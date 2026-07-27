Micky van de Ven se mostra entusiasmado com a “nova ambição” do Tottenham no mercado de transferências, após uma temporada 2025-26 “inaceitável”, e elogia o “apaixonado” Roberto De Zerbi

A nomeação de De Zerbi no final de março marcou uma mudança significativa em relação à abordagem pragmática de seus antecessores. De Zerbi já começou a incutir uma filosofia mais expansiva e baseada na posse de bola. Van de Ven está particularmente entusiasmado com a mudança tática, observando que a presença do italiano revitalizou um grupo de jogadores cuja confiança havia sido severamente abalada durante a luta contra o rebaixamento.

“Vai ser diferente em relação ao técnico que tivemos na última temporada”, explicou Van de Ven. “Acho que vamos ter mais posse de bola, vai ser mais sobre jogar futebol. Acho que também vai ser mais agradável para o público assistir, porque vamos praticar um futebol ofensivo. Dá para ver que ele [De Zerbi] trouxe muita paixão para o nosso grupo, tanto em termos de mentalidade quanto de paixão em campo. Era algo de que precisávamos, porque todo mundo estava um pouco desanimado. Ele traz muita energia positiva e, desde a pré-temporada, tivemos tempo de sobra para incorporar o seu estilo de jogo à equipe. Isso é muito gratificante.”