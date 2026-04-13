Mikel Arteta "acha que vai ser demitido", enquanto especialista em linguagem corporal analisa o comportamento do técnico do Arsenal, que está "absolutamente furioso"

A análise sugere ainda que a pressão da disputa pelo título e o significativo investimento financeiro no elenco deixaram Arteta se sentindo particularmente vulnerável. Stanton observou que o aumento da frequência de piscadas do técnico e suas expressões de desprezo apontam para uma falta de confiança em sua permanência no Emirates Stadium.

Detalhando os sinais de ansiedade em relação à situação atual do técnico, Stanton acrescentou: “Podemos ver que ele sabe que essa derrota para o Bournemouth não vai colocá-lo em boa posição como técnico. Vemos lábios mordidos, aumento na frequência de piscadas, que praticamente dobrou, e sinais claros de estresse e ansiedade em relação à sua própria situação. Ele está sentindo a pressão.

“Há também expressões claras de desprezo. Ele acha que vai ser demitido nesse ritmo, dada a posição em que o time do Arsenal se encontrava há apenas algumas semanas, o dinheiro que foi gasto nos jogadores que ele queria, e os sinais disso são evidentes. É claro que está ocorrendo uma grande mudança interna nas emoções de Arteta. É como se, mentalmente, ele estivesse andando de um lado para o outro, extravasando toda essa ansiedade, frustração e raiva. Arteta está emitindo todos os sinais de alguém que não acredita que vai ficar por muito mais tempo.”