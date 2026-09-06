Mika Godts fez um retorno comovente a Amsterdã após a partida do Ajax contra o PSV, em 5 de setembro de 2026, aproveitando a oportunidade para se despedir oficialmente dos torcedores e de seus ex-companheiros de equipe. Em entrevista à ESPN NL depois do jogo, o jovem ponta descreveu a experiência como um lindo momento em um clube pelo qual tem enorme consideração. Tendo passado anos decisivos de sua carreira se desenvolvendo no Ajax, o gesto de despedida destacou o forte vínculo que ele construiu com o gigante holandês.

"Foi uma experiência linda em um clube pelo qual tenho grande consideração", refletiu Godts, ao descrever seu retorno emocionante a Amsterdã para se despedir oficialmente dos torcedores e de seus ex-companheiros de equipe.



