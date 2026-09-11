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Mikel Arteta admite que deliberadamente SABOTOU a pré-temporada do Arsenal para se preparar para o caos de voos da Liga dos Campeões
Caos nas viagens atrapalha excursão pela Europa
A preparação do Arsenal para o confronto da Liga dos Campeões contra o Napoli sofreu um grande baque na terça-feira. Uma falha técnica no sistema de controle de tráfego aéreo do Reino Unido causou graves transtornos, deixando o campeão da Premier League retido por várias horas antes do voo para a Itália.
O longo atraso acabou forçando o cancelamento da entrevista coletiva pré-jogo de Arteta. No entanto, a espera inesperada não atrapalhou o foco do elenco, e o Arsenal acabou garantindo uma vitória suada por 1 a 0 sobre a equipe da Serie A.
Apesar da enorme dor de cabeça logística, Arteta confirmou que seu elenco permaneceu completamente impassível. O técnico espanhol explicou que havia orquestrado de propósito pesadelos logísticos semelhantes durante a pré-temporada do clube para desenvolver a resiliência mental do grupo.
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Forçando jogadores a saírem da zona de conforto
O técnico do Arsenal prospera com a imprevisibilidade e queria que seu elenco refletisse essa mentalidade. Ao explicar seus métodos nada convencionais, Arteta detalhou exatamente como criou adversidades durante o verão.
"Eu adoro esses desafios", afirmou Arteta. "Tentei criá-los na pré-temporada. Assim, quando eles acontecem, sabemos como vivê-los e já sabemos. Então chegamos ao estádio muito tarde, mudamos a rotina para que os jogadores tenham de fazer outra coisa."
Arteta enfatizou que variáveis incontroláveis nunca devem provocar um colapso em seu elenco. Ele espera que seus jogadores se adaptem sem dificuldade em qualquer situação. "Quando isso acontece, e pode acontecer, o voo pode ser cancelado ou o trem pode atrasar, pode haver muito trânsito, não quero jogadores e comissão técnica em pânico", acrescentou. "Quando isso acontece, eles têm de se adaptar."
Em vez de demonstrar frustração com o atraso no aeroporto, o treinador pediu ao elenco que aproveitasse o tempo morto de forma produtiva. "Ok, temos duas ou três horas no avião. Podemos usá-las?", destacou Arteta. "Jogar juntos, passar um tempo juntos, dormir. Mas certamente não reclamar nem usar isso como desculpa, porque isso não ajuda em nada."
Uma história de lições táticas bizarras
Arteta é conhecido por suas meticulosas técnicas de gestão de grupo. As interrupções simuladas por ele foram muito além de simples problemas de pontualidade. Durante o verão, o treinador admitiu ter atrasado intencionalmente as refeições do elenco e o ônibus da equipe. Ele também alterou sem aviso a rota até o estádio e obrigou os jogadores a usar um vestiário excessivamente quente e sem camas de massagem suficientes.
Ao explicar a filosofia por trás dessas ações, Arteta destacou a necessidade absoluta de lidar com cenários de alta pressão. “Fizemos muitas coisas”, revelou. “Vamos ter que nos adaptar a contextos diferentes. E tentamos antecipar isso e nos adaptar a condições difíceis. Quando não há elemento de surpresa ou estresse em um dia de jogo, acho que isso é importante.”
Esses jogos mentais são apenas os mais recentes em uma longa lista de estratégias pouco convencionais. Anteriormente, Arteta colocou o hino do Liverpool nos alto-falantes durante um treino para simular a atmosfera de Anfield. Ele também teria contratado batedores de carteira profissionais em um jantar da equipe para testar a percepção situacional de seu elenco.
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Construindo sobre o embalo europeu
Depois de garantir uma suada vitória por 1 a 0 em Nápoles, apesar do pesadelo na viagem, o Arsenal buscará levar essa resiliência para o restante de sua campanha. Como atual campeão da Premier League, após a histórica conquista do título na temporada passada, o clube carrega um enorme alvo nas costas no cenário doméstico.
Além disso, a dolorosa derrota nos pênaltis na final da Champions League da temporada passada claramente ainda move o elenco. Superar o caos externo na Itália prova que o trabalho psicológico de Arteta está dando resultado, mantendo seus jogadores totalmente focados enquanto buscam a redenção europeia definitiva.
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