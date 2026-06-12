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Micky van de Ven pode “dar um salto de qualidade” e se tornar “um dos melhores do mundo”, mas será que ele precisa mudar de clube para conseguir isso? Ex-zagueiro do Tottenham dá dicas sobre transferências
Van de Ven tem se destacado, enquanto o Spurs vem enfrentando dificuldades
O veloz jogador de 25 anos, conhecido por sua velocidade impressionante, chegou ao Spurs vindo do Wolfsburg no verão de 2023. Ele está prestes a atingir a marca de 100 partidas oficiais pelo gigante da Premier League em todas as competições.
O sucesso na Liga Europa foi saboreado, ao mesmo tempo em que o time disputava a Liga dos Campeões, mas dois 17º lugares consecutivos arrastaram o Tottenham para uma batalha contra o rebaixamento que poucos poderiam ter previsto.
Com o progresso coletivo se mostrando difícil de estabelecer, surgiram inevitáveis questionamentos sobre por quanto tempo as estrelas permanecerão no clube. A ambição pessoal precisa ser levada em conta na equação quando se trata de grandes decisões na carreira.
Van de Ven não teria falta de pretendentes caso decidisse abrir a porta de saída. Ele é um jogador comprovado no mais alto nível e possui qualidades que são de evidente apelo para os principais times da Europa.
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Será que Van de Ven pode se tornar o melhor zagueiro central do mundo?
Enquanto o Spurs tem enfrentado dificuldades para atingir esses padrões, a reputação de Van de Ven continua em alta. Questionado sobre se o holandês pode se tornar o zagueiro central mais completo do planeta, o ex-jogador do Tottenham Alderweireld — em entrevista à BOYLE Sports — disse ao GOAL: “Sim, [Van de Ven] tem uma grande qualidade e todos falam sobre sua velocidade, é claro, mas é verdade porque ele consegue defender no 1 contra 1 com muito espaço nas costas, então ele é bom.
“Acho que ele tem a mentalidade certa. Claro, não é fácil, quando todo o time não está jogando bem, chegar ao mesmo nível, porque ele quer ajudar e coisas do tipo. Não acho que ele tenha tido a melhor temporada por causa do clube, mas acho que ele tem potencial para se tornar um dos melhores zagueiros centrais do mundo.
“É claro que ele precisa evoluir também, mas às vezes isso faz parte da equipe. Ele tem as qualidades para se tornar muito, muito bom. Ele ainda não é tão velho, então pode melhorar e, espero, queira ficar e se aperfeiçoar no clube.”
Van de Ven, cujo nome tem sido associado ao Liverpool, precisará de uma transferência em 2026?
Van de Van tem sido fortemente associado a uma transferência para o Liverpool, já que os Reds viram Ibrahima Konaté deixar Anfield como jogador sem contrato, enquanto o capitão do clube, Virgil van Dijk, completará 35 anos em julho. Eles precisam de reforços tanto para o presente quanto para o futuro a longo prazo.
Qualquer oferta milionária vinda de Merseyside testaria a determinação do Spurs em manter seus principais ativos no elenco atual. O clube precisa convencer aqueles que pensam em mudar de ares de que uma reviravolta na sorte é possível após duas temporadas esquecíveis.
Questionado sobre se Van de Ven pode atingir seus objetivos em Londres, ou se uma transferência para o Liverpool lhe proporcionaria mais apoio, o ex-jogador da seleção belga Alderweireld acrescentou: “Acho que sim, agora vocês têm um novo técnico. Acho que vocês deveriam dar tempo a ele para se estabelecer. O Spurs é um clube incrível, o estádio, o centro de treinamento, coisas assim. Então, se vocês voltarem a ter bons resultados, acho que vão gostar de jogar no Spurs e conquistar grandes conquistas por lá.
“Então, sim, acho que não será uma má opção para ele ficar, com certeza. Claro, foi uma temporada dramática, mas, novamente, uma nova está começando e, com sorte, o Spurs poderá voltar a vencer muito rapidamente.”
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De Zerbi espera reverter a situação do Tottenham
Roberto De Zerbi agora está no comando técnico do Tottenham, depois de ter ajudado o clube a garantir a permanência na Premier League na temporada 2025-26. Ele restaurou o espírito de luta da equipe, com os Spurs demonstrando que são capazes de dar tudo de si quando necessário.
Van de Ven terá um papel importante na busca por pontos valiosos se for convencido a honrar o contrato que vai até 2029. Ele pode ajudar a despertar um gigante adormecido, com suas qualidades de lutador agora cruciais para essa causa.
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