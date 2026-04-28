Michael Owen pede ao Manchester United que dê a Rasmus Hojlund uma "oportunidade justa" na próxima temporada

Após a vitória do United por 2 a 1 sobre o Brentford, o ex-atacante do Manchester United expressou seu desejo de ver Hojlund de volta ao time na próxima temporada. O atacante está atualmente emprestado ao Napoli, tendo sido cedido após uma segunda temporada difícil em Manchester, onde marcou apenas quatro gols na Premier League. No entanto, Owen argumenta que a culpa recaiu sobre a falta de coesão da equipe, e não sobre a capacidade do jogador.

“Não importa quem você coloque no ataque, é muito difícil avaliar quando a equipe não está funcionando”, disse Owen à Premier League Productions. “Os atacantes são o fim da corrente; se a corrente está quebrada, é inútil em muitos aspectos. Eu adoraria ver o Hojlund e ver o que ele é capaz de fazer agora. Ele jogou em um time do Manchester United que estava desestruturado, sem conexão entre os jogadores e jogava mal. Quem pode dizer que ele não é realmente bom? Ele está indo muito bem na Itália agora.”