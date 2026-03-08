Mikel Arteta admite que o Arsenal treinou com uma formação bizarra durante DEZ MINUTOS antes da vitória sobre o Mansfield Town

Quando questionado sobre quanto tempo a equipe havia dedicado a trabalhar nessa formação não convencional, Arteta deu uma resposta direta que destacou a natureza caótica de sua preparação. Questionado sobre quantas sessões de treinamento ele havia praticado essa formação, Arteta disse: “Sim, uma vez. Dez minutos”.

Ao abordar a dor de cabeça da seleção, Arteta explicou a lógica por trás da omissão de seus nomes famosos, apesar dos riscos envolvidos na partida da copa. Arteta disse: “Bem, eles tinham problemas e têm carregado esses problemas. E a quantidade de jogos que estamos jogando é obviamente muito exigente. E era a única oportunidade para tentar garantir que pudéssemos resolver esses problemas que eles estão enfrentando para começar a próxima sequência de duas semanas antes do intervalo da melhor maneira possível. E tivemos que tomar essas decisões. Foi um desafio para todos nós ver como poderíamos nos adaptar a isso, o que eu esperava em circunstâncias muito difíceis.”