À medida que seu contrato anterior se aproximava gradualmente do fim, as especulações externas sobre seu futuro a longo prazo naturalmente começaram a se intensificar. No entanto, Arteta tratou de acalmar de forma consistente os ânimos da fiel torcida do Arsenal em suas recentes aparições na mídia.

Ao abordar a situação contratual em andamento ainda na semana passada, o treinador insistiu com confiança que os torcedores não tinham absolutamente nenhum motivo para se "preocupar" com uma possível saída. Ele deixou perfeitamente claro para todos os envolvidos o seu desejo de permanecer no norte de Londres.

"Estou extremamente feliz e muito grato por trabalhar com as pessoas com quem trabalho", explicou o espanhol.