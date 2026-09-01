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Mikel Arteta admite que a pressão pela defesa do título do Arsenal já começou após vitória apertada contra o Aston Villa
Arteta sente a pressão na defesa do título
O Arsenal pode estar apenas dois jogos dentro da defesa do título da Premier League, mas Arteta já sente a pressão para somar pontos. O Arsenal manteve os 100% de aproveitamento no início da temporada na segunda-feira, quando o gol de Bukayo Saka no segundo tempo garantiu a vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Villa. Esta é a sétima vez nas últimas oito temporadas que o Arsenal vence seus dois primeiros jogos de uma campanha de Premier League, e a quinta consecutiva.
Arteta foi sincero sobre o peso emocional do início da temporada. Ele disse à Sky Sports após o apito final: "Estamos no segundo jogo e é tipo: 'temos que vencer este jogo!' Sabemos que no ano passado foi a mesma coisa. Sabemos o nível, sabemos como é difícil para todo time conquistar pontos nesta liga, então temos que estar muito orgulhosos esta noite. É uma vitória enorme. É um lugar difícil para vir e conquistar os três pontos. Acho que merecemos."
- AFP
O técnico relembra memórias dolorosas
Arteta também revelou como a agonia da dramática derrota tardia da temporada passada no Villa Park alimentou a vitória de sua equipe na segunda-feira. Ao refletir sobre a importância do resultado após a decepção da temporada passada no mesmo estádio, Arteta admitiu que a derrota anterior deixou uma cicatriz duradoura em sua mente.
"Isso ainda estava no estômago", explicou. "Falei com os jogadores sobre isso. Aquela imagem dos jogadores caídos no chão, totalmente arrasados. Foi algo realmente muito difícil de assimilar, e usamos isso para trazer energia, para trazer mais convicção e crença, para entender a dificuldade do desafio que tínhamos pela frente, especialmente contra um time que foi tão bem-sucedido no ano passado e depois perdeu há alguns dias de forma muito pesada."
"Você espera uma reação, e este estádio é realmente muito difícil, um palco para grandes jogos, e eles fazem esses momentos valerem. Hoje, quando tivemos de sofrer, sofremos, e quando tivemos de ser realmente dominantes, fomos. Então estou realmente muito satisfeito."
Novos rostos deixam sua marca
A partida também contou com marcos importantes para vários jogadores, incluindo as estreias de Bruno Guimaraes e Ezri Konsa. O segundo foi acionado contra seu ex-clube após uma preocupação com uma lesão de Cristhian Mosquera, mas mostrou-se notavelmente confortável no coração da linha defensiva do Arsenal. Arteta expressou sua satisfação com a forma como seus reforços para a defesa lidaram com a pressão, elogiando especificamente a tranquilidade demonstrada pelo internacional inglês em um ambiente de alta exigência fora de casa.
"Ezri faz sua estreia em circunstâncias realmente difíceis; não é fácil emocionalmente vir aqui e jogar. Mas ele parece tão sereno, tão calmo, tão no controle. Por todas essas razões, acho que foi por isso que vencemos o jogo. Sobre Mosquera, ele está bem, mas estava sentindo que estava prestes a ter alguma coisa, e é por isso que temos o banco que temos, e foi por isso que tivemos de colocar Ezri. Sabíamos que, se tivéssemos uma lesão na linha defensiva com Jurrien fora, estaríamos em grande apuro, então tivemos de usar Ezri", disse Arteta.
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Solidez defensiva e a marca de não permitir finalizações
Talvez a estatística mais impressionante do confronto tenha sido a capacidade do Arsenal de limitar a equipe de Unai Emery a zero finalizações no alvo. Em um estádio conhecido por sua atmosfera hostil e por jogos com muitos gols, a linha de quatro defensores do Arsenal manteve a disciplina durante todos os 90 minutos.
Arteta fez muitos elogios à atuação defensiva e afirmou: "Na Premier League, fora de casa, quando você enfrenta elencos de qualidade, treinadores de qualidade, e eles sabem como tornar a sua vida realmente difícil, você precisa estar no seu melhor. De forma consistente durante todo o jogo e individualmente, fizemos isso muito bem."
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