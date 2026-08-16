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Mike Maignan e Adrien Rabiot voltam aos treinos do Milan enquanto Ruben Amorim defende decisão controversa de dar folga extra às estrelas
Amorim justifica longas folgas para estrelas-chave
Amorim agiu rapidamente para encerrar as críticas crescentes sobre a ausência de estrelas importantes como Maignan e Rabiot na reta final da pré-temporada. A dupla esteve notavelmente ausente quando o Milan garantiu uma impressionante vitória sobre o Manchester United, o que levantou questionamentos sobre a preparação deles para a estreia na liga. No entanto, Amorim foi categórico em sua posição, insistindo que a decisão de adiar o retorno deles foi uma necessidade tática, e não um pedido dos jogadores.
Falando depois de sua equipe atropelar seu ex-clube na Polônia, o técnico do Milan foi transparente sobre a situação. Amorim afirmou: "Rabiot e Maignan tiveram mais dias de folga porque jogaram mais. Isso era importante para mim. Todo mundo reclama do número de jogos e de os jogadores não conseguirem lidar com o desgaste, e eu dei esses dias extras aos jogadores porque já sabia que eles não poderiam jogar a partida de hoje. Então, dei a eles mais três dias. Nada vai mudar. E preciso dizer que foi minha decisão, não dos jogadores." Amorim afirmou de forma categórica.
- AFP
Dupla se apresenta em Milanello para testes físicos
Após o período de folga autorizado, Maignan e Rabiot se apresentaram ao centro de treinamento do clube na manhã de domingo. A fase inicial do retorno deles envolve uma série de testes gerais de condicionamento físico e avaliações fisiológicas para determinar quanto trabalho fizeram individualmente durante o período de descanso. Enquanto o restante do elenco aproveita um período de recuperação após a viagem de volta da Polônia, os internacionais franceses estão passando por um programa personalizado para reduzir a diferença de ritmo de jogo. Essa integração especializada é crucial, já que Amorim se prepara para o primeiro desafio competitivo da temporada contra o Torino no próximo fim de semana.
Segundo relatos de Milanello, a dupla terá um dia de descanso na segunda-feira antes de se juntar ao restante do elenco para o treino com contato total na terça-feira. Este será o primeiro momento neste verão em que Amorim terá todo o grupo principal junto no gramado, um marco que o treinador considera vital para a coesão tática.
Gerenciando a carga de trabalho em uma temporada exigente
Ao conceder esses três dias extras, o técnico acredita que está protegendo a saúde de seus jogadores para os meses de fevereiro e março, e não apenas para o mês de agosto. Ele foi categórico ao afirmar que os jogadores estavam ansiosos para voltar, mas que precisava agir como a palavra final para garantir que eles não retornassem antes da hora.
Esclarecendo ainda mais a situação envolvendo suas estrelas, Amorim acrescentou: "Eles querem treinar. Amanhã estarão em Milanello se preparando para o primeiro jogo. Eles tinham uma programação completa e seguiram a programação, porque temos provas de que fizeram isso. Então quero deixar isso muito claro, porque acho que é importante. Vamos avaliar Rabiot. Rabiot é um jogador realmente importante para nós. Mas, como mostramos hoje, temos que ter confiança. Precisamos dar descanso aos jogadores que precisam descansar porque será uma temporada muito exigente."
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Confronto com o Torino se aproxima enquanto começam os preparativos finais
Amorim já confirmou que a expectativa é de que Maignan seja titular, citando a natureza única da posição de goleiro e a disponibilidade constante do francês. O treinador quer garantir que o embalo positivo gerado pela vitória por 4 a 2 sobre o United seja levado para a liga, independentemente de quais jogadores sejam considerados prontos para começar desde o primeiro minuto.
Ao abordar a situação específica de Maignan para o próximo fim de semana, Amorim explicou: “É uma posição diferente. Ele tem treinado o tempo todo. Se você olhar para o número de jogos que ele disputou nas últimas temporadas pelo Milan, ele joga todas as partidas. Estará pronto para o primeiro jogo porque é uma posição diferente.”
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