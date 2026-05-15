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Mikel Arteta admite o fracasso em conquistar “grandes títulos” no Arsenal, enquanto os Gunners buscam a dobradinha da Premier League e da Liga dos Campeões
Arteta reflete sobre as oportunidades perdidas do Arsenal na disputa pelo título
O Arsenal volta a disputar as primeiras posições da tabela da Premier League, mas Arteta admite que a consistência recente do clube ainda não rendeu os troféus que ele merece. O espanhol refletiu sobre a evolução da equipe desde que assumiu o comando, destacando os bons resultados e o total de pontos conquistados nas últimas temporadas. Apesar dessas melhorias, os títulos continuam sendo uma meta difícil de alcançar. O Arsenal tem repetidamente terminado perto do topo, mas sem conquistar títulos importantes, algo que Arteta acredita que já deveria ter acontecido.
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Arteta admite que o Arsenal já deveria ter conquistado grandes títulos
Em entrevista à Sky Sports, o técnico do Arsenal reconheceu a frustração, mas insistiu que a trajetória recente da equipe só reforçou a vontade de levar o trabalho até o fim. Arteta abordou abertamente o histórico do clube nos últimos anos ao discutir a disputa pelo título em andamento.
“Quando você vê a trajetória e o que construímos nos últimos anos, especialmente nos últimos quatro em termos de consistência, número de pontos e vitórias, já deveríamos ter conquistado alguns troféus importantes”, explicou Arteta. “Isso só acontece nesta liga, mas isso nos motiva a ser ainda melhores. Portanto, ainda precisamos dar esse passo para finalizar o trabalho, e essa é a oportunidade que temos nos próximos três dias.”
“Há tantas pessoas, obviamente, que contribuem diariamente para criar e construir o que, aos nossos olhos, era o melhor caminho e a melhor maneira de fazer isso. E então você tem que conquistar isso dia a dia, se adaptar às circunstâncias, moldar, mudar, e quando a diretoria mostra a ambição que tem, quando nossos torcedores mostram a ambição que têm, quando a equipe, os jogadores, toda a comissão técnica mostram a ambição que têm, no final isso vai acontecer.”
Lesões e pressão marcam a reta final do Arsenal
A corrida pelo título do Arsenal tem sido complicada por lesões na defesa. Jurrien Timber está afastado há muito tempo, enquanto a ausência de Ben White obrigou Arteta a considerar opções improvisadas na lateral-direita nesta reta final decisiva. O técnico do Arsenal acredita que a adaptabilidade será crucial para que sua equipe possa disputar os principais títulos.
"Acho que parte do desafio de disputar os grandes troféus, especialmente neste país, é ser muito adaptável e encontrar uma maneira, dentro das circunstâncias, de permanecer muito competitivo e resiliente", acrescentou.
“A equipe tem demonstrado isso nos últimos 10 meses. Faltam três jogos agora. O único que importa agora é o Burnley e, com as circunstâncias que temos e certas lesões, como podemos entrar em campo e ser a melhor versão de nós mesmos?”
"Tento manter meus pensamentos no presente, estou vivendo o momento e me concentrando apenas no que é realmente importante hoje: continuar a jornada da maneira certa e me preparar para o Burnley."
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O Arsenal se concentra no confronto decisivo contra o Burnley
O Arsenal volta agora toda a sua atenção para o próximo desafio da Premier League contra o Burnley. Com apenas duas partidas pela frente, Arteta insiste que o foco deve permanecer inteiramente na tarefa imediata. Os Gunners precisam manter a boa fase enquanto os rivais continuam pressionando, o que torna cada partida restante decisiva na disputa pelo título.