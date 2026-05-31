Mikel Arteta admite que o PSG é o “melhor do mundo”, mas promete levar o Arsenal a “outro patamar” após a decepção na Liga dos Campeões

Após a derrota na Puskas Arena, Arteta voltou imediatamente sua atenção para a janela de transferências de verão, insistindo que o clube deve agir com determinação para diminuir a distância que o separa da elite europeia. Ele deu a entender que se aproxima um período movimentado de contratações, já que os Gunners buscam aproveitar o sucesso nacional e dar um passo adiante no continente na próxima temporada.

“Primeiramente, vou passar alguns dias com minha família e, depois, daremos início ao processo de análise do que fizemos”, disse Arteta aos repórteres após a partida. “Vamos começar a tomar algumas decisões muito importantes se quisermos alcançar outro nível. E teremos que mostrar essa ambição, porque somos mais do que capazes de fazê-lo, mas isso exigirá que sejamos muito, muito ambiciosos, muito rápidos e muito inteligentes.” O clube já tem sido associado a reforços de alto nível, com relatos sugerindo que o atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, é o principal alvo para reforçar o ataque.



