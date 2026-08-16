Mike Maignan e Adrien Rabiot voltam aos treinos do Milan enquanto Ruben Amorim defende decisão controversa de dar folga extra às estrelas

Amorim agiu rapidamente para encerrar as críticas crescentes sobre a ausência de estrelas importantes como Maignan e Rabiot na reta final da pré-temporada. A dupla esteve notavelmente ausente quando o Milan garantiu uma impressionante vitória sobre o Manchester United, o que levantou questionamentos sobre a preparação deles para a estreia na liga. No entanto, Amorim foi categórico em sua posição, insistindo que a decisão de adiar o retorno deles foi uma necessidade tática, e não um pedido dos jogadores.

Falando depois de sua equipe atropelar seu ex-clube na Polônia, o técnico do Milan foi transparente sobre a situação. Amorim afirmou: "Rabiot e Maignan tiveram mais dias de folga porque jogaram mais. Isso era importante para mim. Todo mundo reclama do número de jogos e de os jogadores não conseguirem lidar com o desgaste, e eu dei esses dias extras aos jogadores porque já sabia que eles não poderiam jogar a partida de hoje. Então, dei a eles mais três dias. Nada vai mudar. E preciso dizer que foi minha decisão, não dos jogadores." Amorim afirmou de forma categórica.