do futebol, é assim que você se sente", admitiu Arteta. Ele concluiu elogiando o espírito de seu elenco: "O que eu disse aos jogadores e à comissão técnica é que, mesmo que eu lhes agradeça um milhão de vezes, não será suficiente. Isso porque a alegria e os momentos que vivemos juntos todos os dias estão acima de tudo."