Mike Maignan se mostra “aberto” a uma transferência para a Premier League, enquanto o Chelsea “intensifica” as negociações com os representantes do goleiro do AC Milan

Apesar dos rumores vindos de Londres, a reportagem acrescenta que o Milan não está disposto a deixar seu goleiro titular ir embora sem lutar. O novo técnico, Ruben Amorim, considera Maignan um pilar fundamental de seu projeto técnico no San Siro. O treinador português está empenhado em montar seu elenco em torno de um núcleo de líderes experientes, e Maignan se encaixa perfeitamente nesse perfil.

Amorim está determinado a manter o francês, considerando que sua liderança, personalidade e habilidade na defesa de chutes são praticamente impossíveis de serem substituídas no mercado atual. Desde que chegou ao Milan vindo do Lille, Maignan se consolidou como um dos goleiros de elite do futebol europeu.