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Mikel Arteta acerta novo contrato de longo prazo com o Arsenal e põe fim às especulações sobre seu futuro no Emirates Stadium
Comprometendo seu futuro com o Arsenal
Segundo a BBC, Arteta acertou um novo contrato, com melhora nos termos, para seguir comandando o atual campeão da Premier League. O vínculo atual do espanhol estava originalmente previsto para expirar ao fim desta temporada. No entanto, conversas produtivas sobre uma renovação de longo prazo vinham acontecendo nos bastidores havia vários meses.
Depois de relatos anteriores de que uma resolução estava próxima, um acordo final agora foi fechado de forma segura. O Arsenal amarrou a permanência do homem que arquitetou seu incrível retorno ao topo do futebol inglês.
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Ignorando o barulho externo e as especulações
À medida que seu contrato anterior se aproximava gradualmente do fim, as especulações externas sobre seu futuro a longo prazo naturalmente começaram a se intensificar. No entanto, Arteta tratou de acalmar de forma consistente os ânimos da fiel torcida do Arsenal em suas recentes aparições na mídia.
Ao abordar a situação contratual em andamento ainda na semana passada, o treinador insistiu com confiança que os torcedores não tinham absolutamente nenhum motivo para se "preocupar" com uma possível saída. Ele deixou perfeitamente claro para todos os envolvidos o seu desejo de permanecer no norte de Londres.
"Estou extremamente feliz e muito grato por trabalhar com as pessoas com quem trabalho", explicou o espanhol.
Colhendo as lucrativas recompensas financeiras
Embora a confirmação oficial sobre a duração exata deste novo contrato ainda esteja pendente, o compromisso é substancial. Segundo a mesma reportagem, a renovação deve manter Arteta no clube até pelo menos seu 10º ano, marcando uma década completa desde sua nomeação inicial, em dezembro de 2019.
Seu impacto transformador no elenco lhe rendeu uma recompensa financeira altamente lucrativa. O novo acordo inclui um aumento salarial significativo, que o eleva a um novo patamar de remuneração entre treinadores.
Este contrato milionário supera com folga seu salário-base anterior de £ 10 milhões por ano. Além disso, o técnico do Arsenal poderá ganhar mais £ 5 milhões em vários bônus relacionados a desempenho, destacando a enorme confiança depositada em sua liderança pela diretoria.
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Construindo sobre uma base muito sólida
Com seu futuro a longo prazo oficialmente resolvido, Arteta agora pode concentrar toda a sua energia exclusivamente dentro de campo. A distração indesejada das negociações contratuais foi completamente eliminada do ambiente do vestiário.
Agora, a atenção se volta diretamente para os próximos compromissos. Depois de resolver a questão interna mais importante, o Arsenal buscará manter sua perseguição incansável por mais títulos nesta temporada.
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