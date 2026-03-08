Getty Images Sport
Mikel Arteta admite que o Arsenal treinou com uma formação bizarra durante DEZ MINUTOS antes da vitória sobre o Mansfield Town
Crise de lesões obriga a aposta tática
Os Gunners alinharam com uma defesa improvisada de três homens, composta pelo adolescente Marli Salmon, Cristhian Mosquera e Riccardo Calafiori. Noni Madueke e Gabriel Martinelli proporcionaram amplitude como alas, em vez de atuarem como laterais mais tradicionais, o que significou que o jogo ficou mais aberto, com menos jogadores na defesa do Arsenal.
A decisão de mudar para uma defesa com três jogadores surgiu mais por necessidade do que por planejamento, com vários titulares importantes do time principal fora de ação ou precisando de descanso. William Saliba continua fora por lesão, enquanto Gabriel Magalhães, Declan Rice e Martin Zubimendi foram deixados de fora do time titular para controlar sua carga de trabalho durante um período exaustivo da temporada.
O raciocínio de Arteta para a rotação
Quando questionado sobre quanto tempo a equipe havia dedicado a trabalhar nessa formação não convencional, Arteta deu uma resposta direta que destacou a natureza caótica de sua preparação. Questionado sobre quantas sessões de treinamento ele havia praticado essa formação, Arteta disse: “Sim, uma vez. Dez minutos”.
Ao abordar a dor de cabeça da seleção, Arteta explicou a lógica por trás da omissão de seus nomes famosos, apesar dos riscos envolvidos na partida da copa. Arteta disse: “Bem, eles tinham problemas e têm carregado esses problemas. E a quantidade de jogos que estamos jogando é obviamente muito exigente. E era a única oportunidade para tentar garantir que pudéssemos resolver esses problemas que eles estão enfrentando para começar a próxima sequência de duas semanas antes do intervalo da melhor maneira possível. E tivemos que tomar essas decisões. Foi um desafio para todos nós ver como poderíamos nos adaptar a isso, o que eu esperava em circunstâncias muito difíceis.”
Mais preocupações com lesões para os Gunners
Embora o Arsenal continue vivo na FA Cup, a vitória teve um custo potencial. Tanto Leandro Trossard como Riccardo Calafiori foram retirados durante o jogo, aumentando a lista crescente de preocupações com a forma física no Emirates Stadium. O treinador confirmou que foi forçado a fazer as alterações para evitar lesões a longo prazo durante o confronto físico.
Falando sobre a condição dos dois, Arteta disse: “Ambos tinham pequenas lesões. Eles não estavam confortáveis para continuar. E eu sabia que isso poderia acontecer, especialmente nas condições em que estamos jogando hoje. Então, tivemos que tirá-los de campo”.
O Arsenal agora ficará na expectativa quanto à disponibilidade de seus principais jogadores, já que o final da temporada se aproxima.
O que vem a seguir para o Arsenal?
A vitória apertada na FA Cup serve como um alerta para o time do norte de Londres, que tem contado fortemente com a solidez defensiva ao longo de sua campanha nacional. Os Gunners se preparam para sua próxima sequência de jogos antes da pausa internacional. O Arsenal viaja para a BayArena para enfrentar o Bayer Leverkusen nas oitavas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira à noite, antes de receber o Everton na Premier League três dias depois.
