Getty Images Sport
Traduzido por
Mike Maignan se mostra “aberto” a uma transferência para a Premier League, enquanto o Chelsea “intensifica” as negociações com os representantes do goleiro do AC Milan
O Chelsea intensifica a busca por Maignan
O Chelsea vem sendo associado há muito tempo a uma nova contratação para a posição de goleiro, e Maignan surgiu como o principal alvo para fortalecer a defesa do time. De acordo com o MilanNews24, o clube londrino está em contato ativo com o agente de Maignan, Jonathan Kebe. Esse diálogo é visto como um passo crucial para entender as margens financeiras e as condições gerais necessárias para avançar com uma negociação formal. Embora ainda não tenha sido apresentada uma proposta concreta, diz-se que o interesse do Stamford Bridge está se “intensificando”.
- Getty Images Sport
Importância tática para Ruben Amorim
Apesar dos rumores vindos de Londres, a reportagem acrescenta que o Milan não está disposto a deixar seu goleiro titular ir embora sem lutar. O novo técnico, Ruben Amorim, considera Maignan um pilar fundamental de seu projeto técnico no San Siro. O treinador português está empenhado em montar seu elenco em torno de um núcleo de líderes experientes, e Maignan se encaixa perfeitamente nesse perfil.
Amorim está determinado a manter o francês, considerando que sua liderança, personalidade e habilidade na defesa de chutes são praticamente impossíveis de serem substituídas no mercado atual. Desde que chegou ao Milan vindo do Lille, Maignan se consolidou como um dos goleiros de elite do futebol europeu.
A atração da Premier League para o francês
O fator decisivo nessa saga de transferência pode, em última instância, depender do próprio jogador. O MilanNews 24 sugere que o jogador da seleção francesa está avaliando seriamente a possibilidade de uma nova experiência profissional no exterior. O apelo da Premier League é forte, e acredita-se que Maignan veja uma transferência para a primeira divisão da Inglaterra como um próximo passo particularmente atraente em sua carreira.
Maignan passou três anos na Itália, mas a chance de se testar em um ambiente diferente pode pesar bastante em sua decisão. Com o Chelsea disposto a oferecer um papel de liderança em um elenco em transição, a perspectiva de se tornar o novo pilar defensivo dos Blues é uma proposta tentadora para o jogador de 30 anos.
- Getty Images Sport
Ainda não há uma decisão final
Embora as negociações ainda não tenham chegado à fase final, espera-se que a situação ganhe ritmo nas próximas semanas, já que o foco de Maignan está, no momento, na seleção francesa na Copa do Mundo de 2026. O Chelsea continua acompanhando a situação de perto, ciente de que os Rossoneri exigirão uma quantia significativa por um jogador do calibre de Maignan. Enquanto isso, a diretoria do Milan permanece atenta, equilibrando as necessidades táticas de Amorim com o possível desejo do jogador por uma mudança.