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Mikel Arteta "acha que vai ser demitido", enquanto especialista em linguagem corporal analisa o comportamento do técnico do Arsenal, que está "absolutamente furioso"
Preocupações com a estabilidade no emprego
A campanha do Arsenal no campeonato nacional chegou a um momento crítico após uma sequência de três derrotas nos últimos quatro jogos, incluindo uma derrota dolorosa por 2 a 1 em casa para o Bournemouth. Essa fase negativa representa um revés significativo para uma equipe que sofreu apenas três derrotas nos primeiros 49 jogos em todas as competições nesta temporada. O analista comportamental Darren Stanton, também conhecido como o “Detector de Mentiras Humano”, sugere que a conduta de Arteta após a partida revela um técnico que acredita estar agora em uma situação delicada, apesar de anteriormente ter mantido uma vantagem confortável.
Arteta saiu irritado com a derrota para o Bournemouth
Segundo Stanton, o técnico do Arsenal apresentou sinais fisiológicos evidentes de estresse e raiva reprimida durante as entrevistas coletivas após o revés do fim de semana. A análise destacou sinais não verbais específicos, como a contenção dos lábios, que indicam um conflito interno significativo para manter a postura profissional enquanto lidava com uma frustração crescente.
Ao analisar a coletiva de imprensa do espanhol para o OLBG, Stanton explicou: “Mikel Arteta deu uma entrevista fantástica do ponto de vista de um analista de linguagem corporal. Vimos nele expressões de raiva genuína. Ele estava absolutamente furioso com a equipe pelo que aconteceu contra o Bournemouth, mas não se trata apenas desse resultado. Ele está muito irritado com o que aconteceu com a equipe nos jogos recentes, mesmo antes desse último revés. Mas Arteta estava, na verdade, se contendo. Podemos ver a supressão labial quando ele quer dizer coisas que sabe que não pode, então percebemos o esforço em torno de seus lábios para impedir que algo escape.”
Sinais de sofrimento interior
A análise sugere ainda que a pressão da disputa pelo título e o significativo investimento financeiro no elenco deixaram Arteta se sentindo particularmente vulnerável. Stanton observou que o aumento da frequência de piscadas do técnico e suas expressões de desprezo apontam para uma falta de confiança em sua permanência no Emirates Stadium.
Detalhando os sinais de ansiedade em relação à situação atual do técnico, Stanton acrescentou: “Podemos ver que ele sabe que essa derrota para o Bournemouth não vai colocá-lo em boa posição como técnico. Vemos lábios mordidos, aumento na frequência de piscadas, que praticamente dobrou, e sinais claros de estresse e ansiedade em relação à sua própria situação. Ele está sentindo a pressão.
“Há também expressões claras de desprezo. Ele acha que vai ser demitido nesse ritmo, dada a posição em que o time do Arsenal se encontrava há apenas algumas semanas, o dinheiro que foi gasto nos jogadores que ele queria, e os sinais disso são evidentes. É claro que está ocorrendo uma grande mudança interna nas emoções de Arteta. É como se, mentalmente, ele estivesse andando de um lado para o outro, extravasando toda essa ansiedade, frustração e raiva. Arteta está emitindo todos os sinais de alguém que não acredita que vai ficar por muito mais tempo.”
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Decisão crucial pelo título
Arteta precisa reverter a má fase de apenas uma vitória em quatro jogos para proteger a vantagem de seis pontos do Arsenal sobre o City, que, de forma crucial, tem um jogo a menos. Após o confronto decisivo no Etihad no próximo domingo, os Gunners enfrentam o Newcastle United no final de abril, antes de uma agenda lotada em maio contra Fulham, West Ham, Burnley e Crystal Palace. Se não conseguirem recuperar a forma que rendeu 21 vitórias no campeonato, a paciência da diretoria pode se esgotar de vez, à medida que a pressão dessa intensa disputa pelo título atinge seu auge.