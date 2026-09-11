Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Mikel Arteta admite que deliberadamente SABOTOU a pré-temporada do Arsenal para se preparar para o caos de voos da Liga dos Campeões

Arsenal
M. Arteta
Napoli x Arsenal
Napoli
Liga dos Campeões
Premier League

Mikel Arteta revelou seus métodos bizarros para preparar o Arsenal para imprevistos depois que os planos do clube para a Champions League foram lançados ao caos. O voo do Arsenal para a Itália antes do duelo com o Napoli sofreu um grande atraso por causa de problemas no controle de tráfego aéreo do Reino Unido, mas o treinador insistiu que seu elenco estava pronto. Ele admitiu ter sabotado deliberadamente cronogramas da pré-temporada para garantir que seus jogadores conseguissem lidar com adversidades repentinas sem reclamar.

  • Caos nas viagens atrapalha excursão pela Europa

    A preparação do Arsenal para o confronto da Liga dos Campeões contra o Napoli sofreu um grande baque na terça-feira. Uma falha técnica no sistema de controle de tráfego aéreo do Reino Unido causou graves transtornos, deixando o campeão da Premier League retido por várias horas antes do voo para a Itália.

    O longo atraso acabou forçando o cancelamento da entrevista coletiva pré-jogo de Arteta. No entanto, a espera inesperada não atrapalhou o foco do elenco, e o Arsenal acabou garantindo uma vitória suada por 1 a 0 sobre a equipe da Serie A.

    Apesar da enorme dor de cabeça logística, Arteta confirmou que seu elenco permaneceu completamente impassível. O técnico espanhol explicou que havia orquestrado de propósito pesadelos logísticos semelhantes durante a pré-temporada do clube para desenvolver a resiliência mental do grupo.


    • Publicidade
  • imago-sport-1082837492.jpgsportphoto24

    Forçando jogadores a saírem da zona de conforto

    O técnico do Arsenal prospera com a imprevisibilidade e queria que seu elenco refletisse essa mentalidade. Ao explicar seus métodos nada convencionais, Arteta detalhou exatamente como criou adversidades durante o verão.

    "Eu adoro esses desafios", afirmou Arteta. "Tentei criá-los na pré-temporada. Assim, quando eles acontecem, sabemos como vivê-los e já sabemos. Então chegamos ao estádio muito tarde, mudamos a rotina para que os jogadores tenham de fazer outra coisa."

    Arteta enfatizou que variáveis incontroláveis nunca devem provocar um colapso em seu elenco. Ele espera que seus jogadores se adaptem sem dificuldade em qualquer situação. "Quando isso acontece, e pode acontecer, o voo pode ser cancelado ou o trem pode atrasar, pode haver muito trânsito, não quero jogadores e comissão técnica em pânico", acrescentou. "Quando isso acontece, eles têm de se adaptar."

    Em vez de demonstrar frustração com o atraso no aeroporto, o treinador pediu ao elenco que aproveitasse o tempo morto de forma produtiva. "Ok, temos duas ou três horas no avião. Podemos usá-las?", destacou Arteta. "Jogar juntos, passar um tempo juntos, dormir. Mas certamente não reclamar nem usar isso como desculpa, porque isso não ajuda em nada."


  • Uma história de lições táticas bizarras

    Arteta é conhecido por suas meticulosas técnicas de gestão de grupo. As interrupções simuladas por ele foram muito além de simples problemas de pontualidade. Durante o verão, o treinador admitiu ter atrasado intencionalmente as refeições do elenco e o ônibus da equipe. Ele também alterou sem aviso a rota até o estádio e obrigou os jogadores a usar um vestiário excessivamente quente e sem camas de massagem suficientes.

    Ao explicar a filosofia por trás dessas ações, Arteta destacou a necessidade absoluta de lidar com cenários de alta pressão. “Fizemos muitas coisas”, revelou. “Vamos ter que nos adaptar a contextos diferentes. E tentamos antecipar isso e nos adaptar a condições difíceis. Quando não há elemento de surpresa ou estresse em um dia de jogo, acho que isso é importante.”

    Esses jogos mentais são apenas os mais recentes em uma longa lista de estratégias pouco convencionais. Anteriormente, Arteta colocou o hino do Liverpool nos alto-falantes durante um treino para simular a atmosfera de Anfield. Ele também teria contratado batedores de carteira profissionais em um jantar da equipe para testar a percepção situacional de seu elenco.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1082837724.jpgsportphoto24

    Construindo sobre o embalo europeu

    Depois de garantir uma suada vitória por 1 a 0 em Nápoles, apesar do pesadelo na viagem, o Arsenal buscará levar essa resiliência para o restante de sua campanha. Como atual campeão da Premier League, após a histórica conquista do título na temporada passada, o clube carrega um enorme alvo nas costas no cenário doméstico.

    Além disso, a dolorosa derrota nos pênaltis na final da Champions League da temporada passada claramente ainda move o elenco. Superar o caos externo na Itália prova que o trabalho psicológico de Arteta está dando resultado, mantendo seus jogadores totalmente focados enquanto buscam a redenção europeia definitiva.

Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Campeonato Italiano
Napoli crest
Napoli
NAP
Bologna crest
Bologna
BOL