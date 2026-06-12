O veloz jogador de 25 anos, conhecido por sua velocidade impressionante, chegou ao Spurs vindo do Wolfsburg no verão de 2023. Ele está prestes a atingir a marca de 100 partidas oficiais pelo gigante da Premier League em todas as competições.

O sucesso na Liga Europa foi saboreado, ao mesmo tempo em que o time disputava a Liga dos Campeões, mas dois 17º lugares consecutivos arrastaram o Tottenham para uma batalha contra o rebaixamento que poucos poderiam ter previsto.

Com o progresso coletivo se mostrando difícil de estabelecer, surgiram inevitáveis questionamentos sobre por quanto tempo as estrelas permanecerão no clube. A ambição pessoal precisa ser levada em conta na equação quando se trata de grandes decisões na carreira.

Van de Ven não teria falta de pretendentes caso decidisse abrir a porta de saída. Ele é um jogador comprovado no mais alto nível e possui qualidades que são de evidente apelo para os principais times da Europa.