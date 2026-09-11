O técnico do Arsenal prospera com a imprevisibilidade e queria que seu elenco refletisse essa mentalidade. Ao explicar seus métodos nada convencionais, Arteta detalhou exatamente como criou adversidades durante o verão.

"Eu adoro esses desafios", afirmou Arteta. "Tentei criá-los na pré-temporada. Assim, quando eles acontecem, sabemos como vivê-los e já sabemos. Então chegamos ao estádio muito tarde, mudamos a rotina para que os jogadores tenham de fazer outra coisa."

Arteta enfatizou que variáveis incontroláveis nunca devem provocar um colapso em seu elenco. Ele espera que seus jogadores se adaptem sem dificuldade em qualquer situação. "Quando isso acontece, e pode acontecer, o voo pode ser cancelado ou o trem pode atrasar, pode haver muito trânsito, não quero jogadores e comissão técnica em pânico", acrescentou. "Quando isso acontece, eles têm de se adaptar."

Em vez de demonstrar frustração com o atraso no aeroporto, o treinador pediu ao elenco que aproveitasse o tempo morto de forma produtiva. "Ok, temos duas ou três horas no avião. Podemos usá-las?", destacou Arteta. "Jogar juntos, passar um tempo juntos, dormir. Mas certamente não reclamar nem usar isso como desculpa, porque isso não ajuda em nada."



