Mikel Arteta admite que a derrota do Arsenal para o Manchester City na final da Carabao Cup, causada por uma “bola venenosa”, vai doer pelos “próximos 30 anos”

O espanhol insistiu que a lembrança da derrota deve servir como uma lição permanente para sua equipe em formação. Ele acredita que a amargura de perder uma grande final é um catalisador necessário para o sucesso futuro.

“Durante a primeira parte, é como se tivéssemos uma bola de veneno no estômago”, admitiu Arteta, conforme citado pelo The Guardian. “Temos que tirar isso o mais rápido possível. Como posso usar isso para me tornar melhor, para tornar a equipe melhor?”

“Há uma parte que acho que precisa estar lá e acho que isso não vai desaparecer nos próximos 30 anos. Porque quando você tem a oportunidade de vencer uma final em Wembley, você precisa aproveitar. Então isso tem que ficar lá. E isso faz parte de quem você vai ser nas próximas semanas, nos próximos meses, nos próximos anos. Aprenda com isso e certifique-se de que essa chama ainda esteja acesa dentro de você, lembrando-se do que aconteceu.”