Mikel Arteta admite que a pressão pela defesa do título do Arsenal já começou após vitória apertada contra o Aston Villa

O Arsenal pode estar apenas dois jogos dentro da defesa do título da Premier League, mas Arteta já sente a pressão para somar pontos. O Arsenal manteve os 100% de aproveitamento no início da temporada na segunda-feira, quando o gol de Bukayo Saka no segundo tempo garantiu a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Villa. Esta é a sétima vez nas últimas oito temporadas que o Arsenal vence seus dois primeiros jogos de uma campanha de Premier League, e a quinta consecutiva.

Arteta foi sincero sobre o peso emocional do início da temporada. Ele disse à Sky Sports após o apito final: "Estamos no segundo jogo e é tipo: 'temos que vencer este jogo!' Sabemos que no ano passado foi a mesma coisa. Sabemos o nível, sabemos como é difícil para todo time conquistar pontos nesta liga, então temos que estar muito orgulhosos esta noite. É uma vitória enorme. É um lugar difícil para vir e conquistar os três pontos. Acho que merecemos."