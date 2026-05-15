Mikel Arteta admite o fracasso em conquistar “grandes títulos” no Arsenal, enquanto os Gunners buscam a dobradinha da Premier League e da Liga dos Campeões

Em entrevista à Sky Sports, o técnico do Arsenal reconheceu a frustração, mas insistiu que a trajetória recente da equipe só reforçou a vontade de levar o trabalho até o fim. Arteta abordou abertamente o histórico do clube nos últimos anos ao discutir a disputa pelo título em andamento.

“Quando você vê a trajetória e o que construímos nos últimos anos, especialmente nos últimos quatro em termos de consistência, número de pontos e vitórias, já deveríamos ter conquistado alguns troféus importantes”, explicou Arteta. “Isso só acontece nesta liga, mas isso nos motiva a ser ainda melhores. Portanto, ainda precisamos dar esse passo para finalizar o trabalho, e essa é a oportunidade que temos nos próximos três dias.”

“Há tantas pessoas, obviamente, que contribuem diariamente para criar e construir o que, aos nossos olhos, era o melhor caminho e a melhor maneira de fazer isso. E então você tem que conquistar isso dia a dia, se adaptar às circunstâncias, moldar, mudar, e quando a diretoria mostra a ambição que tem, quando nossos torcedores mostram a ambição que têm, quando a equipe, os jogadores, toda a comissão técnica mostram a ambição que têm, no final isso vai acontecer.”