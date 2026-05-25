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Michail Antonio culpa Graham Potter pelo rebaixamento do West Ham com a crítica de que “não entendeu a cultura”
Potter não conseguiu compreender a "cultura" do West Ham
Em uma entrevista reveladora ao The i Paper após o rebaixamento do West Ham da primeira divisão, Antonio não mediu palavras ao avaliar onde as coisas deram errado. O atacante, que deixou o clube em junho de 2025 após um acidente de carro que mudou sua vida, apontou diretamente a abordagem de Potter como treinador como o catalisador do impressionante declínio do clube, de vencedor da Conference League a time rebaixado.
“Sinto que Graham Potter chegou e tentou mudar demais”, explicou Antonio. “Como técnico, você precisa chegar e entender a cultura do clube. E simplesmente não sinto que ele tenha feito isso. Ele chegou e se livrou de todos os jogadores veteranos: eu, Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez – o capitão do México.”
- (C)Getty Images
Liderando o time rumo ao vácuo
Antonio criticou particularmente as reclamações públicas de Potter sobre a falta de liderança no vestiário, argumentando que foi o próprio técnico quem, em primeiro lugar, afastou as vozes dos jogadores mais experientes. O jogador da seleção jamaicana sugeriu que o elenco ficou em uma “situação delicada” antes mesmo de a temporada 2025-26 ganhar impulso, devido a essas mudanças táticas e de elenco.
Potter acabou sendo demitido no final de setembro de 2025, após vencer apenas seis das 25 partidas que comandou, e seu substituto, Nuno Espírito Santo, não conseguiu reverter a situação do Hammers a partir de então.
Antonio expôs suas frustrações com clareza: “Então, três ou quatro semanas depois de se livrar daqueles jogadores e com o início da temporada, a primeira coisa que ele diz é: ‘não temos líderes no vestiário’. Como você pode dizer que não tem líderes no vestiário se você se livrou de todos os líderes? Então, eu sinto que foi o Graham Potter quem, de certa forma, colocou o time em uma situação difícil.
“Eu pensava: ‘Se eles forem rebaixados, só assim o clube vai sentir o impacto, o proprietário vai sentir o impacto’. Mas agora que me livrei de toda a frustração e raiva, na verdade sinto pena dos rapazes. Na verdade, quero que o clube se saia bem agora – antes eu estava apenas com raiva de tudo.”
Relações tensas com Karren Brady
O atacante também falou abertamente sobre sua saída do clube, descrevendo como sua relação com a vice-presidente Karren Brady se deteriorou durante as negociações contratuais após seu grave acidente de carro. Embora tenha elogiado o apoio pessoal dela inicialmente, o lado comercial da relação tornou-se “implacável” quando lhe foi oferecido um contrato no valor de apenas 5.000 libras por semana, sem perspectiva de retorno ao time principal.
Relembrando a conversa, Antonio disse: “Se você vai me dar um contrato e eu não posso jogar pelo time principal, pelo menos me dê um contrato que seja melhor do que o dos jogadores sub-21. A resposta dela foi: ‘Bem, eles não quebraram a perna em um grave acidente de carro. Não sabemos qual será o resultado’. Eu apenas respondi: ‘tudo bem’. Muito obrigado.”
- Getty Images Sport
A vida no Catar e o risco de ataques com foguetes
Atualmente jogando pelo Al-Sailiya, do Catar, o novo capítulo na vida de Antonio tem sido tudo menos tranquilo. Sua chegada ao Oriente Médio coincidiu com uma escalada do conflito regional, o que resultou em algumas experiências aterrorizantes durante seus primeiros dias no país.
Descrevendo a cena vista de seu hotel, Antonio disse: “No primeiro dia, as bombas não paravam de cair, foi assustador. Eu olhava pela janela e via o fogo dos foguetes passando pela janela do meu hotel. O hotel estava tremendo. Mas, fora isso, estava tudo bem.”