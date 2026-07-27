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Micky van de Ven se mostra entusiasmado com a “nova ambição” do Tottenham no mercado de transferências, após uma temporada 2025-26 “inaceitável”, e elogia o “apaixonado” Roberto De Zerbi
Uma mudança necessária de rumo
Van de Ven falou abertamente sobre o verão de transformações do clube, sugerindo que o investimento recorde no elenco sinaliza uma mudança fundamental de mentalidade. Após uma temporada caótica de 2025-26, na qual o Spurs terminou em 17º lugar pelo segundo ano consecutivo, o jogador de 25 anos acredita que a decisão da diretoria de apoiar o novo técnico Roberto De Zerbi com um orçamento de 237 milhões de libras é exatamente o que o vestiário precisava.
“É muito bom ver que o clube fez algumas mudanças”, disse o zagueiro central à BBC Sport durante a turnê de pré-temporada do clube na Austrália. “Dá para perceber que o clube tem uma nova ambição. Isso é algo realmente importante para os jogadores que estão aqui há muito tempo. A última temporada foi estressante, inaceitável da nossa parte; então, deixar tudo isso para trás e entrar na nova temporada com um novo ânimo significa muito.”
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A revolução tática de De Zerbi
A nomeação de De Zerbi no final de março marcou uma mudança significativa em relação à abordagem pragmática de seus antecessores. De Zerbi já começou a incutir uma filosofia mais expansiva e baseada na posse de bola. Van de Ven está particularmente entusiasmado com a mudança tática, observando que a presença do italiano revitalizou um grupo de jogadores cuja confiança havia sido severamente abalada durante a luta contra o rebaixamento.
“Vai ser diferente em relação ao técnico que tivemos na última temporada”, explicou Van de Ven. “Acho que vamos ter mais posse de bola, vai ser mais sobre jogar futebol. Acho que também vai ser mais agradável para o público assistir, porque vamos praticar um futebol ofensivo. Dá para ver que ele [De Zerbi] trouxe muita paixão para o nosso grupo, tanto em termos de mentalidade quanto de paixão em campo. Era algo de que precisávamos, porque todo mundo estava um pouco desanimado. Ele traz muita energia positiva e, desde a pré-temporada, tivemos tempo de sobra para incorporar o seu estilo de jogo à equipe. Isso é muito gratificante.”
Negócio de transferência que bateu recordes
O Spurs apoiou a visão de De Zerbi com um poder financeiro sem precedentes, quebrando seu recorde de transferências duas vezes no espaço de apenas 48 horas. A chegada de Mateus Fernandes, vindo do West Ham, por 85 milhões de libras, foi rapidamente ofuscada pela sensacional contratação de Sandro Tonali, do Newcastle United, por 100 milhões de libras. Essas contratações de destaque foram complementadas pela aquisição, por 52 milhões de libras, do zagueiro holandês Jan Paul van Hecke, do Brighton, além de um trio de jogadores experientes que chegaram como agentes livres: Andrew Robertson, Marcos Senesi e Martin Dubravka.
Van de Ven acredita que a qualidade das novas contratações já melhorou o clima durante a viagem do time em Sydney. “O clima da equipe está muito bom, para ser sincero”, acrescentou o zagueiro. “Tenho gostado muito de trabalhar com ele [De Zerbi]. É isso que temos feito nesta pré-temporada, e os caras que estão chegando também têm sido incríveis. Eles se integraram bem ao grupo.”
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Olhando para a nova campanha
Com as bases estabelecidas na pré-temporada e um elenco renovado à sua disposição, De Zerbi enfrenta o desafio de transformar esse otimismo em pontos na Premier League. O técnico já deixou bem claro que qualquer jogador insatisfeito com a nova direção deve encontrar uma maneira de deixar o clube. Para Van de Ven e o núcleo da equipe, o foco agora está inteiramente em colocar em prática uma visão que promete tanto resultados quanto espetáculo. O Tottenham está atualmente em uma turnê de pré-temporada pela Oceania. Após derrotar o Auckland FC na Nova Zelândia, o time enfrentará o Sydney FC na quarta-feira.
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