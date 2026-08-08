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Middlesbrough acerta a contratação de Radek Vitek, do Manchester United, em acordo recorde de £ 14 milhões por goleiro da Championship
Boro fecha acordo recorde
O Middlesbrough concluiu oficialmente a transferência de Vitek do United por uma taxa recorde da Championship de £14 milhões por um goleiro. O acordo também inclui uma cláusula de 35% sobre uma venda futura para o United, direito de igualar propostas e uma opção de recompra. Vitek optou por uma transferência em definitivo após passar as últimas duas temporadas e meia por empréstimo em busca de minutos regulares no time principal.
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Vitek exalta a ambição do clube
O Boro garantiu a contratação do goleiro após um impressionante período por empréstimo no Bristol City na temporada passada, quando ele registrou 134 defesas e evitou 8,7 gols esperados no alvo.
Sobre sua mudança para o Riverside Stadium, Vitek disse ao site oficial do clube: "É ótimo estar aqui. Este é um novo desafio para mim, e estou muito animado por ser jogador do Boro. O projeto aqui é muito impressionante, porque dá para ver claramente a ambição e onde o clube quer chegar. Estou muito feliz por agora fazer parte disso."
Reformulação para o verão segue em ritmo acelerado
A chegada de Vitek fortalece ainda mais o elenco de Kim Hellberg em meio às exigências implacáveis da Championship nesta temporada. O goleiro tcheco se torna a sétima contratação do Boro na janela de transferências de verão, após as chegadas de Jeremy Sarmiento, Myles Peart-Harris, Kyle Joseph, Will Lankshear, Sebastian Berhalter e Max Arfsten. A diretoria do clube espera que essa ampla reformulação do elenco coloque a equipe na briga pelo acesso.
- Getty Images Sport
Desafio do acesso pela frente
O Middlesbrough iniciou sua campanha doméstica em alta com uma vitória por 1 a 0 sobre o Wrexham na primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, graças ao único gol de Lankshear. A chegada de Vitek deve elevar imediatamente o nível da equipe debaixo das traves, enquanto o Boro se prepara para um exigente calendário da Championship. A principal tarefa de Hellberg agora é integrar esses novos reforços para manter a regularidade na busca pelo acesso à Premier League.
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