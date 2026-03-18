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Michail Antonio revela sua "decepção" e culpa Graham Potter pela saída do West Ham, encerrando uma trajetória de 10 anos após o terrível acidente de carro
Problemas com lesões e a mudança para o Catar
Em entrevista exclusiva à talkSPORT, Antonio contou em detalhes sua trajetória desafiadora nos últimos dois anos. Após seu acidente devastador, o jogador de 35 anos foi dispensado pelo clube londrino em julho do ano passado. Apesar de tentar recuperar a forma física com duas partidas na Premier League 2, transferências frustradas para o Leicester City e o Charlton Athletic devido a lesões nos tendões isquiotibiais acabaram com suas esperanças de permanecer na Inglaterra. Consequentemente, o atacante mudou-se para a Stars League em março deste ano, assinando um contrato de curto prazo com o Al-Sailiya para reativar sua carreira como jogador.
A eliminação do West Ham causa profunda decepção
O experiente atacante não escondeu seus sentimentos sobre como terminou sua longa passagem pelo London Stadium. Tendo sido um artilheiro confiável por uma década, ele esperava mais lealdade da diretoria após seu terrível acidente. Ele afirmou: “Fiquei muito decepcionado. Para ser sincero, senti que, estando no clube há 10 anos, sendo um dos principais jogadores por 10 anos, jogando até o dia em que sofri o acidente de carro, tendo sido titular na maioria dos jogos até aquele dia, eu teria esperado que eles me dessem uma oportunidade de tentar provar meu valor depois e me oferecessem um contrato. Mas, no fim das contas, o futebol é um negócio, e eles sentiram que estavam prontos para me dispensar; é o que é, então decidiram seguir em frente e eu também.”
Culpar Potter pela reforma do vestiário
Ao falar sobre o motivo por trás de sua saída, o jogador da seleção jamaicana apontou diretamente o dedo para o ex-técnico Graham Potter. Ele acredita que sua saída fez parte de uma estratégia mais ampla para afastar figuras influentes do vestiário. Ele revelou: “Senti que isso foi impulsionado principalmente por Graham Potter; sinto que ele estava apenas tentando se livrar do antigo regime... ele se livrou de muitos dos jogadores mais experientes, como eu, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez, jogadores que tinham mais controle sobre o vestiário. A maioria dos líderes do grupo foi dispensada... Sinto que ele não queria ninguém com influência no vestiário por lá, então, de quem ele teve a oportunidade de se livrar, ele se livrou.”
Mantendo as portas abertas para um retorno à Premier League
Apesar da idade e do desgaste físico causado pelos traumas recentes, ele se recusa a descartar um retorno sensacional à primeira divisão inglesa. Ele afirma que sua velocidade, força e instinto goleador permanecem totalmente intactos. Referindo-se ao interesse anterior do Brentford, ele acredita que ainda possui a qualidade necessária para o futebol de alto nível. Por enquanto, seu foco principal é provar que está em forma e voltar a desfrutar do jogo, grato por sua carreira não ter terminado naquela noite fatídica de 2024, enquanto aguarda para ver quais opções a janela de transferências de verão poderá trazer.
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