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Um retorno emocionante a Amsterdã
Mika Godts fez um retorno comovente a Amsterdã após a partida do Ajax contra o PSV, em 5 de setembro de 2026, aproveitando a oportunidade para se despedir oficialmente dos torcedores e de seus ex-companheiros de equipe. Em entrevista à ESPN NL depois do jogo, o jovem ponta descreveu a experiência como um lindo momento em um clube pelo qual tem enorme consideração. Tendo passado anos decisivos de sua carreira se desenvolvendo no Ajax, o gesto de despedida destacou o forte vínculo que ele construiu com o gigante holandês.
"Foi uma experiência linda em um clube pelo qual tenho grande consideração", refletiu Godts, ao descrever seu retorno emocionante a Amsterdã para se despedir oficialmente dos torcedores e de seus ex-companheiros de equipe.
- Pro Shots
Se adaptando à vida em Paris
Godts também falou sobre sua recente transição para seu novo clube em Paris, destacando que, apesar de algumas primeiras semanas agitadas, ele se adaptou bem. Ele demonstrou apreço pela recepção calorosa que recebeu no vestiário do atual campeão da Champions League. Movido por uma mentalidade profissional, o ponta enfatizou sua intenção de jogar com confiança, coragem e seu talento natural para causar impacto imediato.
"Embora as primeiras semanas tenham sido corridas, me adaptei rapidamente e me senti bem recebido no vestiário do meu novo clube vencedor da Champions League", observou Godts, acrescentando que pretende "jogar com confiança e coragem" para levar seu estilo natural de jogo ao seu novo time.
Abordando as circunstâncias da transferência
Ao refletir sobre a natureza de sua saída, Godts falou sobre o assunto e confirmou que a transferência foi conduzida com o máximo de profissionalismo. Ele ressaltou que manteve seu compromisso absoluto e o foco no Ajax até os momentos finais para garantir uma transição respeitosa e tranquila. Ao relembrar com carinho sua trajetória, o atacante expressou enorme orgulho por tudo o que evoluiu durante seu período em Amsterdã.
"Minha saída foi conduzida de forma profissional, e mantive meu compromisso com o Ajax até os momentos finais para garantir uma transição respeitosa", confirmou Godts
- AFP
De olho em um novo capítulo
Ao iniciar este novo e intimidador desafio na capital francesa, o foco imediato de Godts está totalmente voltado para se adaptar às exigências táticas de sua nova equipe e conquistar um papel de destaque. Enquanto traça seu caminho no mais alto nível do futebol europeu, ele segue nutrindo um forte carinho por seu antigo time, desejando calorosamente ao Ajax todo o sucesso no restante da temporada, apesar de suas dificuldades recentes.
"Ao começar minha jornada em Paris, estou focado em me adaptar ao time e deixar minha marca", concluiu Godts, ao relembrar com carinho seu desenvolvimento e torcer para que o Ajax "alcance sucesso nesta temporada".
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