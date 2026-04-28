Getty Images Sport
Traduzido por
Michael Owen pede ao Manchester United que dê a Rasmus Hojlund uma "oportunidade justa" na próxima temporada
Owen critica o sistema "falho" do United
Após a vitória do United por 2 a 1 sobre o Brentford, o ex-atacante do Manchester United expressou seu desejo de ver Hojlund de volta ao time na próxima temporada. O atacante está atualmente emprestado ao Napoli, tendo sido cedido após uma segunda temporada difícil em Manchester, onde marcou apenas quatro gols na Premier League. No entanto, Owen argumenta que a culpa recaiu sobre a falta de coesão da equipe, e não sobre a capacidade do jogador.
“Não importa quem você coloque no ataque, é muito difícil avaliar quando a equipe não está funcionando”, disse Owen à Premier League Productions. “Os atacantes são o fim da corrente; se a corrente está quebrada, é inútil em muitos aspectos. Eu adoraria ver o Hojlund e ver o que ele é capaz de fazer agora. Ele jogou em um time do Manchester United que estava desestruturado, sem conexão entre os jogadores e jogava mal. Quem pode dizer que ele não é realmente bom? Ele está indo muito bem na Itália agora.”
- AFP
O impacto de Carrick
O panorama em Old Trafford mudou significativamente desde a saída de Hojlund, com Carrick estabilizando o time e implementando um estilo de jogo mais fluido. Owen destacou a evolução de Benjamin Sesko, contratado no verão, cujo gol da vitória contra o Brentford elevou sua contagem para seis gols em 12 partidas desde que o técnico interino assumiu o comando em janeiro, como prova de que uma equipe bem organizada pode transformar a sorte de um atacante. Ele acredita que Hojlund se beneficiaria da mesma forma com a atual configuração tática.
“Sesko... era difícil avaliar, mas agora que a dinâmica em toda a equipe está realmente funcionando, você vê um tipo diferente de jogador”, acrescentou Owen. “Eu só me pergunto quanto desperdício houve ao longo de muitos anos. Todos dizem que as contratações foram ruins e isso pode ser verdade, mas às vezes eles podem não ter uma chance justa porque não recebem o apoio necessário.”
Giggs se junta ao apelo pelo retorno de Hojlund
Owen não é o único ex-jogador a sugerir uma segunda chance para o jogador da seleção dinamarquesa. A lenda do clube, Ryan Giggs, também se pronunciou, observando que Hojlund teve azar por ser o único atacante centro experiente do clube durante seu primeiro ano. Giggs sugeriu que colocar Hojlund e Sesko a disputar uma vaga na equipe titular poderia proporcionar a saudável competição de que o United tem carecido nas últimas temporadas. O desempenho de Hojlund na Itália certamente chamou a atenção, com o atacante ganhando novo fôlego sob o comando de Antonio Conte, marcando 10 gols em 29 partidas no campeonato.
- Getty
O obstáculo na transferência do Napoli
Apesar dos crescentes apelos para que o jogador seja chamado de volta, o United enfrenta um grande obstáculo contratual. O acordo de empréstimo com o Napoli incluiria, segundo relatos, uma cláusula de compra obrigatória no valor de aproximadamente 38 milhões de libras caso o time italiano se classifique para a Liga dos Campeões. O diretor esportivo do Napoli, Giovanni Manna, já afirmou que “não há dúvidas” quanto ao desejo do clube de manter o atacante em definitivo.
Com Hojlund se tornando parte fundamental do projeto de longo prazo no Estádio Diego Armando Maradona, o United pode ver suas mãos atadas. A menos que as condições obrigatórias do empréstimo não sejam cumpridas, caso em que Owen e Giggs podem ter seu desejo realizado de ver o jogador contratado por 72 milhões de libras de volta ao Teatro dos Sonhos para um novo começo.