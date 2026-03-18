Michail Antonio revela sua "decepção" e culpa Graham Potter pela saída do West Ham, encerrando uma trajetória de 10 anos após o terrível acidente de carro

O experiente atacante não escondeu seus sentimentos sobre como terminou sua longa passagem pelo London Stadium. Tendo sido um artilheiro confiável por uma década, ele esperava mais lealdade da diretoria após seu terrível acidente. Ele afirmou: “Fiquei muito decepcionado. Para ser sincero, senti que, estando no clube há 10 anos, sendo um dos principais jogadores por 10 anos, jogando até o dia em que sofri o acidente de carro, tendo sido titular na maioria dos jogos até aquele dia, eu teria esperado que eles me dessem uma oportunidade de tentar provar meu valor depois e me oferecessem um contrato. Mas, no fim das contas, o futebol é um negócio, e eles sentiram que estavam prontos para me dispensar; é o que é, então decidiram seguir em frente e eu também.”