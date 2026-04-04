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Mikel Arteta admite que a derrota do Arsenal para o Manchester City na final da Carabao Cup, causada por uma “bola venenosa”, vai doer pelos “próximos 30 anos”
Oportunidade perdida em Wembley
Os sonhos dos Gunners de conquistar um quadruplo histórico foram frustrados no mês passado, quando os dois gols de Nico O’Reilly no segundo tempo garantiram a Carabao Cup para o Manchester City. Apesar da excelente fase do Arsenal na liderança da Premier League, a equipe de Pep Guardiola mostrou-se muito eficaz na final disputada em Wembley. A derrota deixou uma marca profunda no clube do norte de Londres, e Arteta aproveitou a pausa para os jogos internacionais para refletir sobre o resultado, incentivando seu elenco a transformar a decepção em motivação para a reta final da temporada.
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"Vai doer por 30 anos"
O espanhol insistiu que a lembrança da derrota deve servir como uma lição permanente para sua equipe em formação. Ele acredita que a amargura de perder uma grande final é um catalisador necessário para o sucesso futuro.
“Durante a primeira parte, é como se tivéssemos uma bola de veneno no estômago”, admitiu Arteta, conforme citado pelo The Guardian. “Temos que tirar isso o mais rápido possível. Como posso usar isso para me tornar melhor, para tornar a equipe melhor?”
“Há uma parte que acho que precisa estar lá e acho que isso não vai desaparecer nos próximos 30 anos. Porque quando você tem a oportunidade de vencer uma final em Wembley, você precisa aproveitar. Então isso tem que ficar lá. E isso faz parte de quem você vai ser nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Aprenda com isso e certifique-se de que essa chama ainda esteja acesa dentro de você, lembrando-se do que aconteceu.”
Preocupações com a boa forma física
O Arsenal está lidando com vários problemas físicos, e Arteta confirmou que Declan Rice está jogando apenas com 70% de sua capacidade física. Enquanto Piero Hincapie e Noni Madueke estão fora da partida da sexta rodada da FA Cup contra o Southampton, há esperança de que Martin Odegaard e Jurrien Timber possam entrar em campo.
Arteta também abordou as críticas em relação ao grande número de jogadores do Arsenal que se retiraram das convocações para as seleções nacionais nas últimas duas semanas. Ele disse: “Acho que faz parte da narrativa. Mas eu entendo isso.”
“Espero que tenha sido assim também quando tivemos muitos jogadores da seleção nacional lesionados no passado. A mesma ênfase. Porque, nesse caso, é um comentário justo. Então, tudo bem. Vamos ver quem estará disponível ou não amanhã e talvez tenhamos que mudar a narrativa.”
- AFP
E agora?
O Arsenal buscará se recuperar da derrota na final da Carabao Cup nas quartas de final da FA Cup. Depois disso, a equipe voltará sua atenção para a Liga dos Campeões, onde o time de Arteta enfrentará o Sporting CP em Lisboa.