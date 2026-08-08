O Boro garantiu a contratação do goleiro após um impressionante período por empréstimo no Bristol City na temporada passada, quando ele registrou 134 defesas e evitou 8,7 gols esperados no alvo.

Sobre sua mudança para o Riverside Stadium, Vitek disse ao site oficial do clube: "É ótimo estar aqui. Este é um novo desafio para mim, e estou muito animado por ser jogador do Boro. O projeto aqui é muito impressionante, porque dá para ver claramente a ambição e onde o clube quer chegar. Estou muito feliz por agora fazer parte disso."