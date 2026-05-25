Antonio criticou particularmente as reclamações públicas de Potter sobre a falta de liderança no vestiário, argumentando que foi o próprio técnico quem, em primeiro lugar, afastou as vozes dos jogadores mais experientes. O jogador da seleção jamaicana sugeriu que o elenco ficou em uma “situação delicada” antes mesmo de a temporada 2025-26 ganhar impulso, devido a essas mudanças táticas e de elenco.

Potter acabou sendo demitido no final de setembro de 2025, após vencer apenas seis das 25 partidas que comandou, e seu substituto, Nuno Espírito Santo, não conseguiu reverter a situação do Hammers a partir de então.

Antonio expôs suas frustrações com clareza: “Então, três ou quatro semanas depois de se livrar daqueles jogadores e com o início da temporada, a primeira coisa que ele diz é: ‘não temos líderes no vestiário’. Como você pode dizer que não tem líderes no vestiário se você se livrou de todos os líderes? Então, eu sinto que foi o Graham Potter quem, de certa forma, colocou o time em uma situação difícil.

“Eu pensava: ‘Se eles forem rebaixados, só assim o clube vai sentir o impacto, o proprietário vai sentir o impacto’. Mas agora que me livrei de toda a frustração e raiva, na verdade sinto pena dos rapazes. Na verdade, quero que o clube se saia bem agora – antes eu estava apenas com raiva de tudo.”